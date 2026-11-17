17 ноября 2026, 16:11

Виктория Полторак (Фото: Instagram* @viktoriiapoltorak)

Актрисе Виктории Полторак, знакомой зрителям по проектам «Цыганка», «Шпильки», «Троцкий», 18 ноября исполняется 46 лет. За плечами — два высших образования, более восьмидесяти ролей в кино, два официальных брака и четыре громких расставания. Но главное, о чём сама актриса говорит без тени сожаления, — это не карьера, а дети. Именно материнство она называет той жертвой, на которую пошла добровольно и осознанно, оставив театральную сцену на долгие годы. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктории Полторак Личная жизнь актрисы Как сейчас живет Полторак



Биография Виктории Полторак

Виктория Полторак (Фото: Instagram* @viktoriiapoltorak)

Личная жизнь актрисы

Виктория Полторак с семьей (Фото: Instagram* @viktoriiapoltorak)

«Материнство — это настоящее служение. Для того чтобы служить, не обязательно идти в храм, просто сделай своих детей счастливыми, долюби, довари им кашу, догладь, дочитай, дослушай, дотерпи, когда у них начинается подростковый период, не вступай с ними в схватку, не поступай как трижды глупый человек. Поэтому я жду этого момента, пространства, чтобы жить свою полную жизнь, но пока продолжаю служить, чтобы не смотреть, как построенная башня рассыпается на глазах», — объяснила актриса в интервью StarHit.

Как сейчас живет Полторак

Виктория Полторак (Фото: Instagram* @viktoriiapoltorak)

«В театр я вернулась всего лишь девять месяцев назад, когда у моей дочери родилась дочь. Сейчас, когда одному моему ребенку 22 года и она сама уже мама, а другому 15 лет, я уже могу себе это позволить», — объяснила она тогда.

«Анна производит впечатление холодной, привыкшей держать всё под контролем. Однако это не жестокость, а защитный механизм», — говорит актриса о своей героине.