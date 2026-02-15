Угар в бане на собственной свадьбе, стихи под подушкой и режессура: куда пропал «ботан» из «Даёшь молодёжь!» Егор Сальников?
Актеру, известному зрителям по роли застенчивого очкарика-ботана в культовом скетч-шоу «Даёшь молодёжь!», а также по работам в картинах «Поп», «Ялта-45» и «Балабол», Егору Сальникову 16 февраля исполняется 37 лет. За плечами этого выпускника ВГИКа не только десятки ролей и режиссерский опыт, но и членство в Союзе писателей. Подробности жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Егора СальниковаЕгор Сальников (полное имя — Георгий) появился на свет 16 февраля 1988 года в Москве, в семье химика и архитектора . Вопреки ожиданиям отца, видевшего сына сталеваром, Егор с детства тянулся к музам. Окончив православную классическую гимназию во имя иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине, он без колебаний подал документы в Литературный институт и во ВГИК . Выбор пал на актерский факультет мастерской Александра Ленькова, который будущая звезда окончила в 2008 году.
«Литература никуда не делась от меня, институт для этого не нужно оканчивать», — философски замечал позже артист, объясняя свой уход из Литературного института спустя несколько дней после зачисления.
Его дебют в кино состоялся в 2006 году с роли веселого студента Витька в сериале «Служба 21, или Мыслить надо позитивно». Затем были эпизоды у Эльдара Рязанова в «Андерсен. Жизнь без любви», работы в драме «Поп» и военной ленте «Ялта-45». Но настоящая народная любовь настигла его в 2009 году, когда на СТС вышло шоу «Даёшь молодёжь!». Сальников, игравший нескладного «ботана», признавался, что шел в проект с опаской из-за отсутствия опыта в скетчах, но быстро влился в коллектив. Сейчас его фильмография, насчитывающая более четырех десятков ролей, пестрит громкими названиями: «Балабол», «Мухтар. Новый след», «На солнечной стороне улицы», «Реальный папа».
Поэт в душе и муж на делеЛичная жизнь Сальникова долгое время оставалась загадкой для поклонников. Известно, что в студенческие годы у него были мимолетные романы, но серьезные отношения он долго откладывал. Всё изменилось летом 2019 года. Актер шокировал публику, женившись на сотруднице детского сада Дарье Ротькиной, девушке, далекой от богемной тусовки.
Торжество, прошедшее 8 июля в День семьи, любви и верности на турбазе «Чуньки» в Карелии, на родине невесты, вышло за рамки обычного светского мероприятия. Сальников, известный своей поэтической натурой, подошел к событию креативно: невеста была в платье, в котором венчалась её мама, а сам жених облачился в коричневый жилет .
«Вот и пришло время, когда "до свадьбы не заживет". Вот и отрезало после "семь раз отмерь". Вот река. Вот семья. Начинаем поход в белую дверь», — подписал он свадебные фото в социальной сети, дав волю своему поэтическому вдохновению.
Медовый месяц пара провела в Доминикане, где, по словам Егора, «лес пальм там выстраивает пятую колонну, а кокосы метко целятся в затылки».
«ЧП в бане»Инцидент произошел на сводьбе Сальникова и едва не стоил ему жизни. После обильного застолья разгоряченный жених пригласил гостей попариться в баньке. Азарт взял верх, и Егор так увлекся, что едва не угорел. Как сообщали очевидцы и писали СМИ, актера буквально вытащили из деревянного плена и привели в чувство только благодаря оперативной реакции гостей . Ситуация вышла настолько абсурдная, что разошлась на цитаты в прессе.
Как сейчас живет СальниковСейчас Егор Сальников успешно продолжает совмещать роль мужа, актерство и режиссуру. Среди его новых работ — сериал «Вернуть любой ценой» (роль — Кузьменко). Как режиссёр он снял фильм «Бомбардир. Время Боброва».
Главная интрига 2026 года — режиссерская работа артиста. В Прикамье прошли съемки фильма по сказу Павла Бажова «Серебряное копытце». Картина, которую снимает компания TenLetters, обещает быть близкой к оригинальному тексту. Кроме того, Егор, несмотря на занятость, продолжает преподавать актерское мастерство детям в лагерях «Артек» и «Орленок», пытаясь наставлять новое поколение на творческий путь.