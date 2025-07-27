Украл 15-летнюю школьницу и сделал своей женой: Жизнь певца Витаса на две страны и любовь вопреки всему
Детство и музыкальные корни
Виталий Владасович Грачёв, более известный под псевдонимом Витас, родился 19 февраля 1979 года в Даугавпилсе (Латвийская ССР), но вскоре семья переехала в Одессу. Его дед, Аркадий Маранцман, был музыкантом и первым учителем Витаса. Именно он подарил внуку аккордеон и водил его в музыкальную школу. Мать, Лилия Грачёва, шила сценические костюмы, а отец, Владас Грачёв, пел в ансамбле. Уже в детстве Витас выделялся эксцентричностью: ходил в школу в костюме Майкла Джексона, за что его четыре раза пытались исключить.
Путь на большую сцену
В 15 лет судьба свела Витаса с продюсером Сергеем Пудовкиным, который заметил его в театре голосовой пародии. Через неделю после знакомства юноша переехал в Москву, где началась его карьера. В 2000 году вышел клип «Опера № 2», композиция, написанная Витасом в 14 лет. Его голос диапазоном 5 октав и образ «мальчика-амфибии» с жабрами на шее шокировали публику. Ходили слухи, что певец перенёс операцию на связках, но Пудовкин объяснял уникальность голоса Витаса «особым строением горла».
Карьера молодого артиста развивалась стремительно, и совсем скоро его альбомы «Философия чуда» (2001) и «Мама» (2003) стали платиновыми.
Успех у китайской аудитории
К середине 2000-х популярность Витаса в России начала угасать. Тогда Пудовкин решил направить все силы на покорение китайского слушателя. Первый прорыв случился 2006 году, тогда певец выступил на гала-концерте «Года России в Китае». Его песни «Star» и «Опера №2» покорили публику, а альбомы разошлись тиражом 10 млн копий за 3 месяца.
В 2008 году Витас открывал Олимпиаду в Пекине, а позже стал «Лучшим зарубежным артистом» по версии MTV Asia. Артист настолько полюбился китайской аудитории, что в поднебесной установили 200 восковых фигур Витаса, а его фан-клуб составил более 40 млн человек.
Личная жизнь
Необычная история любви Витаса и его жены Светланы началась в 1998 году в Одессе, когда 19-летний певец впервые увидел 15-летнюю школьницу в зале во время своего выступления. По словам артиста, это была любовь с первого взгляда — после концерта он просто подошел и обнял девушку, не сказав ни слова. Вскоре Витас принял судьбоносное решение увезти Светлану в Москву, даже не спросив разрешения у ее родителей.
«Я понял, что это не миф, не фантазия, и любовь с первого взгляда существует. Я не мог прожить без Светы и 10 минут. Но мне нужно было уезжать, и я решил ее украсть», — признавался Витас в программе «Говорим и показываем» на НТВ.
Первые годы в столице дались паре нелегко. Они жили скромно, а Светлана даже не имела при себе документов. Ситуация изменилась после оглушительного успеха «Опера №2», который принес Витасу славу и финансовое благополучие. Официально пара оформила отношения только в 2006 году, когда девушке исполнилось 22 года.
В настоящее время Витас и Светлана занимаются воспитанием троих детей. Старшая дочь, Алла, родилась в 2008 году. Она пошла по стопам отца и начала свою карьеру певицы в Китае. Сын Максим родился в 2015 году. Он пока не стремится к публичности, но тоже увлекается музыкой. Младшая дочь, Алиса, родилась в 2021 году. Её рождение стало сюрпризом для всех, так как певец тщательно скрывал ожидаемое пополнение в семье.
Как сейчас живет артист
В настоящее время Витас живет на две страны. В России у певца роскошный особняк на Рублёвском шоссе в Подмосковье, который он приобрёл ещё в 2000-х годах. Однако значительную часть времени он проводит в Китае, где у него также есть недвижимость и где он регулярно гастролирует.
В 2024 году у Витаса обнаружили отслоение сетчатки, и ему срочно потребовалась операция. После хирургического вмешательства певец временно отказался от выступлений, но вскоре вернулся на сцену. По словам его супруги Светланы, процесс восстановления был непростым из-за напряжённого гастрольного графика.
Витас не планирует возвращение в российский мир шоу-бизнеса, но продолжает создавать музыкальные композиции. Основное внимание он уделяет азиатскому рынку, где планирует выпустить новый альбом к 2026 году.