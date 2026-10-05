Уголовное дело, смертельный диагноз и обвинения в спектакле с болезнью: как живет Лерчек после вынесения приговора?
Блогеру Валерии Чекалиной, известной миллионам под ником Лерчек, 6 октября исполняется 34 года. Ещё недавно она была символом «успешного успеха»: марафоны стройности, миллионные доходы, попадание в список самых богатых блогеров по версии Forbes, четверо детей и образцовый муж рядом. Сегодня её имя прочно связано с уголовным делом, многомиллионными штрафами, распадом брака и страшным диагнозом, о котором она сама рассказала публике. Как получилось, что женщина, учившая других «любить себя», оказалась в центре одного из самых громких скандалов российского интернета — в материале «Радио 1».
Биография Валерии ЧекалинойВалерия Феопентова родилась 6 октября 1992 года в Тольятти. Когда ей было девять лет, умер отец, и девочку вместе с братом воспитывала мама с отчимом. Она окончила школу с золотой медалью, а затем получила сразу два красных диплома — сначала в Тольяттинском управленческом институте, а потом и экономическом факультете МГУ.
Известность пришла к ней вместе с замужеством. В 2012 году Валерия вышла замуж за Артёма Чекалина, а в 2016-м у пары родились двойняшки Алиса и Богдан. Именно тогда Лерчек начала вести соцсети, сделав ставку на тему «как прийти в форму после родов». В 2022 году в семье появился третий ребёнок — сын Лев.
Главным источником дохода стали платные марафоны стройности «Идеальное тело». В 2020 году Лерчек с 6,5 миллионами подписчиков и доходом около 610 тысяч долларов попала на седьмое место в рейтинге самых богатых блогеров России по версии Forbes. Но, по данным следствия, только за период с сентября 2021-го по февраль 2022 года её марафоны принесли более 251,5 миллиона рублей — и именно эти деньги позже стали предметом разбирательства.
Любовь, ревность и «деловое партнёрство»Для подписчиков брак Лерчек и Артёма долгое время был эталоном. Но в 2024 году всё изменилось. Лерчек отправилась на шоу «Звёзды в джунглях», где ей приписали роман с певцом Натаном, который на тот момент был женат. Скандал получился громким, а вскоре стало известно, что Чекалины разводятся. Сама Лерчек позже говорила об этом в интервью журналистке Надежде Стрелец:
«У нас не было романтических отношений, мы жили как друзья, потом как бизнес-партнёры. Когда бизнес закончился — закончилось всё».Артём в суде назвал другую причину краха семьи: бесконечные ссоры, из-за которых пара якобы пропустила сроки уплаты налогов.
«В ссорах чего только не бывает — не до налогов было. Налоги не заплатили», — заявил он.В 2023 году Чекалиных обвинили в многомиллионной неуплате налогов с использованием упрощённой системы налогообложения. Позже они признали вину и погасили долг на 504 млн рублей, уголовное дело закрыли.
Новым избранником блогера стал аргентинский танцор танго Луис Скиччарини, который младше неё на четыре года. Он был её тренером по танцам и пластике, а чувства вспыхнули прямо во время занятий. Весной 2024 года их застали целующимися в московском клубе, после чего Луис всё чаще стал появляться в доме Лерчек. Ходили слухи, что блогер заплатила бывшей жене и партнёрше танцора по сцене крупную сумму, чтобы та не мешала новым отношениям.
Уголовное дело, миллиардные иски и диагноз, который потряс всехВ октябре 2024 года Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против Чекалиных и их партнёра по бизнесу Романа Вишняка. Их обвинили в том, что через поддельные документы более 251,5 миллиона рублей, заработанных на марафонах, были выведены на счета в ОАЭ. Речь шла о «совершении валютных операций с использованием поддельных документов в особо крупном размере». Всех троих отправили под домашний арест.
В 2025 году дело Лерчек выделили в отдельное производство, а процесс Артёма продолжился. 13 апреля 2026 года его приговорили к семи годам колонии и штрафу почти в 194,5 миллиона рублей. Вину он не признал:
«Я оптимизировал налоги, но я заплатил. Я заплатил в два с половиной раза больше, чем недоплатил».Вишняк же пошёл на сделку со следствием и получил два с половиной года колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей. Он полностью признал вину и дал показания на Чекалиных.
Но самое страшное для Лерчек случилось не в зале суда. В феврале 2026 года она родила четвёртого ребёнка — сына от Луиса. После родов врачи обнаружили патологию плаценты и отправили её на обследование. Диагноз прозвучал как приговор: рак желудка четвёртой стадии с метастазами. По её словам, опухоль затронула позвоночник, ноги и, вероятно, лёгкие, а правый глаз перестал видеть.
16 марта 2026 года Гагаринский суд приостановил рассмотрение её уголовного дела и заменил домашний арест на запрет определённых действий до выздоровления. Лерчек записала видео со слезами на глазах:
«У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить».Она прошла девять курсов химиотерапии, потеряла волосы, а из-за метастазов в позвоночнике какое-то время не могла ходить. В конце сентября 2026 года её снова госпитализировали из-за сильных болей — на этот раз блокаду.
Жизнь после приговора31 июля 2026 года Гагаринский суд вынес приговор самой Лерчек: пять лет условно, штраф более 700 миллионов рублей и запрет на три года продвигать собственные бренды через интернет. Прокуратура просила шесть лет реального срока и более 1,2 миллиарда рублей штрафа, но суд учёл состояние здоровья подсудимой и наличие на иждивении четверых несовершеннолетних детей. Вину она не признала.
Сегодня 34-летняя Лерчек живёт в Москве вместе с Луисом и детьми, продолжая бороться с болезнью и долгами. Но её история расколола аудиторию. Одни называют её жертвой обстоятельств и смертельного диагноза, другие — обвиняют в спектакле. Критики указывают: стоило улечься новостям о раке, как блогер начала снимать тренировки, появляться на свадьбах и запускать новый косметический бренд.
Врач Алексей Хухрев в комментарии для aif.ru отмечал:
«Четвёртая стадия рака — это состояние, когда организм почти сдался. В таких условиях активные физические нагрузки — не просто риск, а прямое ускорение болезни».При этом независимая экспертиза медицинских документов Лерчек следов подделки не нашла, а гинеколог Татьяна Нормантович подтвердила: речь идёт о редком случае, когда опухолевые клетки были обнаружены в плаценте, а болезнь развивалась месяцами. Сама Лерчек отвечает на обвинения философски:
«Временами мне плохо, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я беру от жизни всё. Потому что я не знаю, сколько мне осталось. Может, мне осталось три месяца, а может, 30 лет».Хочется верить, что за этой фразой стоит не пиар, а простая человеческая правда — та самая, которую миллионы подписчиков когда-то искали в её марафонах.