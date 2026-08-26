26 августа 2026, 14:18

Фаина Раневская (фото: кадр из фильма «Подкидыш»)

27 августа отмечается день рождения знаменитой актрисы Фаины Раневской. Артистки не стало в 1984 году, однако её имя и сегодня не исчезает из культурной памяти. Зрители продолжают вспоминать яркие роли Раневской, обсуждать её непростой характер, восхищаться независимостью, силой духа и знаменитым острым языком. Раневская покорила сначала дореволюционную Россию, а затем и весь Советский Союз. Её знали как эксцентричную и скандальную женщину, язвительную собеседницу, обладательницу искромётного юмора и своеобразного философа с неизменной сигаретой. Одни люди стремились попасть в её окружение, другие предпочитали держаться подальше. За внешней резкостью, однако, скрывалась ранимая и глубоко одинокая женщина. Подробнее о биографии, личной жизни, карьере и смерти Фаины Раневской — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Фаины Раневской: детство и семья Как Фаина Раневская пришла в театр Театральная карьера Фаины Раневской Фаина Раневская в кино: лучшие фильмы Фильмография Фаины Раневской Личная жизнь Фаины Раневской Как выглядела Фаина Раневская Причина смерти Фаины Раневской Самые известные цитаты Фаины Раневской

Биография Фаины Раневской: детство и семья

Фаина Раневская (фото: кадр из фильма «Весна»)

Как Фаина Раневская пришла в театр

Фаина Раневская (фото: РИА Новости / Борис Рябинин)

«Небо их соединило»: большая любовь и неповторимый творческий тандем Глеба Панфилова и его музы Инны Чуриковой. Как сложилась их судьба?

Театральная карьера Фаины Раневской

Фаина Раневская (фото: РИА Новости / Вера Петрусова)

Фаина Раневская в кино: лучшие фильмы

Фаина Раневская (фото: кадр из фильма «Человек в футляре»)

Фильмография Фаины Раневской

1934 — «Пышка»;

1939 — «Ошибка инженера Кочина»;

1939 — «Подкидыш»;

1941 — «Мечта»;

1944 — «Свадьба»;

1945 — «Слон и верёвочка»;

1945 — «Небесный тихоход»;

1947 — «Весна»;

1947 — «Золушка»;

1949 — «Встреча на Эльбе»;

1949 — «У них есть Родина»;

1960 — «Осторожно, бабушка!»;

1964 — «Лёгкая жизнь»;

1966 — «Сегодня новый аттракцион»;

1978 — «Дальше — тишина…»;

1980 — «Комедия давно минувших дней».

Личная жизнь Фаины Раневской

Фаина Раневская (фото: РИА Новости / Юрий Сомов)

Фаина Раневская и её близкие люди

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Фаина Раневская (фото: кадр из фильма «Мечта»)

Как выглядела Фаина Раневская

Причина смерти Фаины Раневской

Памятник актрисе Фаине Раневской у ее дома в Таганроге (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Самые известные цитаты Фаины Раневской

«Муля, не нервируй меня!»

Другие знаменитые высказывания Фаины Раневской

«Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?»

«Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать».

«Сняться в плохом фильме — всё равно что плюнуть в вечность».

«Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи».