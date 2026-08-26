«Умерла от отвращения»: отречение богатого отца, психологическая травма и ответ Брежневу. Через какие трагедии прошла Фаина Раневская?
27 августа отмечается день рождения знаменитой актрисы Фаины Раневской. Артистки не стало в 1984 году, однако её имя и сегодня не исчезает из культурной памяти. Зрители продолжают вспоминать яркие роли Раневской, обсуждать её непростой характер, восхищаться независимостью, силой духа и знаменитым острым языком. Раневская покорила сначала дореволюционную Россию, а затем и весь Советский Союз. Её знали как эксцентричную и скандальную женщину, язвительную собеседницу, обладательницу искромётного юмора и своеобразного философа с неизменной сигаретой. Одни люди стремились попасть в её окружение, другие предпочитали держаться подальше. За внешней резкостью, однако, скрывалась ранимая и глубоко одинокая женщина. Подробнее о биографии, личной жизни, карьере и смерти Фаины Раневской — в материале «Радио 1».
Биография Фаины Раневской: детство и семьяФаина Раневская родилась в конце августа 1896 года в Таганроге в обеспеченной еврейской семье. При рождении будущую актрису звали Фанни Гиршевной Фельдман. Семья жила в собственном доме. Помимо Фаины, в семье росли сестра Изабелла и трое братьев, один из которых умер ещё в младенчестве.
Мать будущей артистки занималась домом и воспитанием детей. Отец был состоятельным фабрикантом: ему принадлежали производственное предприятие, магазин, дома и пароход. Несмотря на материальный достаток, детство Фаины нельзя назвать безоблачным. Девочка чувствовала себя одинокой и не находила особого удовольствия в семейной жизни.
Раневская с ранних лет отличалась застенчивостью и неуверенностью. Дополнительной причиной для переживаний стало заикание. Иногда оно возвращалось и во взрослом возрасте, когда актриса сильно волновалась, однако на сцене Раневская никогда не испытывала подобных проблем.
Девочка мало общалась со сверстниками и не любила учиться в элитной женской гимназии. В конце концов она уговорила родителей забрать её из учебного заведения. После этого преподаватели стали приходить к Фельдманам домой, где Фанни продолжила образование.
Будущая актриса получила разностороннюю подготовку: играла на фортепиано, пела, изучала иностранные языки и много читала.
Как Фаина Раневская пришла в театрИнтерес к театру и кинематографу появился у Фаины ещё в детстве. После десяти лет она всерьёз увлеклась искусством, а особенно сильное впечатление на неё произвёл спектакль «Вишнёвый сад», который девочка увидела в 13-летнем возрасте.
Театр настолько захватил Фаину, что она экстерном сдала гимназические экзамены и начала заниматься в театральной студии. Вскоре девушка объявила родным о намерении стать профессиональной актрисой. Решение дочери стало причиной серьёзного конфликта с отцом. Он не одобрял выбор Фаины и считал желание посвятить жизнь сцене несерьёзной прихотью. В результате отец на долгие годы прекратил общение с дочерью.
В 1915 году Фанни Фельдман отправилась в Москву. В столицу девушка приехала практически без средств: отец отказался давать деньги на её содержание, поскольку не верил в актёрское будущее дочери. Немного денег ей тайком дала мать.
Фаина поселилась в небольшой комнате на Большой Никитской и впервые почувствовала себя по-настоящему свободной и счастливой. В московский период она познакомилась с людьми, которые уже тогда считались выдающимися представителями отечественной культуры. Среди них были поэты Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Анна Ахматова и Владимир Маяковский. Тогда же Фаина встретилась с известным артистом Василием Качаловым и влюбилась в него.
Однако театральная карьера в Москве складывалась непросто. Фаину не приняли в столичные театральные училища, поэтому ей пришлось искать частную школу. Оплатить обучение девушка не могла. Помощь пришла от известной артистки Екатерины Гельцер. Она добилась для Фельдман места в одном из театров Подмосковья.
После окончания сезона летних спектаклей Раневской вновь пришлось искать работу. В последующие годы она успела выступить на сценах театров Керчи, Кисловодска, Феодосии, Баку, Ростова и Смоленска.
Театральная карьера Фаины РаневскойВесной 1917 года Фаина окончательно разорвала отношения с родными: семья Фельдман эмигрировала. В то же время в профессиональной жизни актрисы произошло важное событие — её приняли в Театр актёра. Именно тогда начался полноценный театральный путь Раневской. Первой заметной работой стала роль Маргариты в спектакле «Роман». После этого актрисе стали доверять более значимых персонажей.
В постановке «Вишнёвый сад» Раневская сыграла Шарлотту Ивановну. В этом театре она работала до 1931 года, после чего перешла в Камерный театр. Вскоре там состоялся её дебют в спектакле «Патетическая соната».
В начале 1950-х годов Раневская стала актрисой Театра имени Моссовета. Работа в этом театре сопровождалась непростыми отношениями с коллегами и руководством и нередко становилась причиной различных конфликтов и скандалов.
Фаина Раневская в кино: лучшие фильмыКинематографическая карьера Фаины Раневской началась в 1934 году. Зрители впервые увидели её на экране в образе колоритной госпожи Луазо в картине Михаила Ромма «Пышка». Постановка получила признание не только в СССР. Труппу театра пригласил во Францию знаменитый писатель Ромен Роллан, который высоко оценил спектакль.
В конце 1930-х годов Раневская сыграла сразу в нескольких картинах, которые сделали её широко известной. Актриса создавала образы женщин, а одной из самых узнаваемых стала её героиня в комедии «Подкидыш».
Во время Великой Отечественной войны Раневская вместе с театральной труппой отправилась в эвакуацию. До 1943 года актриса работала в Ташкенте. После возвращения в Москву ей предложили роль Мамаши в фильме Исидора Анненского «Свадьба». В картине Раневская работала вместе с Эрастом Гариным, Зоей Фёдоровой и Михаилом Пуговкиным.
В 1945 году актриса появилась в военной музыкальной комедии «Небесный тихоход», где сыграла врача, профессора медицины. Ещё одной заметной работой стала роль Маргариты Львовны в фильме «Весна», вышедшем в 1947 году.
Фильмография Фаины Раневской
- 1934 — «Пышка»;
- 1939 — «Ошибка инженера Кочина»;
- 1939 — «Подкидыш»;
- 1941 — «Мечта»;
- 1944 — «Свадьба»;
- 1945 — «Слон и верёвочка»;
- 1945 — «Небесный тихоход»;
- 1947 — «Весна»;
- 1947 — «Золушка»;
- 1949 — «Встреча на Эльбе»;
- 1949 — «У них есть Родина»;
- 1960 — «Осторожно, бабушка!»;
- 1964 — «Лёгкая жизнь»;
- 1966 — «Сегодня новый аттракцион»;
- 1978 — «Дальше — тишина…»;
- 1980 — «Комедия давно минувших дней».
Личная жизнь Фаины РаневскойЛичная жизнь Фаины Раневской сложилась драматично. Актриса никогда не выходила замуж и практически не строила романтических отношений. Причиной тому, по одной из версий, стала психологическая травма, которую она получила ещё в молодости.
В юности Фанни влюбилась в актёра из театральной труппы. Девушке казалось, что чувства взаимны, и она пригласила мужчину к себе домой. Однако тот пришёл не один, а с другой женщиной, после чего попросил Фаину уйти погулять.
Этот эпизод сильно повлиял на Раневскую. После него она стала избегать отношений, которые потенциально могли причинить ей эмоциональную боль.
Фаина Раневская и её близкие люди
Несмотря на привычный образ независимой и язвительной женщины, Раневская остро переживала одиночество. На некоторое время оно отступило в 1960-е годы, когда к актрисе переехала её родная сестра Белла. После смерти мужа она решила быть рядом с Фаиной и проводить время с близким человеком.
Однако вскоре Белла заболела и умерла, и Раневская снова осталась одна. В прессе также появлялись сведения о возможном романе актрисы с маршалом Фёдором Толбухиным. Одни источники называли их возлюбленными, другие утверждали, что знаменитостей связывала исключительно дружба.
Они познакомились в Тбилиси, куда Раневская приехала на гастроли с театром. В то время Толбухин командовал Закавказским военным округом. Актрису впечатлили его деликатность и скромность. Раневская старалась проводить с ним как можно больше времени.
Однако этим отношениям не суждено было продолжиться. Через два года после их знакомства Толбухин умер.
Главной любовью своей жизни Раневская называла Павлу Вульф. Русская актриса не смогла поступить в Московский художественный театр, поэтому работала в театрах Нижнего Новгорода и Риги. С Раневской Вульф познакомилась в Ростове-на-Дону уже после революции. На долгие годы она стала для Фаины Георгиевны не только учителем, но и самым близким другом.
Ещё одной важной подругой Раневской была актриса Татьяна Пельтцер. Она, как и многие близкие люди Фаины Георгиевны, отмечала её сложный характер, однако между женщинами быстро возникло взаимопонимание.
Особое место в жизни актрисы занимал её четвероногий друг — собака по кличке Мальчик. Именно он помогал Раневской справляться с одиночеством. После смерти актрисы на её могиле установили металлическую фигурку любимого питомца.
Как выглядела Фаина РаневскаяВ молодости Раневская обладала яркой и выразительной внешностью. Её рост составлял около 180 сантиметров, а отличительными чертами были пронзительный взгляд и тёмные волосы, уложенные в каре.
Актриса обладала эффектной осанкой и сохраняла её даже в преклонном возрасте. Она умела держаться с достоинством и создавать впечатление женщины, уверенной в собственной значимости. При этом за внешней гордостью и резкостью скрывалась очень чувствительная натура.
Именно это сочетание — внешняя независимость, своеобразный характер, острый ум и внутренняя ранимость — во многом и сформировало тот образ Раневской, который сохранился в памяти нескольких поколений зрителей.
Причина смерти Фаины РаневскойКоллеги вспоминали, что здоровье Фаины Георгиевны оставляло желать лучшего. Актриса регулярно обращалась к врачам и неоднократно проходила лечение в больницах. Даже в периоды болезни Раневская старалась не поддаваться унынию. Она относилась к собственным недугам с привычным сарказмом и могла шутить как над болезнями, так и над медицинским персоналом.
Фаина Раневская умерла 19 июля 1984 года в Москве. Причиной смерти стал инфаркт, осложнённый пневмонией. Современники называли её королевой второго плана и одной из величайших русских актрис XX века. Раневская не всегда играла главные роли, однако её персонажи часто становились едва ли не самыми запоминающимися в картине.
Похороны и прощание с актрисой прошли на Новом Донском кладбище. Перед смертью Раневская, верная своему чёрному юмору, якобы завещала написать на памятнике фразу: «Умерла от отвращения». Однако это пожелание не исполнили. Актрису похоронили под обычным надгробием в могиле её сестры Изабеллы.
Поклонники творчества Раневской и сегодня приходят к её могиле и приносят свежие цветы.
Самые известные цитаты Фаины РаневскойФаина Раневская оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и множество остроумных высказываний. Её афоризмы давно стали самостоятельной частью культурной памяти.
«Муля, не нервируй меня!»Одна из самых знаменитых реплик Раневской прозвучала в фильме «Подкидыш». Фразу придумала сама актриса, а после выхода картины поклонники стали повторять её при каждом удобном случае.
В 1976 году, когда Леонид Брежнев вручал Раневской орден Ленина, он также обратился к ней словами: «Муля, не нервируй меня!» Актриса ответила: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы». Генсек после этого смутился и сказал: «Простите, но я вас очень люблю».
Другие знаменитые высказывания Фаины Раневской
«Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?»
«Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать».
«Сняться в плохом фильме — всё равно что плюнуть в вечность».
«Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи».