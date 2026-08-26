Ушел из «Вестей недели» и отдал кресло Евгению Попову: почему Дмитрий Киселёв внезапно покинул главный телепроект страны и чем займется теперь?
Телеведущий и журналист Дмитрий Киселёв покидает пост ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». С сентября 2012 года он был автором и ведущим итоговой информационно-аналитической программы, а теперь сосредоточится на собственном авторском проекте. Новая передача получит название «Киселёв» и будет выходить по воскресеньям в вечернем прайм-тайме. Подробнее — в материале «Радио 1».
Почему Дмитрий Киселёв ушёл из «Вестей недели»О запуске новой программы Киселёв сообщил сам. По его словам, инициатива создания сольного авторского проекта исходила от руководства ВГТРК. Передача будет выходить еженедельно по воскресеньям в 22:00, а её премьера состоится 6 сентября 2026 года.
«Новая авторская программа выйдет в сольном формате, чего никогда у меня не было. Такое предложение поступило от руководства ВГТРК», — рассказал журналист.В новой передаче Киселёв намерен представлять собственный взгляд на наиболее важные события в России и мире. Таким образом, уход из «Вестей недели» не означает прекращения его работы на телевидении: журналист продолжит обращаться к своей аудитории уже в рамках нового проекта.
Кто заменит Дмитрия Киселёва в «Вестях недели»При этом «Вести недели» продолжит выходить на телеканале «Россия 1», а место Киселёва в студии займёт журналист Евгений Попов. Сам Киселёв поздравил коллегу с новым назначением и пожелал программе успехов.
«Вести недели» — флагманский проект ВГТРК, которому в начале сентября 2026 года исполняется 25 лет. За четверть века программу в разные годы вели Евгений Ревенко, Сергей Брилёв, Андрей Кондрашов и Дмитрий Киселёв. Последний возглавлял проект почти 14 лет — с сентября 2012 года по август 2026-го.
«Поздравляю Женю Попова со взятой высотой! "Вести недели" — нежный организм и в то же время большой творческий и гражданский вызов. Уверен, что с новым ведущим программа обретет новую энергию и новые краски. Успеха!» — написал Киселёв.
Биография и карьера Дмитрия КиселёваДмитрий Киселёв родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 2026 году ему исполнилось 72 года. Он работает на телевидении около полувека и за это время сформировал узнаваемый авторский стиль. В разные годы журналист вёл программы «Национальный интерес», «Исторический процесс», «Час пик», «Окно в Европу», «Вести+» и другие общественно-политические проекты. Он также выступал автором документальных фильмов, среди которых «Сахаров», «100 дней Горбачёва», «100 дней Ельцина», «1/6 часть суши» и «Тот самый Киселёв».
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С 2008 года Киселёв занимает должность заместителя генерального директора ВГТРК, а с 9 декабря 2013 года возглавляет международное информационное агентство «Россия сегодня». В медиахолдинг входят, в частности, РИА Новости и Sputnik.
Сам журналист неоднократно говорил о важности постоянного профессионального развития. По его словам, в телевизионной профессии особенно важны русский язык, голос, смыслы и работа команды. Киселёв также отмечал, что старается вести активный образ жизни и общаться с молодёжью, поскольку это помогает ему узнавать новое и продолжать учиться.
В последние годы Киселёв продолжал активно работать в общественно-политической журналистике. В 2024 году он взял интервью у президента России Владимира Путина. В ходе разговора обсуждались Украина, возможность ядерной войны, налогообложение, миграционная политика, НАТО и выборы в США. В том же году Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с тогдашним президентом США Джо Байденом.