Умирал во время забав с любовницей, пока дома ждала жена: тайна смерти Сергея Супонева. Какие подробности раскрыла мачеха телеведущего?
Всеми любимый российский телеведущий Сергей Супонев трагически погиб 8 декабря 2001. Сегодня, 28 января, он мог бы отметить 63-летие. Смерть звезды шоу «Зов джунглей» сочли несчастным случаем на природе, однако так ли это было на самом деле? Подробнее о судьбе, личной жизни и последних днях артиста читайте в материале «Радио 1».
Детство Сергея Супонева
Будущий телеведущий появился на свет 28 января 1963 года в небольшом поселке Подмосковья, в семье, тесно связанной с искусством. Его отец, Евгений Супонев, служил актером в Театре сатиры, а мать, Галина Владимировна, работала там же пианисткой и концертмейстером. Семейная жизнь родителей оказалась недолгой: вспыльчивый и эмоциональный артист резко отличался по характеру от жены — сдержанной, педантичной и строгой женщины с немецкими корнями.
С ранних лет Сережа отличался неиссякаемой энергией, которая сопровождала его на протяжении всей жизни. Еще в школьные годы он твердо решил связать свое будущее с телевизионной журналистикой. Когда мальчик учился в четвертом классе, он сам посоветовал отцу жениться на Ольге Краевой — радиокомментаторе станции «Маяк». Позже Супонев не раз признавался, что именно она стала для него второй матерью и во многом помогла окончательно определиться с выбором профессии, тем самым предопределив его дальнейшую судьбу.
До поступления на факультет журналистики МГУ Сергей успел попробовать себя в профессии: он внештатно сотрудничал с радиостанцией «Юность». Темой его первого материала стали завсегдатаи пивных очередей, скупавшие напитки для последующей перепродажи. За этим последовали новые публикации и радиорепортажи — опыт, который стал прочным фундаментом для начала университетского обучения.
В Московский государственный университет Супонев поступил с первой попытки. Однако спустя год учебы его призвали на военную службу. Он оказался в военном оркестре части, располагавшейся в поселке Мулино неподалеку от Дзержинска Горьковской области. После демобилизации в 1983 году Сергей вернулся к учебе и успешно окончил МГУ, получив диплом журналиста.
Карьера телеведущего
Сергей Супонев (Фото: скриншот фильма «Сергей Супонев. Герой моего детства» 1tv.ru)
В 1980 году Сергей Супонев устроился на Центральное телевидение Гостелерадио СССР, начав свою карьеру в должности грузчика. После возвращения из армии Сергей вернулся на телевидение в качества администратора музыкальной редакции. В 1984 году все праздничные мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, были разработаны с активным участием Сергея Супонева.
В 1989 году Супонев пробует себя в роли телеведущего в телепроекте «Марафон-15». Опыт оказался успешным и в 1993 году Влад Листьев пригласил Сергея вести передачу «Звёздный час». В том же году в эфир вышло шоу «Зов джунглей», после которого ведущий приобрел настающую популярность.
Личная жизнь Сергея Супонева
Сергей Супонев имел любвеобильную натуру и девушками увлекаться начал еще с юных лет. Спустя много лет после смерти телеведущего его мачеха Ольга Краева рассказала подробности жизни своего пасынка.
Для любвеобильного Сереги, которого знаю с 11 лет, я всегда была лучшей подругой. В том числе по части его многочисленных увлечений слабым полом. Своих девчонок он часто приводил к нам с отцом домой на смотрины. А потом интересовался: «Олюнька, эту берем?» Я обычно со смехом отвечала: «Ну если только на пару дней. Не больше!» — призналась Ольга Константиновна на передаче Первого канала.
Ольга Краева (Фото: скриншот фильма «Сергей Супонев. Герой моего детства» 1tv.ru)
Еще до армии Серей Супонев женился на журналистке Валерии Истоминой. В браке у пары появился сын Кирилл, но это не остановило любвеобильного Сергея от походов «налево». Очередную измену Варерия не простила звездному супругу и подала на развод. Сергей спокойно отнесся к тому, что жена уйдет от него, а вот дальнейшие отношения с сыном очень волновали телеведущего. Существовало мнение, что телепроект «Возможно всё» был задуман Супоневым с целью сблизиться с сыном.
Второй супругой Сергея стала Ольга Мотина. Актриса Театра сатиры была моложе своего супруга на 13 лет. В декабре 2000 года у пары родилась дочь Полина, но отметить ее первый день рождения ведущий уже не смог.
Ольга Мотина (Фото: скриншот передачи «Легенды телевидения. Сергей Супонев» ТК «Звезда»)
Обстоятельства смерти8 января 2001 года во время катания на снегоходе по льду Волги около деревни Едимоново Тверской области Супонев не справился с управлением и на полном ходу врезался в речную пристань. При столкновении телеведущий слетел с транспортного средства, ударился головой о пристань и получил серьёзное ранение, несовместимое с жизнью.
Сразу после происшествия поползли слухи. Поговаривали, что во втором браке Супонев не перестал увлекаться женщинами, а рядом с ним в момент гибели якобы находилась незнакомая женщина. Однако вскоре на центральном телеканале появилась информация о том, что Сергей был на снегоходе один, а его друг в это время занимался приготовлением ужина.
Ольга Краева рассказала, что в день смерти к Сергею приехала девушки из Астрахани и после работы в телецентре они вместе с Леонидом Костюковым отправились на дачу в селе Едимоново. Друзья время от времени могли выпить, а тут еще и повод был.
Фото: скриншот передачи «Легенды телевидения. Сергей Супонев» ТК «Звезда»
«Как мне позже рассказал Леонид, по пути они, как обычно, решили немного выпить. Сережу, который гонял с бешеной скоростью по 160-170 километров в час, гаишники никогда не останавливали. Но на всякий случай у него всегда были билеты на записи его программ. В то время все дети, не только дети сотрудников ГИБДД, мечтали увидеть, как снимают «Звездный час» и «Зов джунглей», — говорит Ольга Краева.
После приезда в село, компания выпила, и Сергей, решив развлечься, отправился кататься на снегоходе. Его спутница села сзади, но, к сожалению, Сергей не заметил мостки на реке и врезался в них. Оба погибли на месте от полученных травм.
«Их тела тогда доставили в морг в Конаково. За телом девушки приехал ее брат, чтобы похоронить ее в родной Астрахани. Ему и другим родственникам за молчание хорошо заплатили», — вспоминает мачеха Сергея.
Несмотря на неприятные обстоятельства смерти мужа, Ольга Мотина никогда не высказывала ничего плохого о Сергее, всегда вспоминая его только добрыми словами.