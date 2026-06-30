Украинская свадьба, вечер с Галкиным** и видео с женой в постели: что задумал Валерий Меладзе и зачем он тайно приезжает в Россию?
Заслуженный артист России Валерий Меладзе несколько лет живёт за границей. Певец выступает за океаном и изредка посещает Москву. В столицу он приезжает тайно и старается полностью избегать внимания прессы. Исполнитель прячется от журналистов и даже обходит стороной камеры видеонаблюдения. Пытаясь вернуть расположение публики, музыкальный продюсер публично говорит о семье и верности. Как складывается жизнь уроженца Батуми за океаном и зачем автор песен продолжает украдкой приезжать в страну, читайте в материале «Радио 1».
Новый ролик Меладзе с женой взорвал соцсетиКоманда исполнителя хита «Сэра» выпустила пресс-релиз о новом клипе. Видео снято на песню «Где ты есть». Главные роли в нем сыграли сам певец и его жена Альбина Джанабаева. Авторы называют проект откровенным взглядом на частную жизнь артистов. Ролик смонтирован из архивных семейных видео, а в описании акцентируется внимание на его абсолютной искренности. Этот релиз стал частью стратегии автора песен по возвращению российской аудитории после инцидента с национальным лозунгом на зарубежном концерте в 2023 году. Создатели приглашают зрителей не как наблюдателей, а как молчаливых участников ужина за одним столом с семьёй Меладзе, чтобы разделить с ними самые откровенные минуты.
«Клип «Где ты есть» стирает грань между сценой и жизнью. Здесь нет «звёздного» лоска – есть тепло рук, есть доверие, есть та самая бесконечная нежность, которую невозможно сыграть. Вместе с артистами зритель листает кадры их общей истории, чувствуя себя не чужим, а своим», – отмечается в тексте.Коллеги артиста признают: о том, каково пытаться везде быть своим, а не чужим, Валерий Шотаевич знает не понаслышке. В его окружении подчёркивают: эта задача невероятно трудная и чревата опасными перегибами; здесь приходится либо молча делать своё дело, либо говорить прямо и следовать своим словам. Валерий Меладзе ранее высказывался против спецоперации, а затем оправдался тем, что хотел лишь призвать ко всеобщему миру. После этого певец переехал на постоянное жительство в Испанию. При этом автор «Не тревожь мне душу, скрипка» не стал распродавать свою недвижимость в России и продолжает тайно приезжать в страну. Сейчас артист предпринимает попытки вернуть доверие российской публики. Экс-супруг Ирины Меладзе выпустил новый клип на песню «Где ты есть» с участием своей жены. В основу видео легли личные архивные кадры семьи. В официальном описании клипа подчёркивается: «Песня «Где ты есть» звучит как философия их отношений: главное богатство – не серебро и золото, а любимый человек рядом. И видеоряд доказывает это каждой секундой: дом там, где твоя вторая половинка.
Клип дарит зрителю удивительное ощущение сопричастности к чувству, которое сильнее времени и расстояний». Премьера клипа состоялась на официальных площадках артистов. Инсайдеры отмечают, что русскоязычные поклонники-эмигранты, скорее всего, позитивно воспримут демонстрацию крепкой и открытой семьи. Однако те, кто пережил потерю близких в Донбассе и позже смотрел видео с националистским лозунгом Валерия Шотаевича, по наблюдениям окружения, могут увидеть происходящее иначе.
Где сегодня живёт Валерий Меладзе и почему сбежал из РоссииМеладзе по-прежнему имеет звание заслуженного артиста РФ и не признан иностранным агентом — представители Минюста соответствующих заявлений не делали. При этом давать концерты на родине он не может. Никаких формальных запретов не вводилось — публика сама перестала приходить на концерты после ряда неоднозначных поступков артиста. Активисты устроили бойкот творчеству композитора. Из-за этого запланированные выступления пришлось отменить. Гастрольный график эмигранта на 2026 год полностью состоит из зарубежных гастролей, об этом заявили инсайдеры агентства по организации мероприятий ещё год назад.
«Валерий Меладзе не выступает в России. Уже давно. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным», — сообщили «Абзацу» сотрудники одного из ивент-агентств.Вскоре после начала спецоперации певец заявил о своём несогласии с политикой Москвы. После этого уроженец Батуми решил приостановить творческую карьеру. Артист объяснял это тем, что не хочет петь в условиях мировой несправедливости. Меладзе открыто говорил об уходе из шоу-бизнеса и потере интереса к музыке.
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Муж Альбины Джанабаевой даже планировал вернуться к научной деятельности по очистке воды, которой занимался в молодости. Однако, как заметили источники из окружения артиста, доходы от одного концерта значительно превышают заработок в науке. Поэтому «уход» из музыки продлился совсем недолго. Уже через пару недель исполнитель «Самбы белого мотылька» вернулся на сцену. Правда, выступать он начал исключительно за границей.
Сколько зарабатывает Валерий Меладзе за пределами РФВыходцев из России в мире немало, и творчество Валерия Шотаевича по-прежнему находит у них отклик. По мнению наблюдателей, музыкант лишился былого комфорта и стабильного дохода, однако заполнять гастрольный график ему всё ещё удаётся, а суммы в контрактах остаются внушительными. Так, минувшей весной он выступил на украинской свадьбе во французских Каннах и, по информации прессы, заработал за это 13 миллионов рублей.
Прошлой осенью шоу эмигранта в Молдавии организовал и оплатил местный миллионер Ренато Усатый. На бесплатном для публики караоке-фестивале Меладзе появился на сцене вместе с юмористом Максимом Галкиным** — дуэтом они исполнили «Синюю вечность» Муслима Магомаева. По имеющимся данным, участие в мероприятии, организованном при поддержке Усатого, принесло музыканту несколько миллионов рублей. Кроме того, в 2025 году бывший наставник «Голоса» отметил 60-летие и по этому случаю отправился в гастрольный тур по Соединённым Штатам. Тур символически стартовал в американском Санкт-Петербурге, где артист получил 22 миллиона рублей, а общий заработок с гастролей составил 244 миллиона. По данным источников из окружения артиста, самые крупные гонорары певец получает в США.
Концерты проходят в Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Именно там проживает особенно большая русскоязычная диаспора. До конца года Валерий Меладзе планирует дать ещё несколько десятков выступлений. При этом в Россию артист приезжает регулярно. Певец встречается с родственниками, отмечает семейные праздники и посещает могилу отца. Также Меладзе обязательно приезжает на дни рождения к маленькому внуку Георгию. По Москве знаменитость передвигается с большой осторожностью. Исполнитель использует исключительно тонированные внедорожники и ездит в сопровождении охраны. После визитов артист возвращается в Испанию.
Что связывает Меладзе с Россией сегодняВалерий Меладзе зарегистрирован как ИП с 2004 года. Основной вид экономической деятельности — радиовещание. В налоговой отчётности продюсер также указывал дополнительные виды специализации: творческую, исполнительскую, организацию развлечений, оптовую торговлю грампластинками и медиапродукцией. Сведения о регистрации ИП обновлялись в январе 2025 года. У певца есть ООО «Вантаж», совладельцами которого выступают сам Меладзе и его сестра Лиана. Компания владеет одноимённым торговым центром в Восточном Бирюлёве и арендует здание ТЦ в Западном Бирюлёве.
По данным SHOT, этот бизнес приносит артисту около 15 миллионов рублей годового дохода. В личной собственности эмигранта остаётся немало объектов недвижимости, хотя от некоторых он всё же избавился. Среди проданного — особняк площадью 620 квадратных метров, расположенный в элитном посёлке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе в Истринском районе Подмосковья. Год назад семья выручила за него 345 миллионов рублей, а уже вскоре дом и участок снова выставили на продажу.
По информации Mash, дочь нового покупателя осмотрела приобретённый дом. Девушку разочаровало состояние интерьера и удалённость усадьбы от центра столицы. В итоге наследница наотрез отказалась жить за городом. Из-за этого владелец решил перепродать недвижимость. Мужчина предпочёл избавиться от актива, чтобы не тратить огромные деньги на дорогостоящий ремонт. Намекая на излишнюю предприимчивость артиста, который вовремя сбыл с рук проблемную недвижимость, комментаторы в соцсетях остроумно высказываются: «Эх, Валера, Валера!».
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