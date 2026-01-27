Скандалы при детях и требование 13 миллионов: обвинённой в тирании звезде «Балканского рубежа» Константину Соловьёву 52 года
Актер, известный зрителям по ярким ролям в картинах «Балканский рубеж», «Механика любви», «Провинциальный детектив», прошел долгий путь от медицинского училища до статуса одного из самых востребованных «мужских» лиц телесериалов. 28 января Константину Соловьёву исполняется 52 года. Его карьера была насыщена не только ролями брутальных военных и следователей, но и громкими скандалами, болезненными разводами и публичными обвинениями. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Константина СоловьёваКонстантин Соловьёв родился в Москве 28 января 1974 года в семье, далёкой от искусства: отец был милиционером, а мать — инженером. Его детство и юность — череда поисков себя. После школы он поступил в медицинское училище, но быстро понял, что это «абсолютно не моё». Затем была попытка пойти по стопам отца — учёба в школе милиции и даже два года службы, но снова последовало разочарование: «опять не моё».
Судьбоносный совет дала старшая сестра, настоявшая на попытке стать актёром. Первая попытка поступления провалилась, но на второй год Соловьёв, подготовленный Мариной Голуб, прошёл сразу в четыре театральных вуза. Выбор пал на Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, которое он окончил в 1999 году. На третьем курсе он начал работать в Театре имени Е. Вахтангова, но вскоре карьера на сцене оборвалась из-за переезда в США и активных съёмок в кино.
В кино Соловьёв начинал со скромной каскадёрской роли в фильме «Чёрный океан». Прорывом стала первая главная роль хирурга Сергея Назарова в мелодраме «Летний дождь» (2000). С тех пор его фактура — спортивное сложение, рост 188 см и суровая харизма — стала востребованной для ролей военных, следователей, охранников. Он снялся в десятках сериалов, включая «Однажды будет любовь», «Дневник доктора Зайцевой», «Паутина» и «Балканский рубеж». За двадцать с лишним лет карьеры его фильмография насчитывает более 140 работ, что делает его одним из самых плодовитых и узнаваемых актёров современного российского телевидения.
Четыре брака, четверо детей и драмы на публикуЛичная жизнь актёра всегда привлекала не меньше внимания, чем его роли. В ней четыре официальных брака и четверо детей. Первый брак с американской актрисой Селиной Миа Баррон продлился около десяти лет. Ради этого союза Соловьёв разрывался на две страны, но брак всё равно распался.
Второй брак Соловьёва случился с актрисой Евгенией Ахременко. Пара познакомилась в 2008 году на съёмках фильма «Кружева» и поженилась, а потом и обвенчалась. В одном из интервью 2009 года Соловьёв, говоря о сцене беременности партнёрши, заявил:
«Те слова, что сказал Жене при первой встрече, надеюсь, будут пророческими, и наступит момент, когда живот у любимой будет настоящим, не накладным. Я готов и очень хочу стать отцом».
Его мечта сбылась — в браке родились двое сыновей, Даниил и Тимофей. Однако после болезненного развода, сопровождавшегося взаимными обвинениями и переездом Евгении с детьми в США, актер на долгие 12 лет прекратил с ними общение.
Роман с хореографом Анастасией Лариной, моложе его на 15 лет, начался на съёмочной площадке сериала «Литейный». Свадьба артистов состоялась в 2014 году, а после на свет появились две дочери — Елизавета и Елена. Казалось бы, долгий, почти десятилетний брак был прочным, но и он рухнул осенью 2023 года.
Четвёртый брак Константина Соловьёва стал неожиданностью для многих. Летом 2024 года, всего через несколько месяцев после развода, актёр женился на Валентине Карчевской, организаторе мероприятий из Хабаровского края, которая младше его на 19 лет. Соловьёв не скрывает чувств:
«Я просто влюбился в Валю... Просто люблю Валю, не могу», — делился артист в передаче «Светская хроника».
Именно эта женщина, по признанию многих, кардинально изменила его жизнь, сумев помирить не только с сыновьями от второго брака, но и с их матерью, Евгенией Ахременко.
Громкие скандалы с артистомЕсли на экране Соловьёв часто играет положительных героев, то в реальной жизни его образ неоднократно оказывался в центре скандалов. Самые громкие из них связаны с разводами.
Разрыв со второй женой, Евгенией Ахременко, сопровождался публичными выяснениями отношений в ток-шоу, обвинениями в неуплате алиментов и попытками лишить актёра родительских прав. Но настоящая буря разгорелась в январе 2026 года, когда третья жена, Анастасия Ларина, пришла на шоу «Пусть говорят» с шокирующими обвинениями в адрес бывшего мужа.
По словам Лариной, последние годы брака превратились в ад:
«Начались чудовищные скандалы при детях, после которых я закрылась эмоционально, а он кричал, орал, бил кулаком по стенам».
Она также заявила, что Соловьёв запрещал ей работать, требовал постоянного восхищения его ролью в упавшем с приходом возраста доходе:
«Костя требовал к себе такого внимания, будто я стадион с тысячами зрителей».
Однако центральным стал имущественный конфликт. Ларина заявила, что Соловьёв, являясь совладельцем их ипотечной квартиры, где она живёт с детьми, прописал туда свою четвёртую жену Валентину и её детей от первого брака, а затем выдвинул ультиматум: выплатить ему 13 миллионов рублей за его долю или он продаст жильё. Позже, под давлением общественности, сумму снизили до 5 миллионов, дав на сборы «двое суток».
Анастасия, оказавшаяся в безвыходной ситуации с 14 годами ипотеки и алиментами в 20 тысяч на ребёнка, публично умоляла обеспечить будущее дочерей. В студии ей напомнили о бумеранге, ведь когда-то она сама была причиной развала его предыдущей семьи.
Константин Соловьев требует от бывшей жены деньги за квартиру — звезды поддержали Анастасию Ларину
Как сейчас живет СововьёвНесмотря на скандалы, карьера Константина Соловьёва продолжается, и он остаётся востребованным артистом. В 2024–2025 годах на экраны вышли картины «Провинциальный детектив», «Контакты», «Бэби Фейс», «Позывной "Альфа"», «Полюби меня снова» и «Тайна адмирала Ушакова». Готовится к выходу мелодрама «Прозрение» Павла Снисаренко.
В настоящее время артист живёт на перепутье между обретённым покоем и старыми бурями. С одной стороны — Москва, новая любовь, помирившая его с детьми, театральные подмостки и верность своим общественным принципам. С другой — эхо скандалов в виде судебных перспектив и неоплаченных счетов прошлого. А вопрос, получится ли у Соловьёва построить прочный дом на фундаменте, часть которого всё ещё даёт трещины, по-прежнему остаётся открытым.