Достижения.рф

Ушел из «Вестей недели» и отдал кресло Евгению Попову: почему Дмитрий Киселёв внезапно покинул главный телепроект страны и чем займется теперь?

Дмитрий Киселев (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселёв покидает пост ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». С сентября 2012 года он был автором и ведущим итоговой информационно-аналитической программы, а теперь сосредоточится на собственном авторском проекте. Новая передача получит название «Киселёв» и будет выходить по воскресеньям в вечернем прайм-тайме. Подробнее — в материале «Радио 1».



Почему Дмитрий Киселёв ушёл из «Вестей недели»

О запуске новой программы Киселёв сообщил сам. По его словам, инициатива создания сольного авторского проекта исходила от руководства ВГТРК. Передача будет выходить еженедельно по воскресеньям в 22:00, а её премьера состоится 6 сентября 2026 года.

«Новая авторская программа выйдет в сольном формате, чего никогда у меня не было. Такое предложение поступило от руководства ВГТРК», — рассказал журналист.
В новой передаче Киселёв намерен представлять собственный взгляд на наиболее важные события в России и мире. Таким образом, уход из «Вестей недели» не означает прекращения его работы на телевидении: журналист продолжит обращаться к своей аудитории уже в рамках нового проекта.

Кто заменит Дмитрия Киселёва в «Вестях недели»

При этом «Вести недели» продолжит выходить на телеканале «Россия 1», а место Киселёва в студии займёт журналист Евгений Попов. Сам Киселёв поздравил коллегу с новым назначением и пожелал программе успехов.

«Вести недели» — флагманский проект ВГТРК, которому в начале сентября 2026 года исполняется 25 лет. За четверть века программу в разные годы вели Евгений Ревенко, Сергей Брилёв, Андрей Кондрашов и Дмитрий Киселёв. Последний возглавлял проект почти 14 лет — с сентября 2012 года по август 2026-го.

«Поздравляю Женю Попова со взятой высотой! "Вести недели" — нежный организм и в то же время большой творческий и гражданский вызов. Уверен, что с новым ведущим программа обретет новую энергию и новые краски. Успеха!» — написал Киселёв.

Биография и карьера Дмитрия Киселёва

Дмитрий Киселёв родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 2026 году ему исполнилось 72 года. Он работает на телевидении около полувека и за это время сформировал узнаваемый авторский стиль. В разные годы журналист вёл программы «Национальный интерес», «Исторический процесс», «Час пик», «Окно в Европу», «Вести+» и другие общественно-политические проекты. Он также выступал автором документальных фильмов, среди которых «Сахаров», «100 дней Горбачёва», «100 дней Ельцина», «1/6 часть суши» и «Тот самый Киселёв».

Живёт за счёт мужа, не оплачивает коммуналку и насмехается над бедными: за что Ирина Безрукова прошлась по жене Петросяна Татьяне Брухуновой
Живёт за счёт мужа, не оплачивает коммуналку и насмехается над бедными: за что Ирина Безрукова прошлась по жене Петросяна Татьяне Брухуновой
С 2008 года Киселёв занимает должность заместителя генерального директора ВГТРК, а с 9 декабря 2013 года возглавляет международное информационное агентство «Россия сегодня». В медиахолдинг входят, в частности, РИА Новости и Sputnik.

Сам журналист неоднократно говорил о важности постоянного профессионального развития. По его словам, в телевизионной профессии особенно важны русский язык, голос, смыслы и работа команды. Киселёв также отмечал, что старается вести активный образ жизни и общаться с молодёжью, поскольку это помогает ему узнавать новое и продолжать учиться.

В последние годы Киселёв продолжал активно работать в общественно-политической журналистике. В 2024 году он взял интервью у президента России Владимира Путина. В ходе разговора обсуждались Украина, возможность ядерной войны, налогообложение, миграционная политика, НАТО и выборы в США. В том же году Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с тогдашним президентом США Джо Байденом.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1