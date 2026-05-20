«Небо их соединило»: большая любовь и неповторимый творческий тандем Глеба Панфилова и его музы Инны Чуриковой. Как сложилась их судьба?
Сегодня, 21 мая, исполняется 91 год со дня рождения выдающегося деятеля искусства, Народного артиста РСФСР, режиссёра Глеба Анатольевича Панфилова. Его работы «В огне брода нет», «Романовы. Венценосная семья», «Без вины виноватые» и другие произведения до сих пор вызывают интерес и любовь у зрителей. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Первые шаги в кинематографеГлеб Анатольевич Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В юные годы Панфилов даже не задумывался о карьере в кинематографе. По завершении школьного обучения он стал студентом химического факультета Уральского политехнического института. Впоследствии он занимал должность мастера на Свердловском заводе медицинских препаратов и работал научным сотрудником в научно-исследовательском институте.
В 1959 году энергичного молодого сотрудника привлекли к партийной работе, где он возглавил отдел пропаганды и агитации в Свердловском горкоме ВЛКСМ. С целью улучшения агитационной работы Глеб Анатольевич создал при отделе любительскую киностудию и сам всерьез увлекся созданием фильмов.
Большое киноВ 1960 году Глеб Анатольевич стал студентом ВГИКа, выбрав для себя операторское направление. Спустя три года он успешно завершил обучение и сразу же поступил на режиссёрский факультет.
После получения диплома в 1966 году Панфилов был принят на работу в «Ленфильм», и спустя год зрители увидели его первый художественный фильм «В огне брода нет». Это была его выпускная квалификационная работа, которая была отмечена на международном кинофестивале в Швейцарии, в городе Локарно, где она получила главный приз — «Золотого леопарда».
В 1970 году состоится премьера не менее известного фильма «Начало», который получил награду «Серебряный лев» на Международном кинофестивале в Венеции. В 1975 году на экраны выходит фильм «Прошу слова», удостоенный награды в Карловых Варах.
Всего фильмография режиссера насчитывает более 30 картин, в число которых входят ленты «Тема», «Васса», «Романовы. Венценосная семья», «Валентина».
Жена и муза режиссераВ 1966 году Глеб Панфилов начал подыскивать актрису для роли юной санитарки в картине «В огне брода нет». Нужна была особенная девушка, чей внутренний богатый мир не соответствует внешности. После долгих поисков Панфилову случайно попался отрывок телеспектакля с участием Инны Чуриковой, и он понял, что именно она должна исполнить главную роль в его фильме.
По указанию Глеба Анатольевича актрису разыскали и доставили в Ленинград, где и произошла их первая встреча. Значительно позже актриса расскажет, что влюбилась в режиссёра с первого взгляда. Он, в свою очередь, не остался равнодушным, и с началом работы над фильмом начался их роман.
После выхода на экраны первой совместной картины Чурикова и Панфилов официально стали мужем и женой, а в 1978 году в семье появился сын Иван.
Стоит отметить, что Инна Чурикова в начале своей карьеры не слыла красавицей и не имела популярности у режиссеров. Однако Глеб Анатольевич с самого начала знакомства увидел в ней нечто особенное и в полной мере понимал глубину ее таланта.
Режиссёр всегда отдавал своей жене самые яркие роли. Из-за этого у него нередко возникали конфликты с руководством киностудий, но он всегда находил способ отстоять свою точку зрения. Именно благодаря фильмам Панфилова Чурикова стала известной актрисой, он показал ее миру в тех красках, в которых видел сам.
Удар, вынести который Панфилов не смогИнна Чурикова на долгие годы станет единственной любовью и музой для Глеба Анатольевича, у них сложится удачный творческий тандем и счастливая семья. Пара проживет в браке более полувека, отметит юбилей свадьбы и будет строить планы, которым не суждено сбыться.
В начале января 2023 года Инна Чурикова попадет в больницу, а 14 числа станет известно о ее смерти. Легенде театра и кино было 79 лет. Панфилов и представить не мог, что переживёт свою супругу, ведь он был старше нее на девять лет.
«Я был счастлив с ней… Я искал ее, нашел и стал счастливым. Мне нужна была актриса на роль… А нашлась Инна Чурикова. Она оказалась моей женой и любимым человеком», — сказал Панфилов на похоронах супруги.После прощания с актрисой Глеб Панфилов отключил телефон, изолировал себя от внешнего мира и не давал никаких интервью. Наедине со своим горем Панфилов проведет семь месяцев, а 26 августа 2023 года станет известно об остановке сердца выдающегося режиссера.
«Небо их соединило, двух удивительно талантливых людей. Неповторимых людей. И, конечно, они помогали друг другу создавать шедевры», – сказал актер Евгений Герасимов.Глеб Панфилов вместе со своей музой Инной Чуриковой похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве.