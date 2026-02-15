15 февраля 2026, 17:26

Егор Сальников (Фото: Instagram*@gamescatcher)

Актеру, известному зрителям по роли застенчивого очкарика-ботана в культовом скетч-шоу «Даёшь молодёжь!», а также по работам в картинах «Поп», «Ялта-45» и «Балабол», Егору Сальникову 16 февраля исполняется 37 лет. За плечами этого выпускника ВГИКа не только десятки ролей и режиссерский опыт, но и членство в Союзе писателей. Подробности жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Биография Егора Сальникова

«Литература никуда не делась от меня, институт для этого не нужно оканчивать», — философски замечал позже артист, объясняя свой уход из Литературного института спустя несколько дней после зачисления.

Поэт в душе и муж на деле

Дарья Ротькина и Егор Сальников (Фото: Instagram*@gamescatcher)

«Вот и пришло время, когда "до свадьбы не заживет". Вот и отрезало после "семь раз отмерь". Вот река. Вот семья. Начинаем поход в белую дверь», — подписал он свадебные фото в социальной сети, дав волю своему поэтическому вдохновению.

«ЧП в бане»

Как сейчас живет Сальников