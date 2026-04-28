Ушла от мужа из-за быта и крутила роман с женатым режиссером: куда пропала звезда фильма «Спортлото-82» Светлана Аманова?
Светлана Аманова — одна из самых узнаваемых актрис советского кино, чья карьера сложилась как яркая вспышка: после оглушительного успеха комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82» она стала кумиром миллионов, но затем почти исчезла с экранов. Заслуженная артистка России и верная служительница Малого театра 29 апреля встречает свой 59-й день рождения. Подробнее о творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыСветлана Аманова родилась 29 апреля 1961 года в Москве. Её близкие были представителями творческой интеллигенции столицы. Отец — Геннадий Аманов, работал на киностудии «Мосфильм». Мать — пианистка, а бабушка — солистка оперетты. Светлана также проявила себя как одарённая личность. С ранних лет она посещала творческие кружки и выступала на различных площадках. У неё рано проявились музыкальные способности и талант к пению. Именно поэтому Светлана в течение семи лет обучалась игре на скрипке в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных.
Закончив среднюю школу, Аманова выбрала для себя актерскую карьеру и поступила в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. В 1982 году она успешно завершила обучение и получила диплом. Сразу после этого она была приглашена на работу в труппу Малого театра.
Работа в киноВ 1981 году актриса дебютировала в кино. Первой ее работой станет роль в картине «С вечера до полудня». Через год последует главная роль в ленте «Путешествие будет приятным», но большую известность ей принесет фильм Леонида Гайдая «Спортлото 82». Однако после ошеломительного успеха картины актриса решила сконцентрироваться на своей театральной карьере, отложив кино на потом. Ей поступали предложения от режиссеров, но все время было занято театральными постановками.
Когда актриса накопила опыт работы в театре, в стране начались 90-е годы, и кризис в киноиндустрии оставил многих актёров без работы. Аманова не стала исключением. Она перестала сниматься в кино и почти не выходила на театральную сцену. За десять лет было выпущено только шесть фильмов с её участием: «Ричард Львиное Сердце», «Русский бизнес», «Барышня-крестьянка», «Лиза и Элиза», «Простые истины» и «Рыцарь Кеннет».
В 2000 году Светлана Аманова получила интересное предложение и уехала в Монреаль. В Канаде артистка работала с театром Л. Варпаховского и сыграла одну из ролей — вдову Купавину в комедийной постановке «Волки и овцы». Спустя четыре года актриса вернулась в Россию и продолжила радовать своим творчеством поклонников.
Личная жизньСветлана Аманова неизменно привлекала внимание представителей сильного пола. Однако ее единственным мужем стал Павел Гусев, редактор газеты «Московский комсомолец». В этом союзе на свет появилась Екатерина, но, несмотря на это, после нескольких лет совместной жизни пути супругов разошлись. Как утверждает сама актриса, её представления о ведении домашнего хозяйства сильно расходились с мнением её супруга, что и привело к расставанию.
Вторым знаковым мужчиной в жизни актрисы стал Виталий Соломин — знаменитый исполнитель роли доктора Ватсона. Он был режиссёром спектакля «Живой труп» в Малом театре, и между ними вспыхнул служебный роман. Аманова называла эти отношения духовной связью:
«Рядом с Виталием я была сама собой. Он был очень мудр и щедро делился тем, что умел. Он отдавал, не требуя ничего взамен, — это очень редкое качество», — цитирует Аманову Starhit.ru.Соломин был женат и не решился уйти из семьи. Уже после его смерти вдова Соломина призналась, что ничего не имела против их отношений, понимая — её мужу нужна была муза.
В 90-е годы Светлана Аманова начала отношения с мужчиной, к которому испытывала глубокие чувства и с которым строила планы на совместное будущее, в том числе и на создание семьи. Но ему предложили высокооплачиваемую должность за рубежом, и он решил переехать навсегда. Актриса не захотела уезжать с ним, ведь в России у неё была любимая работа, друзья и близкие, которые были ей дороги. С тех пор в её жизни не было других отношений.
Актриса сейчасСейчас Светлана снимается реже, за последние десять лет она снялась только в двух фильмах: «Анна Каренина» и «Пока брак не разлучит нас». В августе 2022 года состоялось празднование 50-летия со дня выхода на экраны комедии Леонида Гайдая. Торжество прошло в Сочи, в зале органной музыки. Организовала мероприятие Светлана Аманова. Она исполнила со сцены романсы и песни из кинофильма, а также другие произведения советских композиторов.
Актриса рассказала зрителям, что Сочи с детства является для неё родным городом, где жили её бабушка и дедушка и где она проводила много времени. Сейчас актрису можно увидеть на театральных подмостках. В 2026 году она продолжает играть в Малом театре в спектаклях «Восемь любящих женщин», «Вишневый сад», «Горе от ума» и других. Вероятно, к концу 2026 года на экраны выйдет очередной сезон сериала «Тайны следствия». В числе актёров, участвующих в проекте, упоминается Светлана Аманова.