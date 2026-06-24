Ушла от ведущего «Сто к одному», родила в 41 от мужчины с парковки и исчезла: что происходит с пропавшей Мариной Могилевской

24 июня 2026, 13:39

Марина Могилевская (Фото: Инстаграм* @mogilevskaya.marina)

Одна из самых обаятельных и известных актрис отечественного кинематографа, голубоглазая брюнетка с пронзительным взглядом — Марина Могилевская. 55-летняя артистка, которая оказалась в кино благодаря счастливому случаю вопреки воле родителей. За плечами звезды кинематографа — десятки успешных ролей, непростые отношения и несколько браков. Но самым важным в ее жизни стало долгожданное рождение дочери в 41 год. Это событие заставило телеведущую переосмыслить свои ценности и расставить приоритеты по-новому. Почему любимица публики почти исчезла с экранов, где она находится и кому посвящает всё своё время сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Встреча изменившая судьбу О чём жалеет звезда «Кухни» Что случилось, когда Могилевская перестала ждать Неожиданное решение Могилевской



Встреча изменившая судьбу

Марина Могилевская (Фото: РИА Новости/Галина Кмит

О чём жалеет звезда «Кухни»

Пять Сталинских премий, роман с итальянским послом и измена мужа: как сложилась судьба звезды «Кубанских казаков» Марины Ладыниной?

«Он настолько мне родной человек. Хотя мы практически нигде уже не пересекаемся, но в моём сердце он остался и занимает большое и тёплое место. И это так здорово. Если спросить меня, что было не так с его стороны, я даже ничего не скажу. Потому что, когда проходит время… Я понимаю, что если бы я была поопытнее тогда, то всё было бы по-другому. Я вообще просто была не готова к нормальным взрослым отношениям с умным человеком», — поделилась она.

Что случилось, когда Могилевская перестала ждать



Марина Могилевская (Фото: Инстаграм* @mogilevskaya.marina)

Неожиданное решение Могилевской



Марина Могилевская (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

«Для меня дача хороша не только тем, что это такое место, которое находится на свежем воздухе. Это лучший отдых, потому что когда я делаю что-то физически, допустим, крашу забор, то я совершенно выбрасываю из головы все проблемы, куда-то в это время они улетучиваются», — откровенничала она телеканалу «78.ru».