21 августа 2026, 13:33

Марат Башаров (фото: РИА Новости / Евгения Новоженина)

Марат Алимжанович Башаров — российский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан и лауреат Государственной премии Российской Федерации. Широкую известность ему принесли роли в фильмах и сериалах «Граница. Таежный роман», «Свадьба», «Сибирский цирюльник», «Турецкий гамбит» и «72 метра», а также многолетняя работа ведущим шоу «Битва экстрасенсов». Однако вместе с успехом артист неоднократно становился героем громких публикаций из-за личной жизни: бывшие супруги обвиняли его в домашнем насилии. 22 августа Марату Башарову исполняется 52 года. Подробнее о биографии актера, его романах, семейных конфликтах и самых громких скандалах — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марата Башарова: детство и история его семьи Как Марат Башаров пришел в кино и театр Личная жизнь Марата Башарова Скандалы с Маратом Башаровым Новые отношения Марата Башарова Марат Башаров сегодня

Биография Марата Башарова: детство и история его семьи

Марат Башаров (фото: Instagram* / marabash1)

«Конечно, сердце екнуло, я не знал, как себя вести. У меня есть папа, он на работе, а тут пришел еще папа. Я от неловкости говорю: "Давай выпьем?" Его приход был как в тумане, все в пелене такой. Он сказал: "Прости меня, сынок". А я ответил: "Я на тебя не обижен", — вспоминал Башаров.

«Когда мой… наш отец ушел из жизни, я Вялиту передал деньги на памятник и на ограду. Ни памятника, ни ограды нет. Вялит эти деньги пропил. На могиле отца я был. Был не раз. И сейчас я сделаю это», — говорил актер.

Как Марат Башаров пришел в кино и театр

Марат Башаров (фото: Instagram* / marabash1)

«Она предпочла мне взрослого Сашу Збруева»: почему молодая жена бросила 67-летнего Михаила Ширвиндта, назвавшего россиян чернью

Личная жизнь Марата Башарова

Первый брак Марата Башарова с Елизаветой Круцко

Марат Башаров с дочкой (фото: Instagram* / marabash1)

«С Таней — все по нарастающей. В какой-то момент мы поняли, что настолько уже связались, переплелись. Я ушел из семьи, и Таня тоже — несмотря на то, что они с Сашкой Жулиным прожили очень долго вместе. Нас объединяли работа, коньки, бесконечные поездки, гастроли. А затем лед закончился, и мы поняли, что придется тоже расстаться. Мы очень любили друг друга», — рассказывал Башаров.

Романы Марата Башарова до второго брака

Марат Башаров (фото: Instagram* / marabash1)

«Я была уверена, что у нас все серьезно. Мы ведь съехались. Но сейчас понимаю, что мы уже вряд ли будем вместе», — отмечала она.

Скандалы с Маратом Башаровым

Екатерина Архарова и обвинения Башарова в домашнем насилии

Марат Башаров (фото: Instagram* / marabash1)

«Все люди ссорятся, но надо уметь прощать», — сказал актер.

Второй брак и обвинения Елизаветы Шевырковой

Марат Башаров с сыном и Елизаветой (фото: Instagram* / marabash1)

«Он молил, спрашивал, что ему сделать? Я сказала оформить дарственную на ребенка. Он сделал ее на меня, так как сын несовершеннолетний. Мы действительно поменяли замки в квартире, но выхода другого не было. Он же начал приходить туда с пивом, все это видел ребенок. Я боролась до последнего, чтобы у малыша был отец. Марсель души в нем не чает», — рассказывала Шевыркова.

«Хочу обратиться к Лизе и Кате. Вспомните, как много всего хорошего сделал мой папа. И сейчас делать больно снова, зачем это все надо? Будьте добрее, будьте счастливы и живите своей жизнью», — сказала она.

Новые отношения Марата Башарова

Марат Башаров (фото: Instagram* / marabash1)

«Год уже как встречаемся. Она актриса. Познакомились на рыбалке. Был выезд на природу с актерами, и у меня случился очень удачный клев. Мы живем в гражданском браке. Если нужно, поженимся», — делился Башаров.

Марат Башаров сегодня