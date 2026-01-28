Умирал во время забав с любовницей, пока дома ждала жена: тайна смерти Сергея Супонева. Какие подробности раскрыла мачеха телеведущего?

28 января 2026, 11:58

Сергей Супонев (Фото: скриншот передачи «Легенды телевидения. Сергей Супонев» ТК «Звезда» )

Всеми любимый российский телеведущий Сергей Супонев трагически погиб 8 декабря 2001. Сегодня, 28 января, он мог бы отметить 63-летие. Смерть звезды шоу «Зов джунглей» сочли несчастным случаем на природе, однако так ли это было на самом деле? Подробнее о судьбе, личной жизни и последних днях артиста читайте в материале «Радио 1».





Детство Сергея Супонева

Карьера телеведущего

Сергей Супонев (Фото: скриншот фильма «Сергей Супонев. Герой моего детства» 1tv.ru)



Личная жизнь Сергея Супонева

Для любвеобильного Сереги, которого знаю с 11 лет, я всегда была лучшей подругой. В том числе по части его многочисленных увлечений слабым полом. Своих девчонок он часто приводил к нам с отцом домой на смотрины. А потом интересовался: «Олюнька, эту берем?» Я обычно со смехом отвечала: «Ну если только на пару дней. Не больше!» — призналась Ольга Константиновна на передаче Первого канала.

Ольга Краева (Фото: скриншот фильма «Сергей Супонев. Герой моего детства» 1tv.ru)

Ольга Мотина (Фото: скриншот передачи «Легенды телевидения. Сергей Супонев» ТК «Звезда»)

Обстоятельства смерти

Фото: скриншот передачи «Легенды телевидения. Сергей Супонев» ТК «Звезда»

«Как мне позже рассказал Леонид, по пути они, как обычно, решили немного выпить. Сережу, который гонял с бешеной скоростью по 160-170 километров в час, гаишники никогда не останавливали. Но на всякий случай у него всегда были билеты на записи его программ. В то время все дети, не только дети сотрудников ГИБДД, мечтали увидеть, как снимают «Звездный час» и «Зов джунглей», — говорит Ольга Краева.

«Их тела тогда доставили в морг в Конаково. За телом девушки приехал ее брат, чтобы похоронить ее в родной Астрахани. Ему и другим родственникам за молчание хорошо заплатили», — вспоминает мачеха Сергея.