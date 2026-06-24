Ушла от ведущего «Сто к одному», родила в 41 от мужчины с парковки и исчезла: что происходит с пропавшей Мариной Могилевской
Одна из самых обаятельных и известных актрис отечественного кинематографа, голубоглазая брюнетка с пронзительным взглядом — Марина Могилевская. 55-летняя артистка, которая оказалась в кино благодаря счастливому случаю вопреки воле родителей. За плечами звезды кинематографа — десятки успешных ролей, непростые отношения и несколько браков. Но самым важным в ее жизни стало долгожданное рождение дочери в 41 год. Это событие заставило телеведущую переосмыслить свои ценности и расставить приоритеты по-новому. Почему любимица публики почти исчезла с экранов, где она находится и кому посвящает всё своё время сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Встреча изменившая судьбуМарина Олеговна Могилевская родилась 6 августа 1970 года в небольшом городке Заводоуковске Тюменской области в семье физика-ядерщика и преподавательницы немецкого языка и истории. Когда девочка была совсем маленькой, родители развелись, и Марина осталась с мамой. Папа уехал в Киев, виделись они нечасто. После школы девушка отправилась к отцу, где поступила в Институт народного хозяйства и получила диплом экономиста. Но жизнь уже готовила финансистке совсем другой сценарий.
Однажды на оживлённой киевской улице Могилевскую приметила ассистентка режиссёра с киностудии и пригласила на пробы. Так будущая звезда, ещё будучи студенткой, начала убегать на съёмки сразу после лекций по бухучёту. Первые роли были крошечными, эпизодическими — Марину просто ставили в кадр, потому что от небесно-голубых глаз и выразительной внешности невозможно было оторваться. Хобби незаметно стало любовью всей жизни.
Могилевская решила стать актрисой и легко поступила в театральный — помогли уникальная внешность и первый опыт. Параллельно с учёбой она устроилась в Киевский театр русской драмы имени Леси Украинки. Именно на сцене к ней пришло твёрдое осознание: профессию она выбрала правильно, пусть и вопреки родительским советам.
О чём жалеет звезда «Кухни»В начале 90-х годов началась украинизация. Без знания языка Марина могла работать только в родном театре, но амбициозной сибирячке хотелось большего: развития и роста. Личная жизнь была разрушена, а в Москве оставалась мама. Предложение вести «Доброе утро, Россия!» пришло вовремя — актриса решилась на переезд. В 1996 году Марина вернулась в Россию. И столица приготовила молодой женщине не только карьерный взлёт, но и судьбоносную встречу. В Москве на съёмках Могилевская познакомилась с продюсером Александром Акоповым. Именно его голос звучал в популярной передаче «Сто к одному». Сначала мужчина артистке не понравился.
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Однако после ужина в ресторане мнение о нём изменилось. Александр покорил Марину безупречными манерами и красивыми ухаживаниями. Уже через полгода они сыграли свадьбу. Этот брак продлился всего четыре года. Актриса была безумно влюблена, но из-за юношеских комплексов и нехватки опыта семья распалась. Развод стал для неё тяжёлой трагедией, особенно из-за несбывшейся мечты о совместном ребёнке. Несмотря на боль утраты, бывшие супруги смогли сохранить тёплые и уважительные отношения. В интервью программе «Мой герой» Марина рассказала о своих чувствах.
«Он настолько мне родной человек. Хотя мы практически нигде уже не пересекаемся, но в моём сердце он остался и занимает большое и тёплое место. И это так здорово. Если спросить меня, что было не так с его стороны, я даже ничего не скажу. Потому что, когда проходит время… Я понимаю, что если бы я была поопытнее тогда, то всё было бы по-другому. Я вообще просто была не готова к нормальным взрослым отношениям с умным человеком», — поделилась она.
Что случилось, когда Могилевская перестала ждатьМатеринство стало для Марины навязчивой идеей, которая мучила молодую женщину почти десять лет. Шли годы, а детей всё не было. Миновал 35-летний рубеж, после которого забеременеть впервые становится гораздо сложнее. Могилевская приходила в полное отчаяние. Звезда кинематографа буквально вымаливала ребёнка у высших сил. В какой-то момент актриса приняла важное решение. Она сказала себе: либо чудо всё-таки произойдёт, либо нужно перестать об этом думать. Марина просто махнула рукой и отпустила ситуацию. И именно в тот момент, когда Могилевская перестала ждать, судьба наконец подарила долгожданную дочь. В 2011 году бывшая жена Александра Акопова наконец стала мамой. На тот момент актрисе исполнился 41 год, малышка родилась 19 августа, в праздник Преображения Господня.
Девочку назвали Марией. Имя отца ребёнка артистка тщательно скрывает. Известно лишь, что этот мужчина далёк от шоу-бизнеса. Будущие родители познакомились совершенно случайно на обычной парковке. Создавать с ним семью телеведущая не стала. Сейчас Маше уже исполнилось 14 лет. Девочка растёт очень умной и рассудительной. Марина даже шутит, что иногда дочь кажется взрослее самой мамы. Они стали настоящими подругами и прекрасно понимают друг друга.
Неожиданное решение МогилевскойАктриса признается, что перестала быть фанатом своей профессии. Теперь знаменитость тщательно выбирает проекты. Звезда не станет участвовать в скучной работе даже ради огромных гонораров. Семья для неё сейчас намного важнее карьеры. В 2020 году Марина почти пропала с экранов. Экс-ведущая «Доброе утро, Россия!» перестала посещать светские мероприятия и крайне редко даёт интервью. Поклонники искренне переживали и гадали о причинах её исчезновения. Сама артистка объяснила это творческим выгоранием. Долгие годы она работала буквально на износ. Могилевская играла по несколько десятков спектаклей в месяц и постоянно снималась. По словам телеведущей, в какой-то момент к ней пришло важное осознание: хватит просто мелькать в кадре, пора говорить со зрителем через глубокие роли. За годы карьеры выпускница Киевского театрального института собрала внушительную фильмографию. В списке экс-супруги продюсера более 70 ярких работ. Зрители помнят её по хитам «Каменская» и «Склифосовский». Особое место занимает сериал «Кухня». Именно этот проект раскрыл комедийный талант звезды.
Роль шеф-повара ресторана полюбилась миллионам. Сделав паузу, Могилевская снова вернулась к работе. В 2024 году она возобновила съёмки и появилась в сериале «В тени больших чисел». А осенью 2026 года поклонников ждут новые премьеры. Планируется выход третьего и четвёртого сезонов. Сегодня Марина Могилевская ценит размеренную жизнь, уединение на даче и время, проведённое рядом с дочерью.
«Для меня дача хороша не только тем, что это такое место, которое находится на свежем воздухе. Это лучший отдых, потому что когда я делаю что-то физически, допустим, крашу забор, то я совершенно выбрасываю из головы все проблемы, куда-то в это время они улетучиваются», — откровенничала она телеканалу «78.ru».По словам Марины, позади остался долгий путь — от случайного дебюта в кино до осознанного материнства, — и только сейчас она наконец ощутила внутреннюю гармонию. Заслуженная артистка России больше не гонится за количеством ролей, а избирательно подходит к творчеству и живёт строго по собственным правилам, не оглядываясь на чужие ожидания.