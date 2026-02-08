08 февраля 2026, 16:14

Телеведущему и певцу Вячеславу Макарову 9 февраля исполняется 36 лет. Известный зрителям как харизматичный ведущий рейтинговых шоу «Маска» и «Аватар» на НТВ, вице-чемпион шоу «Один в один!» и чемпион Высшей лиги КВН в составе «Сборной Камызякского края», он прошёл путь от астраханского подростка, пережившего страшную трагедию, до одного из самых востребованных лиц федерального телевидения. О творческом пути и личных трагедиях артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь из Астрахани на федеральный телеэфир Семейная трагедия Слухи о конфликте с Азаматом Мусагалиевым Личная жизнь за семью печатями Жизнь в режиме нон-стоп



Путь из Астрахани на федеральный телеэфир

«Я десять лет занимался бальными танцами, поэтому все, что связано с латиноамериканскими ритмами… мне очень близко», — признавался артист в интервью для «Телепрограммы».

«Предложение для меня было максимально неожиданным и приятным», — вспоминал он.

Семейная трагедия

«Это была большая травма для меня, потому что по сути ты остаешься главой семьи в 15 лет, у тебя две женщины — сестра и мама… ты понимаешь, что тебе нужно двигаться, суетиться и зарабатывать», — с болью рассказывал Макаров на шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой».

Слухи о конфликте с Азаматом Мусагалиевым

«Я не могу ничего дать, потому что я не испытываю интереса к этому», — говорил он о жанре пародий.

Личная жизнь за семью печатями

«Я не афиширую свою личную жизнь по одной простой причине: все в стране смотрят, кому нужно вставить зубы… Пишут: "Ты его недостойна". Многие люди… очень на это реагируют… Поэтому я ограждаю людей от негативных комментариев», — откровенно заявлял Макаров в интервью ТК «НТВ».

Жизнь в режиме нон-стоп