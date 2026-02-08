Уход из команды «Однажды в России», скандал с Мусагалиевым и слухи о романе с Плетнёвой: что скрывает ведущий «Маски» Вячеслав Макаров?
Телеведущему и певцу Вячеславу Макарову 9 февраля исполняется 36 лет. Известный зрителям как харизматичный ведущий рейтинговых шоу «Маска» и «Аватар» на НТВ, вице-чемпион шоу «Один в один!» и чемпион Высшей лиги КВН в составе «Сборной Камызякского края», он прошёл путь от астраханского подростка, пережившего страшную трагедию, до одного из самых востребованных лиц федерального телевидения. О творческом пути и личных трагедиях артиста читайте в материале «Радио 1».
Путь из Астрахани на федеральный телеэфирВячеслав Макаров родился в Астрахани 9 февраля 1989 года в семье, далёкой от мира искусства: отец работал слесарем-наладчиком на заводе, мать занималась домашним хозяйством. Однако творческие способности мальчика проявились рано. Он с отличием окончил музыкальную школу по классу фортепиано, занимался вокалом и серьёзно увлекался спортивно-бальными танцами, став в 13 лет чемпионом Южного федерального округа в своей возрастной категории.
«Я десять лет занимался бальными танцами, поэтому все, что связано с латиноамериканскими ритмами… мне очень близко», — признавался артист в интервью для «Телепрограммы».
Несмотря на увлечения, он поступил в Астраханский государственный технический университет на инженера, продолжая активно выступать на творческих фестивалях. Судьбоносным стало приглашение в команду КВН «Сборная Камызякского края» в 2011 году. Вячеслав стал её музыкальным лицом и «золотым голосом», а в 2015 году команда с ним в составе завоевала чемпионский кубок Высшей лиги КВН.
Этот успех открыл Макарову двери на телевидение. Он стал резидентом шоу «Однажды в России» на ТНТ. Однако настоящий звездный час настал в 2020 году, когда Макаров неожиданно для себя стал ведущим нового музыкального детектива «Маска» на НТВ.
«Предложение для меня было максимально неожиданным и приятным», — вспоминал он.
Проект имел оглушительный успех и сделал Вячеслава бессменным ведущим, а также лицом смежного шоу «Аватар». Параллельно он строил певческую карьеру: участвовал в шоу «Ну-ка, все вместе!», выпускал авторские синглы («Планеты», «Прости»), основал кавер-группу Makarov Band и даже исполнил гимн родной Астрахани.
Семейная трагедия
За блестящим фасадом успешной карьеры скрывается история, наложившая отпечаток на всю жизнь артиста. Когда Вячеславу было 15 лет, от рака скончался его отец. Подросток узнал об истинной причине болезни лишь после смерти отца. Эта утрата стала поворотным моментом.
«Это была большая травма для меня, потому что по сути ты остаешься главой семьи в 15 лет, у тебя две женщины — сестра и мама… ты понимаешь, что тебе нужно двигаться, суетиться и зарабатывать», — с болью рассказывал Макаров на шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой».
Ему пришлось подрабатывать уборщиком и дистрибьютером, чтобы помогать семье, что закалило его характер и выработало привычку всего добиваться самому.
Слухи о конфликте с Азаматом МусагалиевымИстория, которую многие восприняли как конфликт, началась как естественное творческое расставание. После совместной работы в КВН и в шоу «Однажды в России» на ТНТ, Вячеслав Макаров в 2018 году принял решение покинуть проект. Сам артист неоднократно объяснял, что причиной стал не конфликт с кем-либо, а иссякший интерес к формату юмористических пародий и желание развиваться в другом направлении. В интервью Макаров отмечал, что ощутил творческий предел.
«Я не могу ничего дать, потому что я не испытываю интереса к этому», — говорил он о жанре пародий.
В 2020 году Макаров возглавил шоу «Маска» на конкурирующем канале НТВ. Вскоре после этого в «Однажды в России» вышла пародия на это шоу и лично на Макарова. Хотя артист признался, что некоторые моменты вызвали у него «немножко злости», он не затаил обиды, расценив пародию как знак популярности своего нового проекта.
Однако публичная реакция Мусагалиева на отказы Макарова от совместных выступлений добавила масла в огонь слухов. В марте 2023 года на шоу «Вопрос ребром» Азамат с раздражением, используя ненормативную лексику, высказался о том, что Макаров долго не соглашался на участие в его новом проекте. Это породило новые волны обсуждений о личной неприязни.
Личная жизнь за семью печатямиВ 36 лет Вячеслав Макаров остаётся одним из самых завидных и загадочных холостяков российского шоу-бизнеса. Он принципиально не выносит подробности своей личной жизни на публику, что лишь подогревает интерес поклонников и медиа. Единственной публичной «историей» стали слухи о романе с певицей Анной Плетнёвой после их совместного дуэта «Королева мейнстрима» и участия в одном сезоне «Маски». Однако ни одна из сторон эти слухи не подтвердила.
Сам артист объясняет свою позицию желанием оградить близких от травли в соцсетях и жёсткого внимания общественности.
«Я не афиширую свою личную жизнь по одной простой причине: все в стране смотрят, кому нужно вставить зубы… Пишут: "Ты его недостойна". Многие люди… очень на это реагируют… Поэтому я ограждаю людей от негативных комментариев», — откровенно заявлял Макаров в интервью ТК «НТВ».
Он признаётся, что полностью погружён в работу, а идеальную спутницу жизни представляет как умную, стильную девушку с чувством юмора. Возможно, на его нежелание открывать частную жизнь повлияла и глубокая личная травма, пережитая в юности, которая заставила его рано повзрослеть и замкнуться.
Жизнь в режиме нон-стопСегодня Вячеслав Макаров находится на пике популярности. Он продолжает вести уже ставшие культовыми шоу «Маска» и «Аватар», которые регулярно обновляются и собирают у экранов миллионы зрителей. В 2025 году он блестяще выступил в шоу перевоплощений «Один в один!» на канале «Россия-1», став вице-чемпионом проекта, а также получил национальную телевизионную премию «ТЭФИ». В 2024 году по итогам народного голосования он вошёл в тройку лучших телеведущих страны, разделив пьедестал с Николаем Басковым и Андреем Малаховым.
Его рабочий график расписан на месяцы вперёд. 8 февраля 2026 года стартует долгожданный седьмой сезон шоу «Маска», где Макаров вновь выступит в роли ведущего. Он не оставляет и музыкальную карьеру, выпуская новые треки и клипы.