Увел невесту со свадьбы, выгнал Светлакова из «Ёлок» и едва не погиб в отпуске: как живет и чем удивляет публику Евгений Кулик?
Актеру, шоумену, режиссеру, сценаристу и блогеру Евгению Кулику 1 июля исполняется 39 лет. Этот самородок из Екатеринбурга прошел путь от весельчака из уральского КВН до одного из самых неоднозначных деятелей российского шоу-бизнеса. Его карьера — это яркий пример головокружительного взлета, когда интернет-юмор и комедийное амплуа открывают двери в большое кино. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Путь от архитектора до звезды экранаЕвгений Кулик родился 1 июля 1987 года в Свердловске в обычной семье, где, по его собственным словам, чувство юмора было в крови. Однако, вместо того чтобы сразу штурмовать театральные вузы, Евгений выбрал прагматичный путь, отучившись на архитектора-информатика и даже успев два года поработать дизайнером интерьеров. Но творческая натура взяла свое. В 2008 году он присоединился к екатеринбургской команде КВН «Голоса», где не только выступал, но и писал сценарии. Коллектив быстро прогрессировал, добравшись до полуфинала Первой лиги КВН в 2010 году.
Параллельно Кулик осваивал интернет-пространство, создав для YouTube проект «Вопрос дня», где в образе колоритного южноамериканца Хуана Пабло Диего Де Гонсалеса с нарисованными усами задавал прохожим каверзные вопросы. Этот формат стал его первым серьезным успехом и привлек внимание зрителей.
Любопытно, что в кино он пришел не как актер, а как режиссер. В 2014 году его короткометражный фильм «Выбор» о подвиге Владимира Путина в Дрездене в 1989 году победил на фестивале в Боснии в номинации «Путин», а главным призом стала возможность пройти обучение в школе кино Эмира Кустурицы.
Актерский же дебют Кулика состоялся в 2015 году, когда он получил главную роль в сериале «Остров», сыграв тюфяка Лёшу Мироновича. Сериал принес ему узнаваемость, а затем последовали роли в комедиях «Одноклассницы», «Нищеброды» и, наконец, главный хит — картина «Я худею» (2018), где он сыграл друга главной героини. Фильм вошел в топ-10 самых кассовых картин. На сегодняшний день фильмография актера насчитывает более 15 проектов, включая участие в популярных франшизах «Елки», «Толя-робот» и «Два».
Личная жизнь КуликаАмурные дела Евгения — это не менее захватывающая история. Со своей будущей женой, дизайнером Ригиной Гайсиной, он познакомился в 2014 году при самых драматичных обстоятельствах. Кулик должен был быть ведущим на ее свадьбе с другим мужчиной. Однако, по иронии судьбы, невеста сбежала из-под венца, влюбившись в обаятельного юмориста. Пара официально узаконила отношения в 2018 году.
Сейчас Евгений и Ригина — счастливые родители троих детей. В 2020 году у них родилась дочь София, в 2022-м — сын Фёдор. А в январе 2025 года семья пополнилась третьим сыном, которого пара назвала Матвеем. По состоянию на июнь 2026 года, несмотря на творческие кризисы, в семье царит гармония, и супруги продолжают вместе создавать юмористический контент.
Сценарист и главный геройЕвгений Кулик любит эпатировать не только зрителей, но и коллег по цеху. Самым громким скандалом в его карьере стали события вокруг работы над франшизой «Ёлки». После участия в восьмой части в роли Феди, Кулик был приглашен в качестве сценариста и продюсера на девятую и десятую части. И он не просто написал сценарий, а устроил настоящий переворот, исключив из фильма многолетних «столпов» франшизы — Сергея Светлакова и Ивана Урганта. Свое решение в интервью ural.kp.ru он объяснил крайне самоуверенно:
«Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю... Мы же пишем объемные истории... Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились».Такое заявление вызвало бурю негодования в СМИ и среди поклонников, которые обвинили актера в неуважении к старшим коллегам.
На этом его творческие эксперименты не закончились. В 2024 году Кулик запустил собственный скетчком-сериал «Осторожно, Кулик!», где, по сути, сам себе режиссер, сценарист и главный герой. По состоянию на июнь 2026 года проект получил неоднозначные отзывы, но подтвердил статус Кулика как человека, не боящегося рискованных творческих шагов.
Жизнь в 2026 году: новые проекты и статус звездыНа середину 2026 года Евгений Кулик остается одной из самых ярких и неоднозначных фигур российского шоу-бизнеса. Сейчас он с женой и тремя детьми проживает в Москве, совмещая активную съемочную деятельность с воспитанием наследников.
При этом семья не чурается отдыха за границей — в конце мая 2026 года Кулик вместе с домочадцами отправился во Вьетнам, в Нячанг. Поездка, впрочем, едва не обернулась трагедией: актер неудачно нырнул в бассейн, головой ударился о дно, на несколько секунд потерял память и был доставлен в местный госпиталь Винмек с рассечением головы.
«Суперприкол. Я нырнул в бассейн и жестко рассек башку, — иронизировал потом перебинтованный Кулик в соцсетях. — У меня там мясо вместо мозгов. Врачи сказали, удивительно, что ты еще можешь разговаривать. Я говорю: ничего удивительного, я птица-говорун».К счастью, МРТ не выявило сотрясения, и артиста выписали в тот же день.
На 2026 год у Кулика запланировано сразу два крупных проекта, где он задействован в нескольких ипостасях сразу. «Будь моим парнем» — комедийно-авантюрная мелодрама режиссера Сергея Наумова, съемки которой стартовали в апреле 2025 года. Кулик выступил сценаристом (в соавторстве с Дмитрием Балуевым) и исполнителем главной роли — курьера Паши из Сочи.
Второй проект — «Старый новый бывший» режиссера Александры Лупашко. Производством занимаются студии KIONFILM и KULIK PRODUCTION, а Евгений фигурирует в качестве продюсера и сценариста. Фильм расскажет о поп-звезде Кате, которая попадает в альтернативную реальность, где у нее — муж-врач, двое детей и шанс обрести настоящую человечность.