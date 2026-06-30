30 июня 2026, 14:22

Евгений Кулик (Фото: Instagram*@evgeny_kulik)

Актеру, шоумену, режиссеру, сценаристу и блогеру Евгению Кулику 1 июля исполняется 39 лет. Этот самородок из Екатеринбурга прошел путь от весельчака из уральского КВН до одного из самых неоднозначных деятелей российского шоу-бизнеса. Его карьера — это яркий пример головокружительного взлета, когда интернет-юмор и комедийное амплуа открывают двери в большое кино. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь от архитектора до звезды экрана Личная жизнь Кулика Сценарист и главный герой Жизнь в 2026 году: новые проекты и статус звезды



Путь от архитектора до звезды экрана

Евгений Кулик (Фото: Instagram*@evgeny_kulik)

Личная жизнь Кулика

Евгений Кулик и Ригина Гайсина с детьми (Фото: Instagram*@evgeny_kulik)

Сценарист и главный герой

«Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю... Мы же пишем объемные истории... Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились».

Евгений Кулик и Алексей Кривеня (Фото: Instagram*@evgeny_kulik)

Жизнь в 2026 году: новые проекты и статус звезды

«Суперприкол. Я нырнул в бассейн и жестко рассек башку, — иронизировал потом перебинтованный Кулик в соцсетях. — У меня там мясо вместо мозгов. Врачи сказали, удивительно, что ты еще можешь разговаривать. Я говорю: ничего удивительного, я птица-говорун».