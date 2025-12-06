Увела из семьи басиста «Uma2rman» и закрутила роман с экс-супругом Климовой: Как сейчас живет звезда «Восьмидесятых» Наталья Земцова?
Наталья Земцова — одна из самых противоречивых и ярких фигур современного российского кино. Она может быть такой же бойкой и дерзкой, как ее дебютная Инга из «Восьмидесятых», и одновременно — уязвимой и сложной, как героини серьезных драм. При этом её личная жизнь, полная неожиданных поворотов и скандальных разрывов, часто заставляет публику смотреть на неё сквозь призму неидеального, остро живого образа вне глянцевого блеска. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Натальи ЗемцовойНаталья Земцова родилась 7 декабря 1987 года в Омске, в семье, далекой от мира искусства. Её детство, по собственным словам актрисы, прошло в «наркоманском районе», что закалило её характер и сформировало внутреннюю стойкость. В юности Наталья занималась боксом под руководством отца-тренера, но из-за отсутствия соперниц среди девочек пришлось оставить спорт. Амбиции будущей актрисы всегда были высоки, хотя путь к сцене оказался нелегким.
Первая попытка поступить в московский театральный вуз оказалась неудачной, но именно этот провал стал для неё сильным импульсом и окончательно утвердил в выборе профессии. Год занятий в омском ТЮЗе и успешное поступление в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства ознаменовали важные поворотные моменты в жизни актрисы. Однако и в академии ей приходилось бороться за право играть сложные драматические роли — преподаватели склонялись к тому, чтобы видеть её в амплуа тихой «инженю», тогда как сама Наталья стремилась к более глубоким и мощным образам.
На съемочных площадках успех также пришёл не сразу. Режиссеры долго не видели в ней подходящую героиню для своих проектов. Прорыв случился в 2012 году с ролью самоуверенной и стервозной Инги в популярном ситкоме «Восьмидесятые». Эта роль принесла актрисе широкую известность, но вместе с тем закрепила за ней образ отрицательной героини на долгие годы. В дальнейшем Земцова работала в сериалах «Другие», «Пропавшие без вести», «Выйти замуж любой ценой», «Инспектор Гаврилов» и «Потерянные». Особое внимание привлекла её драматическая работа в фильме «Что творят мужчины — 2», где она без стеснения сыграла откровенную сцену, считая это важной профессиональной необходимостью.
Личная жизнь актрисыЛичная жизнь Земцовой всегда была на виду и нередко становилась источником сплетен. Ее первым мужем был директор киногруппы Виктор Рыбинцев, с которым она познакомилась на съемках «Пропавших без вести». Их отношения быстро набрали обороты, но после заключения брака чувства угасли всего через пару месяцев. В феврале 2014 года пара уже была официально разведена. А в августе того же года Земцова родила сына Ивана, чье отцовство сначала скрывала.
Вскоре выяснилось, что отцом ребенка является Сергей Кристовский, бас-гитарист популярной группы «Uma2rman». Их знакомство произошло в Минске, и этот роман с самого начала был окутан скандалом. На момент встречи Кристовский был женат и воспитывал четверых детей. Музыкант, старше Земцовой на 16 лет, метался между семьей и новой любовью. Позже он признавался в интервью изданию «ОК!»:
«Я никогда не думал, что смогу уйти из семьи... Я и без Наташи не мог, и не мог уйти от детей, от семьи, поэтому метался туда-сюда».
Они узаконили отношения в 2016 году, но брак, длившийся шесть лет, закончился разводом в 2022-м. Инициатором, по словам самой Земцовой, стала она сама. Причиной она назвала свою полную погруженность в работу, что не устраивало супруга.
«Пара должна быть как единомышленники. Почему среди киношников много браков? Потому что сложно понять, почему пропадаешь ночами, почему, если снимаешься, то будто находишься в другой реальности: я могу приходить с работы и вообще не разговаривать, абсолютно пустая, как выжатый лимон, и это сложно понять людям, которые к этому не подключены», — делилась актриса в интервью Peopletalk.ru.
После развода Кристовский недолго оставался один, завел роман с моделью Ксенией Кудашкиной и снова стал отцом. Земцова с иронией комментировала его успех у женщин в интервью «Антенне»:
«Я видела огромное количество его женщин. Такой он человек. И не сказать, что обольститель, ничего особенного вроде бы не делает. При этом пользуется успехом. Я знаю, мы с Серегой всё равно будем соприкасаться в жизни, тем более у нас общий ребенок».
От тайн и намёков до свадебного кольцаЛичная жизнь Натальи Земцовой после развода тоже не стояла на месте. В конце 2022 года она намекнула, что её сердце «несвободно». Спустя время она стала появляться на публике с бывшим мужем Екатерины Климовой — актёром Гелой Месхи. Их роман сначала казался несерьёзным, но в конце 2024 года пару снова стали видеть вместе.
Знаковым стало их появление на свадьбе Агаты Муцениеце и Петра Дранги в августе 2025 года — они пришли вместе и выглядели счастливыми. Позже внимание СМИ привлёк новый факт. На публичном мероприятии у Гелы Месхи заметили обручальное кольцо на правой руке. Это породило слухи о возможной тайной свадьбе, но ни Земцова, ни Месхи не комментируют свой статус, сохраняя загадку.
Наталья Земцова сегодняНесмотря на перипетии личной жизни, карьера Земцовой только набирает обороты. В 2025 году Наталья Земцова активно расширяет фильмографию. Среди ключевых премьер — сериал «Тайга», «Инспектор Гаврилов-2», «Дыши» и «На льду».
Актриса не ограничивается съемками. Она мечтает попробовать себя в режиссуре и уже пишет сценарии. Еще одно ее увлечение — живопись. Земцова с детства рисует, проводит персональные выставки (например, «Кошкин дом») и даже продает свои работы.
В одном из недавних интервью на вопрос о планах на будущее она лаконично ответила:
«Любить, работать и путешествовать. Именно в этой последовательности».