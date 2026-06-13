Уход из ГИТИСа и отказ от откровенных сцен: почему звезда «Царевны-лягушки» Валентина Ляпина молчит о романах с Жизневским и Кричаком?
Актриса, которую миллионы россиян знают по роли Жени из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и прекрасной принцессы из «Бременских музыкантов», Валентина Ляпина 14 июня празднует свой 24-й день рождения. Путь от съемок в «Ералаше» до главных ролей она прошла, казалось, играючи. Но за кадром остались не только блистательные премьеры, но и жёсткие условия театральных вузов, отказ от эпатажа ради принципов и нежелание пускать посторонних в свою личную жизнь. Подробности жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Валентины ЛяпинойБудущая актриса Валентина родилась 14 июня 2002 года в Москве в семье, далекой от софитов и камер, но это не помешало родителям разглядеть в дочери искру. Еще до школы Валя участвовала в модных показах, а в девять лет победила в кастинге для рекламы ЦУМа, обойдя три сотни претенденток. Казалось, сама судьба вела её за руку: съемки для обложек Elle и Vogue, детский «Ералаш» — и вот он, первый серьезный успех.
В 2011 году Ляпина попала в нашумевший сериал «Закрытая школа», где сыграла Тасю Барышникову . Однако ключевым моментом, перевернувшим сознание юной актрисы, стала работа в проекте «Чужая дочь».
«В 13 лет мне дали роль в сериале «Чужая дочь». Она стала моей первой главной женской ролью и была как эмоционально сложная, так и физически. Например, я научилась кататься на карте и скейте. Еще там были сцены, где нужно было истерить и плакать. Это был мой первый такой опыт. Пройдя через все трудности, я поняла, что кино — мое предназначение. И начала всерьез относиться к профессии», — делилась она в интервью для издания gazeta.ru.Учеба давалась ей на удивление легко, несмотря на плотный съемочный график. Ляпина окончила школу с золотой медалью. Но когда встал вопрос о выборе высшего образования, разразился мини-скандал с оттенком драмы. Актриса поступила в престижный ГИТИС, однако проучилась там всего год. Ей поставили жесткий ультиматум: либо ты учишься, либо ты снимаешься. Выбирать одно, пожертвовав карьерой, Ляпина не захотела. Она забрала документы и перевелась в Институт современного искусства (ИСИ), где график был лояльнее, что позволило ей совмещать теорию с практикой на съемочной площадке.
Сегодня в копилке артистки — невероятное жанровое разнообразие: от спортивной драмы «Нефутбол», где она сама выполняла футбольные трюки, до острого «Даркнета». Фильмография Ляпиной в настоящее время насчитывает более 65 работ в кино, включая картины «Держи меня за руку», «Дорогой папа», «Подслушано Жиза», «Подслушано: Юность» и «Руки вверх!».
Помимо кино, Валентина покоряет и музыкальные чарты: недавно она порадовала поклонников сольным треком «Не на связи», доказав, что её талант не ограничивается одной актерской игрой.
Тайны личной жизни актрисыЕсли карьера Ляпиной всегда на виду, то её личная жизнь — настоящая крепость, взять которую журналистам не удается до сих пор. В эпоху тотальной цифровой оголенности, когда многие звезды строят пиар на романах, Валентина выбрала диаметрально противоположную стратегию. Она принципиально не ведет блоги в привычном смысле и не комментирует слухи.
Долгое время в интернете тиражировалась информация о её романах с актёром Егором Кричаком (Ляпина играла с ним в картине «Юность») и партнёром актрисы по фильму «Бременские музыканты» Тихоном Жизневским, однако ни подтверждения, ни опровержения от самой артистки так и не последовало. Поклонники то и дело приписывают ей романы с коллегами по съёмочной площадке, но каждый раз эти догадки разбиваются о глухую стену молчания со стороны Ляпиной.
Лишь недавно Валентина приоткрыла завесу этой тайны, но скорее для того, чтобы объяснить свою позицию, а не для того, чтобы назвать имя избранника.
«Я придерживаюсь принципа, что счастье любит тишину. Публичность и так занимает большую часть моей жизни, поэтому что-то я хочу сохранить только для себя», — цитирует актрису Super.ru.На вопрос о будущем она философски замечает: «Что касается будущего — жизнь непредсказуема, и в этом ее красота. Я не люблю загадывать и строить сценарии наперед. Все должно происходить естественно». При этом известно, что у Валентины есть младшие брат и сестра, а сама она в быту достаточно проста, несмотря на статус звезды.
Отказ от откровенных сценВ индустрии, где зачастую требуют жертв, Ляпина известна своим твердым характером. Её принципиальность не раз стоила ей выгодных контрактов, но она не пошла на попятную. Актриса открыто заявляет, что не снимается в откровенных сценах.
«Я придерживаюсь принципа, что, во-первых, обнажение не должно быть полным, а, во-вторых, максимально уместным, красивым и художественным, без какого-то ухода в подробности. Для этого есть другой жанр кино», — делилась Люпина с журналистами издания KP.RU.
Как сейчас живет артисткаВопреки распространенной практике среди российских звезд переезжать в загородные резиденции или селиться в закрытых поселках, Валентина Ляпина остается верна центру столицы. Актриса признается: Москва — ее родная стихия.
«Я коренная москвичка и живу в этом городе всю свою жизнь», — делилась она в интервью изданию «Москвич Mag».2025-й стал для Валентины богатым на премьеры. В марте 2025 года зрители увидели современную версию народной сказки «Царевна-лягушка», где Ляпина предстала в образе Василисы, а её экранным врагом Кощеем стал Никита Кологривый. Позже, осенью, состоялась премьера сериала «Этерна», а также фильмов «Нейробатя», «Лето. Город. Любовь» и «Дорогая, я больше не перезвоню».
Уже 5 марта 2026 года в российский прокат вышел сиквел — «Царевна-лягушка 2», а в списке проектов значатся семейная комедия «Ёлки 13», а также фильмы «Приключения пингвиненка», «Масленица» и «Фунтик». Сегодня Валентина Ляпина находится на пике формы: она молода, талантлива, упряма и востребована. Ляпина выпускает примерно пять-шесть фильмов ежегодно. Она считает это оптимальным количеством для своего творческого развития, избегая выгорания. Помимо кино, она также занимается музыкой и изготовлением украшений.