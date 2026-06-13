13 июня 2026, 12:58

Валентина Ляпина (Фото: Instagram* @ lyapina_valentina)

Актриса, которую миллионы россиян знают по роли Жени из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и прекрасной принцессы из «Бременских музыкантов», Валентина Ляпина 14 июня празднует свой 24-й день рождения. Путь от съемок в «Ералаше» до главных ролей она прошла, казалось, играючи. Но за кадром остались не только блистательные премьеры, но и жёсткие условия театральных вузов, отказ от эпатажа ради принципов и нежелание пускать посторонних в свою личную жизнь. Подробности жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Валентины Ляпиной Тайны личной жизни актрисы Отказ от откровенных сцен Как сейчас живет артистка



Биография Валентины Ляпиной

«В 13 лет мне дали роль в сериале «Чужая дочь». Она стала моей первой главной женской ролью и была как эмоционально сложная, так и физически. Например, я научилась кататься на карте и скейте. Еще там были сцены, где нужно было истерить и плакать. Это был мой первый такой опыт. Пройдя через все трудности, я поняла, что кино — мое предназначение. И начала всерьез относиться к профессии», — делилась она в интервью для издания gazeta.ru.

Валентина Ляпина (Фото: Instagram* @ lyapina_valentina)

Тайны личной жизни актрисы

Валентина Ляпина и Тихон Жизневский (Фото: Instagram* @ lyapina_valentina)

«Я придерживаюсь принципа, что счастье любит тишину. Публичность и так занимает большую часть моей жизни, поэтому что-то я хочу сохранить только для себя», — цитирует актрису Super.ru.

Отказ от откровенных сцен

Валентина Ляпина (Фото: Instagram* @ lyapina_valentina)

«Я придерживаюсь принципа, что, во-первых, обнажение не должно быть полным, а, во-вторых, максимально уместным, красивым и художественным, без какого-то ухода в подробности. Для этого есть другой жанр кино», — делилась Люпина с журналистами издания KP.RU.

Как сейчас живет артистка

«Я коренная москвичка и живу в этом городе всю свою жизнь», — делилась она в интервью изданию «Москвич Mag».