Уход из кино, тайная личная жизнь и слухи о неизлечимой болезни: звезде фильма «Мамы» Марии Сёмкиной 49 лет
Мария Сёмкина — российская актриса и фотомодель, известная зрителям по роли Оксаны Федотовой в популярном ситкоме «Папины дочки». 26 октября актрисе исполняется 49 лет. В последние годы Мария практически исчезла из публичного пространства, что породило множество вопросов у поклонников. О том, как сложилась судьба звезды и куда она пропала из медийного поля, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь: от подиума до съёмочной площадки
Мария Сёмкина (настоящая фамилия — Иофис) родилась 26 октября 1976 года в Ростове-на-Дону в еврейской семье, далёкой от творчества: отец был математиком, а мать — инженером. После окончания школы она выбрала экономический факультет, но её жизнь кардинально изменилась в 1998 году, когда фотографии студентки одержали победу в конкурсе модельного агентства.
Её карьера модели быстро пошла вверх: показы во Франции, Германии, Южной Корее и Японии, а также несколько съёмок для российской версии журнала Playboy, где она даже была удостоена титула «девушка года». Узнаваемость в родном городе ей принёс контракт с швейной фабрикой «Элис», чьи рекламные щиты с её изображением были повсюду в Ростове-на-Дону.
В кино Мария попала случайно, как это часто бывает с моделями. Её дебют состоялся в 2002 году в фильме «Одиночество крови». Понимая, что для серьёзной актёрской карьеры нужно образование, она поступила в Щукинское училище, которое окончила в 2011 году.
Настоящую народную любовь и узнаваемость Сёмкиной принесла роль Оксаны Федотовой, жены олигарха в популярном ситкоме «Папины дочки», где она снималась на протяжении пяти лет. Среди других заметных работ — участие в лентах «Служебный роман. Наше время», «Инспектор Купер», «Мамы» и «Тот ещё Карлосон!», а также роль в драме «Я буду рядом». Её последней работой на экранах на данный момент является мелодрама «Возраст счастья» 2022 года.
Личная жизнь Сёмкиной
Мария Сёмкина предпочитает хранить личную жизнь в тайне от посторонних глаз. Известно, что в первый раз Мария вышла замуж очень рано, в 20 лет. Её первого мужа звали Олег. Этот студенческий брак продлился, по разным данным, от трёх до семи лет, но даже рождение сына не смогло его уберечь. Сама актриса признавалась, что развод дался паре нелегко, однако им удалось сохранить нормальные, дружеские отношения ради ребенка.
В середине 2000-х годов в прессе появилась информация о том, что Мария Сёмкина снова вышла замуж. Несмотря на слухи, актриса принципиально отказывается раскрывать личность своего избранника и какие-либо детали их совместной жизни. В интервью 78.ru она подчеркивала:
«Не понимаю, когда артисты запускают всю аудиторию в свой дом. Не люблю говорить об этом. Но избранник есть. Как бы меня ни просили, имени своего супруга я называть не буду. Личная жизнь — это личная жизнь, поэтому некоторые подробности можно и скрыть».
Главной радостью и гордостью Марии Сёмкиной является её сын Михаил, родившийся 9 марта 1997 года. Когда мальчик подрос, Мария отнесла его фотографии в актерские агентства. Михаилу удалось сняться в рекламе и даже в эпизодической роли в популярном сериале «Не родись красивой». Несмотря на успешный детский опыт в актерской среде, повзрослев, Михаил выбрал совершенно иной путь. Он выбрал профессию экономиста и уехал для получения специальности в Великобританию.
Слухи о болезни и исчезновении с экранов
Согласно некоторым источникам, Мария Сёмкина сознательно отошла от актёрской профессии, потеряв к ней интерес, и сосредоточилась на других занятиях. Она увлеклась йогой, дизайном интерьеров и даже открыла собственную студию.
Однако в октябре 2024 года в СМИ появились тревожные сообщения о том, что Мария Сёмкина тяжело больна и проходит лечение в Ростовском-на-Дону научно-исследовательском институте экспериментальной онкологии. Правда, сама актриса до сих пор не подтвердила, что у нее имеются какие-либо проблемы со здоровьем.