Ультиматумы Ефремову, ревность к славе мужа и проблемы с алкоголем: как сложилась судьба звезды «Гаража» Анастасии Вознесенской?
Анастасия Вознесенская — актриса, подарившая советскому зрителю образы удивительной искренности. Отважная радистка Аня из «Майора Вихря», экстравагантная директриса рынка в «Гараже» и дежурная в «Интуристе» из «Вокзала для двоих» — каждая её роль становилась маленьким шедевром. 27 июля исполняется 83 года со дня рождения артистки. Ее жизнь за кулисами оказалась не менее драматичной и захватывающей, чем на сцене. Она прошла путь от блистательной примы «Современника» до затворницы, разделившей свою судьбу с великим Андреем Мягковым, и навсегда осталась в истории как символ преданности и невероятной силы духа. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Анастасии ВознесенскойАнастасия Валентиновна Вознесенская родилась в Москве в самый разгар Великой Отечественной войны. О её ранних годах известно немного — будущая актриса всегда предпочитала хранить молчание о личном, оставляя зрителям лишь свои яркие образы. После школы она поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова, где её жизнь изменилась навсегда — здесь она встретила студента Андрея Мягкова, ставшего её судьбой на долгие 57 лет.
В 1965 году, блистательно окончив студию, Вознесенская получила приглашение в театр «Современник». Однако молодая актриса поставила ультиматум: она согласна играть только вместе с Мягковым. «Берут нас обоих — или я отказываюсь» — этот принцип они пронесли через всю жизнь. Олег Ефремов, увидев талантливую актрису, согласился на её условия, и вскоре Вознесенская стала одной из ведущих актрис театра. На сцене «Современника» она сыграла десятки ролей, среди которых особенно выделялась Мария Шамраева в чеховской «Чайке». В 1977 году вслед за Ефремовым чета перешла во МХАТ, а после раскола театра в 1987 году осталась в МХТ имени Чехова.
В кинематографе дебют Вознесенской состоялся в 1966 году с эпизодической роли в фильме «Первая любовь». Но настоящая слава пришла после выхода легендарного сериала «Майор Вихрь», где её героиня радистка Аня Родионова покорила зрителей искренностью и обаянием. В фильмографии актрисы насчитывается 36 ролей. Хотя она всегда оставалась в первую очередь театральной актрисой, каждая её работа на экране становилась событием. Всенародную любовь ей принесла роль директора рынка Аллы Алексеевны Кушаковой в рязановском «Гараже» — яркая, эксцентричная и запоминающаяся.
За свои заслуги Анастасия Вознесенская была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР в 1986 году, а в 1997 году стала народной артисткой России.
Тайна одной семьиЛичная жизнь Вознесенской — это история, полная любви, жертвенности и невысказанной боли. Она и Андрей Мягков были неразлучны с первых дней знакомства. Однокурсники называли их «сиамскими близнецами». Мягков вспоминал: «Я её увидел и понял — другого быть не может». Сама Анастасия Валентиновна признавалась:
«Я иногда вглядывалась в него по-детски пристально и думала: что, я с этим человеком всю жизнь должна быть?»Но со временем стало ясно — их союз был предопределён свыше.
В молодости карьера Вознесенской складывалась более стремительно, чем у мужа. Мягкова даже иронично называли «мужем Вознесенской». Но триумф «Иронии судьбы» и «Служебного романа» всё изменил — теперь уже она оказалась в тени его славы. Ревность к успеху мужа стала одной из причин, которая привела актрису к алкогольной зависимости. По свидетельству коллег, Вознесенская болезненно переживала свою невостребованность. Режиссёры перестали приглашать её на съёмки, и многие роли в фильмографии актрисы она получила исключительно благодаря протекции мужа.
Особенно драматичной темой для семьи стало отсутствие детей. Супруги всегда утверждали, что это был их сознательный выбор ради карьеры.
«Мы не строили свою жизнь вне театра и без театра. Мы хотели, конечно, но, очевидно, не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Сказать, что это нас как-то травмировало, не могу, потому что я не знаю другой жизни, мне не с чем сравнивать», — цитирует Вознесенскую журнал «Лиза».Однако ходили слухи, что в молодости актриса потеряла ребёнка, и эта трагедия навсегда закрыла тему материнства.
Последнте годы и вечная памятьПоследние годы жизни актрисы были омрачены болезнями. В 2009 году у неё случился инсульт, а в 2013 году она перестала выходить на сцену, оставив последние роли в спектаклях «Ретро» и «Белый кролик», поставленных её мужем. В 2018 году последовал повторный инсульт. Мягков самоотверженно ухаживал за больной женой, оставив сцену, но 18 февраля 2021 года его не стало.
Потеря любимого супруга стала для Анастасии Валентиновны страшным ударом. 14 января 2022 года она и сама ушла из жизни. Официальной причиной смерти стали последствия коронавируса, однако многие коллеги утверждали, что она умерла от тоски по мужу. Актер Евгений Герасимов сказал:
«После смерти Мягкова я понял, что она вряд ли сможет долго прожить без него».О смерти актрисы сообщил МХТ имени Чехова, отметив: «Менее года назад проводили Андрея Васильевича в последний путь, теперь они снова вместе». Похоронили Анастасию Вознесенскую на Троекуровском кладбище в Москве — рядом с мужем.
Наследие и наследство ВознесенскойТворческое наследие Вознесенской — это более 20 ролей в кино и десятки театральных образов. Её героини всегда отличались глубиной, силой и неповторимым обаянием, а фильмография остаётся ярким напоминанием о большом таланте.
Что касается наследства, то супруги, не имевшие детей, оставили трёхкомнатную квартиру и другое имущество своим племянникам. Ученица актёров Нелли Селезнёва-Неведина рассказывала в эфире передачи «Звёзды сошлись»:
«У них были такие близкие и тёплые отношения с племянниками. Они помогали им и по хозяйству, и с продуктами. Я думаю, что всё должно достаться им. Они были обеспеченными людьми».Анастасия Вознесенская прожила яркую и сложную жизнь, оставив после себя не только роли, но и пример удивительной преданности и силы любви.