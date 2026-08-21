Увел жену у Александра Жулина, страдал от алкоголизма и жестоко избивал жен: скандалы с ведущим шоу «Битва экстрасенсов» Маратом Башаровым
Марат Алимжанович Башаров — российский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан и лауреат Государственной премии Российской Федерации. Широкую известность ему принесли роли в фильмах и сериалах «Граница. Таежный роман», «Свадьба», «Сибирский цирюльник», «Турецкий гамбит» и «72 метра», а также многолетняя работа ведущим шоу «Битва экстрасенсов». Однако вместе с успехом артист неоднократно становился героем громких публикаций из-за личной жизни: бывшие супруги обвиняли его в домашнем насилии. 22 августа Марату Башарову исполняется 52 года. Подробнее о биографии актера, его романах, семейных конфликтах и самых громких скандалах — в материале «Радио 1».
Биография Марата Башарова: детство и история его семьиМарат Алимжанович Башаров родился 22 августа 1974 года в Москве. Будущий актер рос в простой семье: его мать Рауза Абдулловна работала поваром, а отчим Вафа — сантехником.
До шестого класса Марат даже не подозревал, что Вафа не является его биологическим отцом. Правду Башаров узнал случайно, когда обнаружил документы, где значилась другая фамилия. После этого он вспомнил несколько необычных эпизодов из детства. Один из них связан с мужчиной, который однажды подвозил Марата вместе с мамой от вокзала на «Москвиче», встретил мальчика на улице и неожиданно подарил ему большую шоколадку.
Позднее Рауза Абдулловна рассказала сыну, что в молодости она влюбилась в Алимжана Билялетдинова и забеременела. Отношения пары вскоре закончились, а когда Марату исполнилось пять лет, женщина вышла замуж за Вафу. Отчим воспитал мальчика как собственного сына. С биологическим отцом Башаров впервые серьезно поговорил, когда ему было 18 лет.
«Конечно, сердце екнуло, я не знал, как себя вести. У меня есть папа, он на работе, а тут пришел еще папа. Я от неловкости говорю: "Давай выпьем?" Его приход был как в тумане, все в пелене такой. Он сказал: "Прости меня, сынок". А я ответил: "Я на тебя не обижен", — вспоминал Башаров.Долгое время Марат не знал, куда пропал его родной отец. Как выяснилось позднее, мужчина пытался дозвониться до сына, однако связаться с ним не смог.
В 2020 году отец и сын встретились в студии программы НТВ «Секрет на миллион». После разговора они договорились поддерживать отношения и больше не терять связь. Однако уже через год Алимжан Билялетдинов умер. После смерти Алимжана между Башаровым и его единокровным братом Вялитом возник конфликт. Вялит обвинил актера в том, что тот не пришел на похороны и поминки отца.
Башаров отверг претензии и заявил, что передал брату деньги на установку памятника и ограды.
«Когда мой… наш отец ушел из жизни, я Вялиту передал деньги на памятник и на ограду. Ни памятника, ни ограды нет. Вялит эти деньги пропил. На могиле отца я был. Был не раз. И сейчас я сделаю это», — говорил актер.
Как Марат Башаров пришел в кино и театрВ детстве Марат отличался активностью и артистичностью, однако о карьере актера долго не думал. После школы он поступил на юридический факультет МГУ. Переломный момент наступил благодаря его брату, который работал театральным критиком. Именно он посоветовал Марату попробовать пройти пробы в спектакль «Кентервильское привидение» театра «Современник».
Башаров получил роль и после этого решил изменить профессиональный путь. Он оставил юридический факультет и поступил в Театральное училище имени Щепкина. Еще во время учебы Марат появился в небольшой роли в картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». После окончания училища актер снова начал сотрудничать с Михалковым и снялся в «Сибирском цирюльнике».
Настоящая узнаваемость пришла к Башарову после фильма «Ворошиловский стрелок». Однако всенародную популярность ему принесли сериал «Граница. Таежный роман» и фильм «Свадьба».
После этого в фильмографии актера появились «Сибирский цирюльник», «Сатисфакция», «Охота на изюбря», «Турецкий гамбит», «Назад в СССР», «Батальонъ» и «Движение вверх». Башаров также участвовал в популярных телевизионных проектах «Ледниковый период» и «Танцы со звездами».
Отдельное место в его карьере заняла работа телеведущего. На протяжении многих лет Марат Башаров вел «Битву экстрасенсов», благодаря чему окончательно закрепился в статусе одной из узнаваемых фигур российского телевидения. Однако именно скандалы в личной жизни в определенный момент поставили под угрозу его дальнейшую работу на телевидении.
Личная жизнь Марата Башарова
Первый брак Марата Башарова с Елизаветой Круцко
В 2000 году поклонники предполагали, что у Башарова возник роман с Ольгой Будиной, его партнершей по сериалу «Граница. Таежный роман». Однако эти слухи не подтвердились. Еще во время учебы у Башарова были непродолжительные отношения с Татьяной Шитовой. В конце 1990-х годов актер начал встречаться с продюсером Елизаветой Круцко.
Пара познакомилась в Центральном доме работников искусств, а затем снова встретилась на съемках «Сибирского цирюльника». В то время ходили разговоры, что встреча с Башаровым стала причиной ухода Елизаветы от ее супруга Георгия Румянцева.
Марат и Елизавета заключили брак по мусульманскому обряду, после чего женщина получила имя Лейла. В 2004 году у супругов родилась дочь Амели. Круцко стала не только женой Башарова, но и его директором. Однако семейная жизнь не выдержала новых романтических увлечений актера.
У Башарова возник роман с фигуристкой Марией Бутырской, а во время участия в проекте «Звезды на льду» появились слухи о его отношениях с Татьяной Навкой. Сам актер позднее подтверждал, что между ними действительно возникли чувства.
«С Таней — все по нарастающей. В какой-то момент мы поняли, что настолько уже связались, переплелись. Я ушел из семьи, и Таня тоже — несмотря на то, что они с Сашкой Жулиным прожили очень долго вместе. Нас объединяли работа, коньки, бесконечные поездки, гастроли. А затем лед закончился, и мы поняли, что придется тоже расстаться. Мы очень любили друг друга», — рассказывал Башаров.Романы артиста в итоге привели к распаду его семьи. При этом Елизавета Круцко продолжила работать его директором. По словам женщины, она не видела причин прекращать профессиональное сотрудничество с бывшим мужем. Кроме того, Елизавета никогда публично не обвиняла Башарова в домашнем насилии. По ее словам, если бы ее не устраивало сотрудничество с бывшим мужем, она давно прекратила бы общение с ним.
Романы Марата Башарова до второго брака
Популярность актера привела к тому, что практически каждое его появление на публике с женщиной становилось поводом для разговоров о новом романе. Башарову приписывали отношения с моделью Алисой Крыловой. Она, однако, объясняла, что их связывает исключительно дружба.
Позднее СМИ писали о романе актера с инструктором по плаванию Анной Созоновой. В отличие от Крыловой, Созонова открыто рассказывала об отношениях с Башаровым.
«Я была уверена, что у нас все серьезно. Мы ведь съехались. Но сейчас понимаю, что мы уже вряд ли будем вместе», — отмечала она.В марте 2014 года Марат познакомился с Екатериной Архаровой — племянницей Эммануила Виторгана. Актриса узнала о профессиональных связях Башарова в турагентстве и обратилась к нему за помощью с билетами.
Скандалы с Маратом Башаровым
Екатерина Архарова и обвинения Башарова в домашнем насилии
Общение продолжилось личной встречей, после чего отношения быстро переросли в роман. Уже в мае того же года актер женился на Екатерине. Однако семейная жизнь оказалась недолгой. В октябре 2014 года Архарова попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. В ноябре программа «Пусть говорят» выпустила сюжет, посвященный семейному конфликту.
Екатерина рассказывала, что Марат употреблял алкоголь, после чего становился агрессивным и избивал ее. История получила широкий общественный резонанс. В декабре, когда Башаров пришел в программу «Сегодня вечером», посвященную «Ледниковому периоду», тренер Татьяна Тарасова потребовала от актера публично извиниться перед Архаровой.
Башаров заявил, что любит Екатерину и сожалеет о том, что не смог оправдать ее ожидания. При этом он отметил, что Татьяна Анатольевна знает не все обстоятельства их семейной истории.
«Все люди ссорятся, но надо уметь прощать», — сказал актер.Позднее версии бывших супругов о произошедшем серьезно разошлись. В 2020 году Башаров заявил, что у Архаровой были проблемы с алкоголем и она могла уходить в многодневные запои. По словам актера, это создавало проблемы, в том числе когда ему приходилось уезжать на работу и оставлять дочь Амели.
Архарова отвергла эти обвинения. Она заявила, что ее адвокаты до сих пор хранят документы, которые собирались для судебного разбирательства. Актриса также дала понять, что ранее отказалась от дальнейшего конфликта, поскольку учитывала интересы дочери Башарова, однако ее терпение может закончиться.
В июне 2021 года телеведущая обвинила бывшего мужа в клевете.
Второй брак и обвинения Елизаветы Шевырковой
В 2016 году Марат Башаров сообщил о новой свадьбе. Его избранницей стала поклонница Елизавета Шевыркова. Вскоре у пары родился сын Марсель. Казалось, актер решил сосредоточиться на семейной жизни и восстановить репутацию заботливого мужа и отца.
Однако в 2018 году Шевыркова оказалась в больнице с переломом носа. Ситуация напомнила историю Екатерины Архаровой. Поначалу Елизавета не подтверждала сообщения о домашнем насилии. В феврале 2019 года она заявила, что решила уйти от Башарова из-за его нежелания лечиться от алкогольной зависимости.
Супруги развелись, но актер продолжал надеяться на восстановление отношений. Он неоднократно говорил, что продолжает жить вместе с Елизаветой и сыном, несмотря на отсутствие официального брака.
Однако Шевыркова позднее заявила, что после произошедшего возобновление семейной жизни невозможно. Она рассказывала, что впервые столкнулась с агрессией мужа, когда находилась на третьем месяце беременности. По ее словам, позднее Башаров сломал ей палец и нос, причем ребенок стал свидетелем происходящего.
«Он молил, спрашивал, что ему сделать? Я сказала оформить дарственную на ребенка. Он сделал ее на меня, так как сын несовершеннолетний. Мы действительно поменяли замки в квартире, но выхода другого не было. Он же начал приходить туда с пивом, все это видел ребенок. Я боролась до последнего, чтобы у малыша был отец. Марсель души в нем не чает», — рассказывала Шевыркова.Позднее Башаров сам сделал крайне резонансное признание. В эфире программы «Секрет на миллион» он утвердительно ответил на вопрос о том, поднимал ли руку на своих жен. Его откровенность вызвала новую волну критики в адрес актера. При этом дочь Марата, Амели, всегда старалась защищать отца.
«Хочу обратиться к Лизе и Кате. Вспомните, как много всего хорошего сделал мой папа. И сейчас делать больно снова, зачем это все надо? Будьте добрее, будьте счастливы и живите своей жизнью», — сказала она.
Новые отношения Марата БашароваПосле громких семейных конфликтов о личной жизни Башарова долгое время практически ничего не было слышно. Сам актер охотно рассказывал о работе, а поклонники предполагали, что он по-прежнему надеется вернуть Елизавету Шевыркову.
Однако в 2022 году стало известно о новых отношениях артиста. Его избранницей оказалась актриса Анастасия Борисова, которая появлялась в сериалах «Склифосовский», «Глухарь» и «Кулагин и партнеры». Женщина младше Башарова на 13 лет. По словам актера, они познакомились во время поездки на рыбалку. На тот момент Анастасия уже была знакома ему как актриса.
«Год уже как встречаемся. Она актриса. Познакомились на рыбалке. Был выезд на природу с актерами, и у меня случился очень удачный клев. Мы живем в гражданском браке. Если нужно, поженимся», — делился Башаров.Актер подчеркивал, что Асе не интересны слухи и разговоры о его прошлом. По его словам, в новых отношениях для него главное — нежность и взаимопонимание. О серьезности своих намерений Башаров говорил и поступками: он подарил избраннице помолвочное кольцо из белого золота с шестью бриллиантами.
Марат Башаров сегодняВ 2026 году Башаров и Борисова приняли участие в проекте «Ставка на любовь». Во время одного из напряженных эпизодов актриса дала Марату пощечину. Кадры моментально привлекли внимание зрителей. На фоне истории прошлых отношений Башарова многие восприняли произошедшее как своеобразную расплату за прежние семейные конфликты. Однако блогер Карина Нигай объяснила, что происходившее на экране было постановкой.
Башаров по-прежнему остается бессменным ведущим шоу «Битва экстрасенсов» и регулярно снимается в кино: среди его недавних крупных работ выделяется роль в масштабной экранизации «Мастер и Маргарита». Параллельно со съемками на телевидении он много гастролирует по городам России с антрепризными спектаклями.