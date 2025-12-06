06 декабря 2025, 15:47

Наталья Земцова (Фото: Instagram*/@zemtsovishna)

Наталья Земцова — одна из самых противоречивых и ярких фигур современного российского кино. Она может быть такой же бойкой и дерзкой, как ее дебютная Инга из «Восьмидесятых», и одновременно — уязвимой и сложной, как героини серьезных драм. При этом её личная жизнь, полная неожиданных поворотов и скандальных разрывов, часто заставляет публику смотреть на неё сквозь призму неидеального, остро живого образа вне глянцевого блеска. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Натальи Земцовой Личная жизнь актрисы От тайн и намёков до свадебного кольца Наталья Земцова сегодня



Биография Натальи Земцовой

Наталья Земцова (Фото: Instagram*/@zemtsovishna)



Личная жизнь актрисы

Наталья Земцова (Фото: Instagram*/@zemtsovishna)



«Я никогда не думал, что смогу уйти из семьи... Я и без Наташи не мог, и не мог уйти от детей, от семьи, поэтому метался туда-сюда».

«Пара должна быть как единомышленники. Почему среди киношников много браков? Потому что сложно понять, почему пропадаешь ночами, почему, если снимаешься, то будто находишься в другой реальности: я могу приходить с работы и вообще не разговаривать, абсолютно пустая, как выжатый лимон, и это сложно понять людям, которые к этому не подключены», — делилась актриса в интервью Peopletalk.ru.

«Я видела огромное количество его женщин. Такой он человек. И не сказать, что обольститель, ничего особенного вроде бы не делает. При этом пользуется успехом. Я знаю, мы с Серегой всё равно будем соприкасаться в жизни, тем более у нас общий ребенок».

От тайн и намёков до свадебного кольца

Наталья Земцова, Пётр Дранга, Агата Муцениеце и Гела Месхи (Фото: Instagram*/@zemtsovishna)



Наталья Земцова сегодня

Наталья Земцова (Фото: Instagram*/@zemtsovishna)



«Любить, работать и путешествовать. Именно в этой последовательности».