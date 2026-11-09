09 ноября 2026, 16:50

Тина Канделаки (Фото: Instagram*@tina_kandelaki)

Тина Канделаки — известная российская телеведущая, журналист и продюсер, чья карьера стала примером успеха в медиаиндустрии. Она прошла путь от работы на региональном радио до руководящих постов на федеральных телеканалах, став узнаваемой фигурой на российском телевидении. 10 ноября теледиве исполняется 51 год. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Тины Канделаки Личная жизнь Канделаки Дети телеведущей и материнство в 47 лет Домогательства Михаила Саакашвили Конфликт с Ксенией Собчак



Биография Тины Канделаки

Тина Канделаки (Фото: Instagram*@tina_kandelaki)

Личная жизнь Канделаки

Тина Канделаки и Василий Бровко (Фото: Instagram*@tina_kandelaki)

Дети телеведущей и материнство в 47 лет

Тина Канделаки и Мелания Бородина (Фото: Instagram*@tina_kandelaki)

Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram*@tina_kandelaki)

«Я счастливая многодетная мама и любимая жена, и этим всё сказано», — высказалась Тина по случаю своего 48-летия.

Домогательства Михаила Саакашвили

Тина Канделаки (Фото: Instagram*@tina_kandelaki)

«У меня есть классическая история, когда меня попытался домогаться Саакашвили. Уже как бы в зрелом возрасте», — заявила телеведущая в YouTube-шоу «Подруги».

«Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне, ни в Светицховели. Меня называли предателем своего народа, но я знала, что дождусь».

Конфликт с Ксенией Собчак

Тина Канделаки (Фото: Instagram*@tina_kandelaki)

«Я не умею дружить на полсердца. Если дружу, то дружу всем сердцем», — цитирует Канделаки издание KP.RU.