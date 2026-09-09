Угнал мотоцикл ради девицы, сел за кражу, а вышел — в постель к Пугачёвой: почему Примадонна сбежала от Челобанова к Киркорову
Он стал чемпионом области по боксу, угнал мотоцикл, чтобы впечатлить девушку, получил условный срок, а потом сел по-настоящему. Выйдя из тюрьмы, Сергей Челобанов попал под крыло Аллы Пугачёвой. Но их отношения оборвались, когда примадонна вышла замуж за Киркорова. Почему «Незваный гость» так и не стал мужем Пугачёвой и как сегодня живёт музыкант, боровшийся с зависимостью, — читайте в материале «Радио 1».
Детство и формирование интересовСергей Васильевич Челобанов родился 31 августа 1961 года в городе Балаково Саратовской области. Он рос в интеллигентной семье: отец, Василий Васильевич, работал инженером, а мать, Нина Петровна, совмещала профессии педагога и музыканта. У него есть два брата: Александр (композитор и аранжировщик) и Василий (инженер-механик). Родители прилагали все усилия, чтобы сын рос всесторонне развитым. Мать рано посадила его за фортепиано — в четыре года. Глава семьи поддерживал спортивные увлечения: футбол, лыжи, коньки, бокс. В единоборствах Сергей добился успеха — ещё в десятом классе стал чемпионом области.
Школьные годы: музыка, характер и первые проблемы с закономСергей рос задиристым и непоседливым, за что одноклассники прозвали его «Бешеным». За отцовским решением отдать сына в спорт стояла не столько мечта о будущих титулах, сколько желание обуздать его неспокойный нрав. Со временем изменились и музыкальные интересы. Фортепиано Челобанов забросил, зато увлёкся гитарой — этот инструмент больше подходил его темпераменту. С ней непоседа и вышел на школьную сцену. В подростковом возрасте Сергей заинтересовался рок-н-роллом и быстро влился в неформальную среду. Молоденькие особы засматривались на него — юноша знал, как произвести впечатление. Однако необузданный характер вскоре привёл к серьёзным проблемам: Челобанов оказался замешан в типичной для того времени подростковой криминальной истории. Свой первый конфликт с правоохранительными органами балаковец получил ещё в школьные годы — парень угнал мотоцикл, чтобы покрасоваться перед девушкой, а затем бросил его на дороге. За это правонарушение суд назначил ему три с половиной года условно.
Благодаря заступничеству трудового коллектива отца, который взял парня на поруки, Сергей смог избежать реального заключения и устроился учеником слесаря на завод. После окончания школы и снятия судимости в 22 года музыканта призвали в армию. Там призывник самостоятельно освоил саксофон, что стало единственным полезным навыком, который солдат вынес из службы. Вернувшись домой, армеец продолжил музыкальную деятельность, участвуя в самодеятельных ансамблях.
Наркомания и второй срокРок-культура конца 80-х — начала 90-х годов в Советском Союзе была тесно связана с наркотиками, и Челобанов, оказавшись в этой среде, не смог устоять. Зависимость разрушала жизнь: Сергей потерял работу, стал агрессивнее и снова пошёл на преступление. Он начал воровать, чтобы добыть деньги на пагубную привычку. Во второй раз условным сроком музыкант уже не отделался: за кражу правонарушитель был осуждён на три года реального лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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В исправительном учреждении Сергей занимался тяжёлым физическим трудом. Поначалу ему позволяли участвовать в самодеятельности, но после того как стало известно о наркозависимости, запретили. Челобанов был освобождён раньше срока. К этому моменту у арестанта уже были написаны несколько авторских песен, которые через знакомых попали к композитору Аркадию Укупнику. Тот, в свою очередь, передал записи Алле Пугачёвой. Осенью 1990 года состоялась их личная встреча, которая круто изменила жизнь бывшего заключённого.
Взлёт под крылом Пугачёвой и тень прошлогоПереезд в Москву и знакомство с Аллой осенью 1990 года открыли перед Сергеем двери, о которых он не мог и мечтать. Примадонна лично вкладывалась в раскрутку протеже: оплачивала его первые сценические костюмы и обеспечивала доступ к главным телеэфирам страны. Выступление на новогоднем «Голубом огоньке» принесло музыканту всесоюзную известность, после чего аранжировщик подписал трёхлетний контракт с Театром песни Пугачёвой. Выход клипа на совместный трек «Незваный гость» (1991) спровоцировал волну слухов о том, что отношения артистов вышли за рамки профессиональных. Сама «Арлекино» в интервью иронично называла себя «походно-полевой женой» музыканта, хотя истинный характер их связи до сих пор остаётся предметом дискуссий — от романтической привязанности до продуманного пиар-хода. По воспоминаниям близкого окружения артистов, Алла не ревновала Челобанова к семье и даже помогала его родным деньгами. Если внешне всё было хорошо, то на деле в этих отношениях оставалась серьёзная проблема: Сергей по-прежнему зависел от алкоголя и наркотиков. Ни уговоры, ни попытки привлечь врачей не давали результата, и Пугачёву это серьёзно беспокоило. Их личные отношения закончились в январе 1994 года, когда «АБ» неожиданно вышла замуж за Филиппа Киркорова. Челобанов ушёл из Театра песни, но работать с исполнительницей не перестал. В 2000-е годы по её просьбе бывший подопечный звезды написал для Киркорова около 19 песен.
Карьера после пика славы и второй шансПосле расставания с королевой эстрады и ухода из её проекта карьера Челобанова пошла на спад. Пагубные привычки музыканта делали сотрудничество с ним слишком рискованным для продюсеров, что ограничивало его профессиональные возможности. Тем не менее артист продолжал периодически появляться на телевидении: в 2007 году певец участвовал в первом сезоне шоу «Ты — суперстар!», а позже — в передачах вроде «Ну-ка все вместе!».
В 2008 году Челобанов развёлся с первой супругой Людмилой, оставив бывшей возлюбленной московскую квартиру. Спустя шесть лет, в 2014 году, аранжировщик женился во второй раз — его избранницей стала бэк-вокалистка Евгения Долгова, выступающая под псевдонимом Гранде, которая моложе Сергея на 25 лет.
В феврале 2016 года у пары родился сын — третий ребёнок в жизни композитора. В 2018 году Челобанов был вынужден лечь в наркологическую клинику для прохождения курса реабилитации. Экс-фаворит Примадонны не раз оказывался в центре скандальных историй, что мешало репутации и работе.
Однако несмотря на все трудности Сергей Васильевич продолжает творческую деятельность. Композитор пишет хиты для российских артистов, которые по-прежнему востребованы на рынке. Участие в телевизионных шоу позволяет ему оставаться в поле зрения публики, хотя вернуться на былые позиции 65-летнему музыканту пока не удаётся.