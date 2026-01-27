27 января 2026, 12:12

Актер, известный зрителям по ярким ролям в картинах «Балканский рубеж», «Механика любви», «Провинциальный детектив», прошел долгий путь от медицинского училища до статуса одного из самых востребованных «мужских» лиц телесериалов. 28 января Константину Соловьёву исполняется 52 года. Его карьера была насыщена не только ролями брутальных военных и следователей, но и громкими скандалами, болезненными разводами и публичными обвинениями. Подробности — в материале «Радио 1».





Биография Константина Соловьёва

Четыре брака, четверо детей и драмы на публику

«Те слова, что сказал Жене при первой встрече, надеюсь, будут пророческими, и наступит момент, когда живот у любимой будет настоящим, не накладным. Я готов и очень хочу стать отцом».

Константин Соловьёв и Валентина Карчевская (Фото: Instagram* / mr._solovyov)

«Я просто влюбился в Валю... Просто люблю Валю, не могу», — делился артист в передаче «Светская хроника».

Громкие скандалы с артистом

«Начались чудовищные скандалы при детях, после которых я закрылась эмоционально, а он кричал, орал, бил кулаком по стенам».

«Костя требовал к себе такого внимания, будто я стадион с тысячами зрителей».

Анастасия Ларина с дочерьми Елизаветой и Еленой (Фото: Instagram* / anastasia._larina)

Как сейчас живет Сововьёв