05 октября 2026, 13:58

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* /ler_chek)

Блогеру Валерии Чекалиной, известной миллионам под ником Лерчек, 6 октября исполняется 34 года. Ещё недавно она была символом «успешного успеха»: марафоны стройности, миллионные доходы, попадание в список самых богатых блогеров по версии Forbes, четверо детей и образцовый муж рядом. Сегодня её имя прочно связано с уголовным делом, многомиллионными штрафами, распадом брака и страшным диагнозом, о котором она сама рассказала публике. Как получилось, что женщина, учившая других «любить себя», оказалась в центре одного из самых громких скандалов российского интернета — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Валерии Чекалиной Любовь, ревность и «деловое партнёрство» Уголовное дело, миллиардные иски и диагноз, который потряс всех Жизнь после приговора



Биография Валерии Чекалиной

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* /ler_chek)

Любовь, ревность и «деловое партнёрство»

«У нас не было романтических отношений, мы жили как друзья, потом как бизнес-партнёры. Когда бизнес закончился — закончилось всё».

«В ссорах чего только не бывает — не до налогов было. Налоги не заплатили», — заявил он.

Луис Скиччарини и Валерия Чекалина (Фото: Instagram* /ler_chek)

Уголовное дело, миллиардные иски и диагноз, который потряс всех

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский)

«Я оптимизировал налоги, но я заплатил. Я заплатил в два с половиной раза больше, чем недоплатил».

«У меня рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить».

Жизнь после приговора

Луис Скиччарини и Валерия Чекалина с сыном (Фото: Instagram* /ler_chek)

«Четвёртая стадия рака — это состояние, когда организм почти сдался. В таких условиях активные физические нагрузки — не просто риск, а прямое ускорение болезни».

«Временами мне плохо, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я беру от жизни всё. Потому что я не знаю, сколько мне осталось. Может, мне осталось три месяца, а может, 30 лет».