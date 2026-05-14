Ушел из спорта и снялся в сериале «Восьмидесятые»: жизнь и творчество российского актера Романа Фомина. Что известно о его личной жизни?
Роман Владимирович Фомин — российский актер театра и кино, которого широкая аудитория прежде всего знает по роли Бориса Левицкого в популярном сериале «Восьмидесятые». Артист много лет служит в Театре имени Владимира Маяковского и активно снимается в кино. 15 мая актер отмечает 40-летие. Подробнее о биографии, карьере и личной жизни Романа Фомина — в материале «Радио 1».
Биография Романа Фомина: спортивная семья и любовь к сценеРоман Фомин родился 15 мая 1986 года в Астрахани. Он вырос в крепкой и дружной семье, где спорт занимал важное место. Мать будущего актера окончила Астраханский государственный технический университет. Отец получил образование в Московском институте физической культуры.
До поступления в вуз глава семьи служил в рядах Советской армии. Он носил звание старшего сержанта и занимал должность заместителя командира авиационного взвода. Позднее отец Романа посвятил себя тренерской работе и добился серьезного признания. В 1990 году ему присвоили звание заслуженного тренера. В 1999-м он получил статус судьи республиканской категории по греко-римской борьбе.
За годы работы он воспитал не одно поколение спортсменов и заслужил множество наград, среди которых медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «XX лет победы над фашистской Германией», а также знак «Отличник ВВС».
Старший брат Романа также связал жизнь со спортом, став мастером спорта и обладателем Кубка России по греко-римской борьбе. Сам будущий артист в подростковом возрасте тоже занимался этим видом единоборств. Однако спортивная карьера не входила в его планы. Уже тогда он понимал: он хочет быть в театре.
Как театр определил судьбу Романа ФоминаКогда Роману исполнилось 11 лет, он пришел в народный театр-студию «Мы», который создал актер и режиссер Евгений Докучаев. Для подростка это стало судьбоносным событием. В студии дети не только репетировали спектакли. Они сами мастерили декорации, придумывали костюмы, учились ответственности и коллективной работе. Именно там Фомин почувствовал, что сцена — не увлечение, а призвание.
Спустя много лет, после смерти художественного руководителя, актер тепло вспоминал наставника и признавался, что именно Докучаев открыл ему путь в профессию, подготовил к поступлению в театральный вуз и многие годы искренне поддерживал.
Учеба в Щепкинском училищеПосле окончания школы Роман Фомин отправился в Москву. Он успешно сдал экзамены с первой попытки и поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Будущий актер попал на курс Ольги и Юрия Соломиных. Во время учебы он познакомился с сильной педагогической школой и работал под руководством мастеров сцены. Особое влияние на него оказал Василий Бочкарев.
Годы в «Щепке» дали Фомину не только профессиональные навыки, но и фундамент сценической дисциплины, без которой невозможно долголетие в профессии.
Театр Маяковского и сценическая карьераК четвертому курсу студентов традиционно показывают представителям ведущих театров. Именно во время таких просмотров в 2007 году Романа Фомина заметили и пригласили в Московский академический театр имени Владимира Маяковского.
С тех пор артист остается частью основной труппы и продолжает служить на этой сцене многие годы. За время работы он участвовал в ряде заметных постановок, среди которых «Карамазовы», «Золотой ключик», «Чума на оба ваши дома!» и другие спектакли.
Особое место в его творческой биографии заняла постановка «Фабрика слов» по произведению Аньес де Лестрад. В ней Фомин сыграл отца Филлеаса. Артист признавался, что эта работа оказалась непростой, поскольку спектакль строился на пластике, музыке и визуальном языке, а слов в нем почти не было. Именно поэтому роль потребовала особой внутренней точности.
По словам актера, история получилась трогательной и заставляющей зрителя задуматься о цене каждого сказанного слова.
Работа на других театральных площадкахПомимо Театра Маяковского, Роман Фомин сотрудничал и с другими сценами. Он участвовал в проекте «Хлам» в Центре драматургии и режиссуры, а также постоянно выходил в спектакле «Кастинг» в Театре.doc. Позднее эту работу экранизировал режиссер Игорь Стам. Для артиста такой опыт стал важным дополнением к классической репертуарной школе.
Фильмы и сериалы с Романом ФоминымКарьеру в кинематографе Роман Фомин начал выстраивать еще в 2008 году. Как и многие актеры, он начал с эпизодов в сериалах и небольших ролей в кино. Настоящий прорыв произошел в 2011 году. Тогда артист получил заметную роль в продолжении детектива «Супруги», а затем вошел в актерский состав сериала «Восьмидесятые».
Именно этот проект принес ему широкую узнаваемость. В популярной комедийной истории с элементами мелодрамы, выходившей на канале СТС, Фомин сыграл студента Бориса Левицкого — умного, добродушного, слегка ироничного героя со своим взглядом на жизнь. Партнерами актера по съемочной площадке стали Александр Якин, Мария Аронова и Александр Половцев.
Позднее артист признавался, что роль получилась живой именно потому, что между ним и персонажем существовало определенное сходство. Кроме того, Роман отмечал, что родился в 1986 году в Астрахани, где атмосфера позднесоветской эпохи ощущалась вплоть до середины 1990-х. Поэтому время, показанное в сериале, оказалось ему внутренне понятным и близким.
Главные роли и новые проекты19 мая 2022 года в российский прокат вышла черная комедия «Приплыли!» режиссера Юрия Ярушникова. Изначально картина носила название «Гарпун». Этот фильм стал первой полнометражной работой в карьере Фомина, где он получил главную роль. Вместе с ним в картине снялись Владимир Яглыч, Маргарита Аброськина и Александр Соколовский.
Затем в фильмографии артиста появился проект «Мирный атом», посвященный теме инноваций в ядерной энергетике. Создатели опирались на реальные отечественные разработки, а ради достоверности включили в кадр действующие российские атомные электростанции. Фомин вошел в число ключевых персонажей картины.
В 2024 году он появился и в комедии «Наследство». В основном составе работали Александр Робак, Глеб Калюжный и Нонна Гришаева, а Роману досталась заметная роль второго плана.
Личная жизнь Романа ФоминаРоман Фомин сумел гармонично построить не только карьеру, но и семейную жизнь. 28 августа 2010 года он женился на актрисе Нине Щеголевой. Супруга, как и сам артист, окончила Щепкинское училище и служит в Театре имени Маяковского. Нина — дочь режиссера Ивана Щеголева.
Жена с нежностью называет мужа Кристофером Робином, принцем Гарри, Ромео, главным человеком в доме и заботливым отцом. У супругов трое детей. 13 апреля 2011 года родилась старшая дочь Надежда. 25 апреля 2016 года семья вновь пополнилась — на свет появилась Александра. 13 марта 2021 года актер сообщил подписчикам радостную новость: в 6:40 утра родилась третья дочь Елизавета.
По признанию самого артиста, благодаря супруге он заново открыл для себя поэзию. Именно семейная жизнь пробудила у него новый интерес к литературе. Среди авторов, к которым Фомин обратился с новым вниманием, он называл Николая Заболоцкого и Самуила Маршака.
Где сейчас Роман ФоминСейчас Роман Фомин живет в Москве и продолжает активно работать в театре и кино. Он остается актером основной труппы Театра имени Владимира Маяковского, где служит с 2007 года. Сегодня зрители могут увидеть его в постановках «Человек, который принял жену за шляпу», «Московский хор», «Новаторы», «Мера за меру» и «Фабрика слов».
Параллельно артист продолжает сниматься в кино и сериалах. Среди его недавних работ — проекты «Как Деревянко Чехова играл», «Наследство», «УничтоЖанна» и «Поехавшая».