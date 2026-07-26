26 июля 2026, 13:04

Анастасия Вознесенская (Фото: скриншот д/ф «Острова»)

Анастасия Вознесенская — актриса, подарившая советскому зрителю образы удивительной искренности. Отважная радистка Аня из «Майора Вихря», экстравагантная директриса рынка в «Гараже» и дежурная в «Интуристе» из «Вокзала для двоих» — каждая её роль становилась маленьким шедевром. 27 июля исполняется 83 года со дня рождения артистки. Ее жизнь за кулисами оказалась не менее драматичной и захватывающей, чем на сцене. Она прошла путь от блистательной примы «Современника» до затворницы, разделившей свою судьбу с великим Андреем Мягковым, и навсегда осталась в истории как символ преданности и невероятной силы духа. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анастасии Вознесенской Тайна одной семьи Последнте годы и вечная память Наследие и наследство Вознесенской



Биография Анастасии Вознесенской

Анастасия Вознесенская (Фото: скриншот к/ф «Первая любовь»)

Тайна одной семьи

«Я иногда вглядывалась в него по-детски пристально и думала: что, я с этим человеком всю жизнь должна быть?»

Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков (Фото: скриншот д/ф «Острова»)

«Мы не строили свою жизнь вне театра и без театра. Мы хотели, конечно, но, очевидно, не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Сказать, что это нас как-то травмировало, не могу, потому что я не знаю другой жизни, мне не с чем сравнивать», — цитирует Вознесенскую журнал «Лиза».

Последнте годы и вечная память

Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков (Фото: скриншот д/ф «Мужское обаяние Олега Ефремова»)

«После смерти Мягкова я понял, что она вряд ли сможет долго прожить без него».

Наследие и наследство Вознесенской

«У них были такие близкие и тёплые отношения с племянниками. Они помогали им и по хозяйству, и с продуктами. Я думаю, что всё должно достаться им. Они были обеспеченными людьми».