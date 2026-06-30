Украинская свадьба, вечер с Галкиным** и видео с женой в постели: что задумал Валерий Меладзе и зачем он тайно приезжает в Россию?

30 июня 2026, 18:01

Валерий Меладзе с супругой (Фото: Инстаграм*@meladzevalerian)

Заслуженный артист России Валерий Меладзе несколько лет живёт за границей. Певец выступает за океаном и изредка посещает Москву. В столицу он приезжает тайно и старается полностью избегать внимания прессы. Исполнитель прячется от журналистов и даже обходит стороной камеры видеонаблюдения. Пытаясь вернуть расположение публики, музыкальный продюсер публично говорит о семье и верности. Как складывается жизнь уроженца Батуми за океаном и зачем автор песен продолжает украдкой приезжать в страну, читайте в материале «Радио 1».





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Новый ролик Меладзе с женой взорвал соцсети

«Клип «Где ты есть» стирает грань между сценой и жизнью. Здесь нет «звёздного» лоска – есть тепло рук, есть доверие, есть та самая бесконечная нежность, которую невозможно сыграть. Вместе с артистами зритель листает кадры их общей истории, чувствуя себя не чужим, а своим», – отмечается в тексте.



Валерий Меладзе с супругой (Фото: Инстаграм*@meladzevalerian)

Где сегодня живёт Валерий Меладзе и почему сбежал из России

«Валерий Меладзе не выступает в России. Уже давно. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным», — сообщили «Абзацу» сотрудники одного из ивент-агентств.

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Сколько зарабатывает Валерий Меладзе за пределами РФ



Валерий Меладзе с супругой (Фото: Инстаграм*@meladzevalerian)

Что связывает Меладзе с Россией сегодня