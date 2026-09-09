Угнал мотоцикл ради девицы, сел за кражу, а вышел — в постель к Пугачёвой: почему Примадонна сбежала от Челобанова к Киркорову

09 сентября 2026, 17:44

Сергей Челобанов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Он стал чемпионом области по боксу, угнал мотоцикл, чтобы впечатлить девушку, получил условный срок, а потом сел по-настоящему. Выйдя из тюрьмы, Сергей Челобанов попал под крыло Аллы Пугачёвой. Но их отношения оборвались, когда примадонна вышла замуж за Киркорова. Почему «Незваный гость» так и не стал мужем Пугачёвой и как сегодня живёт музыкант, боровшийся с зависимостью, — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и формирование интересов Школьные годы: музыка, характер и первые проблемы с законом Наркомания и второй срок Взлёт под крылом Пугачёвой и тень прошлого Карьера после пика славы и второй шанс

Детство и формирование интересов

Школьные годы: музыка, характер и первые проблемы с законом



Сергей Челобанов (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Наркомания и второй срок

Выпивает, была в отношениях с женщиной***, бросила мужа-украинца и попала под обстрел в Израиле: чем покорила Андрея Макаревича** его молодая жена

Взлёт под крылом Пугачёвой и тень прошлого



Алла Пугачева и Сергей Челобанов (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Карьера после пика славы и второй шанс