26 августа 2026, 11:23

Дмитрий Киселев (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселёв покидает пост ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». С сентября 2012 года он был автором и ведущим итоговой информационно-аналитической программы, а теперь сосредоточится на собственном авторском проекте. Новая передача получит название «Киселёв» и будет выходить по воскресеньям в вечернем прайм-тайме. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Почему Дмитрий Киселёв ушёл из «Вестей недели» Кто заменит Дмитрия Киселёва в «Вестях недели» Биография и карьера Дмитрия Киселёва

Почему Дмитрий Киселёв ушёл из «Вестей недели»

«Новая авторская программа выйдет в сольном формате, чего никогда у меня не было. Такое предложение поступило от руководства ВГТРК», — рассказал журналист.

Кто заменит Дмитрия Киселёва в «Вестях недели»

«Поздравляю Женю Попова со взятой высотой! "Вести недели" — нежный организм и в то же время большой творческий и гражданский вызов. Уверен, что с новым ведущим программа обретет новую энергию и новые краски. Успеха!» — написал Киселёв.

Биография и карьера Дмитрия Киселёва