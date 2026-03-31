Уход из эфира Первого канала, отказ от Запада и ненависть со стороны православной церкви: куда пропал «рупор СССР» Владимир Познер?
Тележурналисту, которого в США называли «рупором КГБ», а в России — «агентом ЦРУ», семикратному лауреату премий ТЭФИ и кавалеру ордена Почётного легиона Владимиру Познеру 1 апреля исполняется 92 года. Этот потомок русского эмигранта и французской баронессы прошёл путь от ассистента Самуила Маршака до главного политического «голоса» перестройки. Его жизнь — это череда невероятных поворотов, громких скандалов и неожиданной любви в преклонном возрасте. Подробности — в материале «Радио 1».
Сын трёх отечеств: шпионские игры и дорога на ТВВладимир Познер родился в Париже 1 апреля 1934 года. Его отец, Владимир Познер‑старший, еврейский эмигрант из России, работал в американской киноиндустрии, где, по данным ряда источников, сотрудничал с советской разведкой. ФБР заинтересовалось семьёй, и в 1952 году Познеры бежали не куда‑нибудь, а в Москву — город, где 18‑летний Владимир, говоривший по‑английски лучше, чем по‑русски, почувствовал себя «чужим среди своих».
Отец фактически захлопнул для него дверь на Запад, пригрозив сдать в КГБ в случае попытки побега. Этот компромисс, по мнению самого Познера, спас семью от лагерей после смерти Сталина, но породил пожизненный внутренний конфликт. В МГУ его недолюбливали за «жидовское происхождение» и «сомнительное» западное прошлое. Однако именно это сделало его карьеру. Работа в АПН (структуре, связанной с разведкой), а затем на радио «Голос Москвы» сформировала из него идеального пропагандиста. Он защищал ввод войск в Афганистан и версию о сбитом «Боинге», но делал это на безупречном английском, глядя в глаза американцам. Познер не скрывает:
«Я очень хотел быть русским, но мне давали понимать, что я — не свой».
От романов с «роковыми вдовами» до любви в 74 годаСердце Познера всегда было столь же непредсказуемым, как и его политическая карьера. В юности, будучи студентом, он крутил романы с женщинами намного старше себя. Одна из таких пассий — 35‑летняя дама, снявшая ему комнату в Москве — едва не стоила ему отчисления с биолого-почвенный факультета МГУ.
«Если бы она только поманила меня пальцем, я бы всё бросил», — признавался мэтр, вспоминая свою первую настоящую любовь.Первый официальный брак с Валентиной Чемберджи продлился недолго из‑за измен Познера и подарил журналисту дочь Екатерину. Позже Познер назовёт свой уход из семьи «ошибкой молодости», однако последствия оказались серьёзными. Осознав свою ошибку, он попытался вернуться, но получил отказ. Оказавшись в съёмной комнате один, он пришёл к мысли, что жизнь окончена. Он решился на крайний шаг. Его спасла случайность: хозяйка квартиры заметила кровь, сочившуюся под дверью. Благодаря этому он остался жив и вернулся в семью. Однако это возвращение было недолгим и через несколько лет он снова ушёл — уже навсегда.
Второй брак с Екатериной Орловой продержался 36 лет: она стала его продюсером, «правой рукой» и матерью пасынка Петра. Однако в 71 год Познер шокировал общественность, уйдя к Надежде Соловьёвой.
«Я ужасно сопротивлялся этому чувству… Но чувство оказалось очень сильным», — цинично заявил он, фактически признав, что годы жизни с Орловой были лишь «хорошо прожитым временем», пока не пришла настоящая страсть.
Провокатор у микрофонаПознер — мастер эпатажа, который дорого обошёлся его репутации. Первая ласточка скандальной славы прилетела ещё в 1986 году во время телемоста «Ленинград — Бостон», где его собеседница произнесла сакраментальную фразу «В СССР секса нет». Но настоящий шторм начался уже в нулевые.
Журналист, крещённый в Нотр‑Даме, заявил, что принятие православия на Руси было «одной из величайших трагедий» для страны, а Русскую православную церковь сравнил с Политбюро. Эти слова вызвали волну ненависти со стороны верующих. Но Познера это не остановило: он призвал легализовать наркотики, поддержал ЛГБТ‑сообщества и эвтаназию.
«Когда наркотик становится легальным, то есть продаётся в аптеке, всё, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут. Но не будут пытаться вашим детям продавать наркотики», — выразил свою позицию Познер в ходе творческого вечера в Воронеже.
Исчезновение с экрановПосле начала специальной военной операции в 2022 году Познер бесследно исчез из эфира Первого канала. Его авторская программа «Познер» была закрыта. Официальная версия — канал перешёл на иной информационный режим, но инсайдеры говорили о давлении на «слишком либерального» ведущего. Имея паспорта России, США и Франции, он без проблем покинул страну.
Однако зарубежом скандал разразился с новой силой, когда выяснилось, что Познер, десятилетиями критиковавший Кремль, отказался работать на западные СМИ. В интервью Forbes он признался: ему предлагали гонорары, но требовали говорить о Путине «в заданном ключе».
«Это не журналистика, это другое. Я сказал: "Нет, спасибо"», — отрезал Познер.Сегодня он живёт то во Франции, то в США, но продолжает снимать документальное кино для Первого канала. Два года назад он закончил съёмки «Турецкой тетради». Премьера состоялась 14 октября 2024 года, и в настоящее время он готовит фильм об арабском мире.
Владимир Познер в настоящее время, как и раньше, остаётся в статусе «одинокого волка»: ни в СССР, ни за рубежом его так и не приняли до конца, что навсегда закрепило за ним репутацию самого загадочного и неоднозначного «иностранца» на российском телевидении.