Ушла из театра, скрывала статус бабушки и вступилась за бывшего после слухов о романе с Ардовой: куда пропала «Цыганка» Виктория Полторак?
Актрисе Виктории Полторак, знакомой зрителям по проектам «Цыганка», «Шпильки», «Троцкий», 18 ноября исполняется 46 лет. За плечами — два высших образования, более восьмидесяти ролей в кино, два официальных брака и четыре громких расставания. Но главное, о чём сама актриса говорит без тени сожаления, — это не карьера, а дети. Именно материнство она называет той жертвой, на которую пошла добровольно и осознанно, оставив театральную сцену на долгие годы. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Виктории ПолторакВиктория Полторак родилась в посёлке Верхнезейск Амурской области, но вскоре семья переехала в Ульяновск, где и прошли её детство и юность. Театральный кружок был её отдушиной, поэтому после школы она без колебаний подала документы на актёрское отделение Ульяновского государственного университета. Получив диплом, два года проработала в местном драматическом театре, но амбиции двигали ее дальше. В 2004 году Полторак переехала в Москву и поступила в РАТИ-ГИТИС на курс Юрия Калмыкова.
Первое время в столице было тяжело: чтобы сводить концы с концами, Полторак работала инструктором по фитнесу, параллельно бегая по кастингам. Удача улыбнулась ей, когда она отдала портфолио на киностудию СТС. Сначала была небольшая роль в сериале «Кто в доме хозяин?», затем главная роль в детективной мелодраме «Молодые и злые», где она сыграла бойца спецназа. Дальше пошло по накатанной: «Проклятый рай», «Тридцатилетние», «Однажды в провинции», «Физика или химия», где она исполнила одну из главных ролей и проснулась по-настоящему знаменитой. Среди её заметных работ — Фрида Кало в исторической драме «Троцкий» и роли в криминальных сериалах «Версия» и «Спецотряд "Шторм"».
Личная жизнь актрисыЛичная история Полторак — это череда расставаний, инициатором которых, по её собственному признанию, всегда выступала она сама. В 19 лет она вышла замуж за возлюбленного из Ульяновска Вадима Егорова, и в 2002 году у них родилась дочь Валерия. Брак распался быстро: актриса позже говорила, что бывший супруг не принимал активного участия в жизни дочери, хотя отношения они сохранили тёплые.
Вторым официальным мужем стал коллега Максим Дрозд. Они познакомились на съёмках сериала «Тайная стража», где играли влюблённых, и искра между ними вспыхнула не по сценарию. Через три месяца после начала отношений Дрозд предложил жить вместе, через восемь они поженились, а ещё через три недели Полторак узнала о беременности. В 2010 году родилась дочь София. Однако союз трещал по швам: Дрозду, отцу троих детей от разных женщин, приходилось разрываться между семьями, а в их квартире двум сильным творческим натурам не хватало пространства. В 2014 году они расстались. Сразу после развода поползли слухи о романе Дрозда с Анной Ардовой, но Полторак решительно вступилась за бывшего мужа, заявив, что об измене речи не шло — просто двум интровертам с маленьким ребёнком стало слишком тесно.
Позже у Виктории был роман с бизнесменом, не связанным с кино, который длился около полутора лет, но и эти отношения закончились. Сегодня актриса предпочитает не распространяться о личной жизни, сосредоточившись на детях и работе.
«Материнство — это настоящее служение. Для того чтобы служить, не обязательно идти в храм, просто сделай своих детей счастливыми, долюби, довари им кашу, догладь, дочитай, дослушай, дотерпи, когда у них начинается подростковый период, не вступай с ними в схватку, не поступай как трижды глупый человек. Поэтому я жду этого момента, пространства, чтобы жить свою полную жизнь, но пока продолжаю служить, чтобы не смотреть, как построенная башня рассыпается на глазах», — объяснила актриса в интервью StarHit.
Как сейчас живет ПолторакО том, что Виктория Полторак стала бабушкой, стало известно только в 2025 году — и то случайно. Внучку ей подарила старшая дочь Валерия, но актриса, известная своей закрытостью, рассказала об этом лишь спустя полгода.
«В театр я вернулась всего лишь девять месяцев назад, когда у моей дочери родилась дочь. Сейчас, когда одному моему ребенку 22 года и она сама уже мама, а другому 15 лет, я уже могу себе это позволить», — объяснила она тогда.В театре Полторак действительно освоилась быстро. С июля 2025 года она играет леди Чилтерн в спектакле «Идеальный муж» в Театре комедии — постановке, которую пресс-служба театра называет «фейерверком остроумия и иронии». В её репертуаре также «Старший сын», «Похороните меня за плинтусом» и комедия «Два мужа по цене одного».
Из кино актриса тоже не пропала. В 2025 году вышли биографическая драма «Роднина», боевик «Волкодав», мелодрама «Одиночки с прицепом» и комедия «Знакомство родителей». А в октябре 2026 года на экраны вышла мелодрама «Месть не выше любви», где Полторак исполнила главную роль — женщину по имени Анна, которая спустя годы возвращается в город, откуда когда-то сбежала от травмы.
«Анна производит впечатление холодной, привыкшей держать всё под контролем. Однако это не жестокость, а защитный механизм», — говорит актриса о своей героине.