Увела из семьи бывшего главу Росимущества и тайно родила дочь: что скрывает звезда «Тест на беременность» Анна Пескова?
Анна Пескова 11 ноября отмечает сорокалетие. Актриса с богатой фильмографией, она долгое время оставалась загадкой для публики. Сегодня Пескова — востребованная звезда, счастливая жена и мама, которая почти два года скрывала рождение дочери. О том, как ей это удалось и в чём секрет её семейного счастья, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь и яркие ролиАнна Пескова родилась 11 ноября 1985 года в Челябинске. С детства проявляла творческие способности: занималась танцами и музыкой, училась играть на фортепиано в музыкальной школе. Еще в 13 лет она дебютировала на сцене Челябинского государственного драматического камерного театра в спектакле «Маленькая метла». В 2003 году Пескова поступила в Челябинскую государственную академию культуры и искусств на факультет театра, кино и телевидения, которую окончила в 2008 году.
Параллельно с учебой Анна работала на телевидении ведущей на канале «СТС-Челябинск» и в 2007 году получила награду как «Лучшая телеведущая». Ее кинодебют состоялся в 2008 году с роли в телесериале «Литейный». С тех пор она сыграла более 65 ролей в кино.
Среди многих работ в фильмографии актрисы можно выделить несколько заметных проектов. Это роль Оксаны в драме «Донбасс. Окраина», Ольги Гончаровой в военной драме «Летчик», а также роли в комедиях «Английский русский» и «Любовь-морковь: Восстание машин». Кроме того, она снималась в популярных сериалах «Тест на беременность» и «Военная разведка: Северный фронт». Сегодня Анна Пескова продолжает активно работать, и в 2025 году увидели свет картины «Берлинская жара» и «Денискины рассказы».
Личная жизнь Анны ПесковойАнна Пескова всегда отличалась сдержанностью, когда речь заходила о её романтических отношениях. Однако в беседе с Аллой Довлатовой в рамках «Вечернего шоу» актриса сделала редкое исключение, приоткрыв завесу тайны над своим прошлым. Она рассказала, что её сердце в юности принадлежало радиоведущему Алексею Сигаеву. Их связывали восьмилетние отношения, которые начались ещё в челябинский период её жизни и продолжились после переезда пары в Санкт-Петербург. Но отношения не выдержали разлуки, когда карьера актрисы пошла в гору.
«Я просто уехала на восемь месяцев, а вернулась уже к разбитому корыту. Он не выдержал этого», — намекала на измену партнера актриса.Сегодня Пескова замужем за Дмитрием Пристансковым, бывшим главой Росимущества и замминистра экономического развития, который старше ее на 9 лет. Они познакомились у общих друзей и буквально с первого взгляда поняли, что это судьба.
«Мы успели только назвать друг другу свои имена. Но пары минут, взгляда глаза в глаза, рукопожатия нам хватило. Через год мы поженились», — цитирует Пескову Starhit.ru.
Дмитрий до этого был в браке 10 лет и растил дочь, да и Анна оказалась не свободна. После недолгих раздумий Третьякова приняла решение о разводе, и отношения Дмитрия подошли к концу. Они поженились в 2016 году, а в декабре 2017 года у них родилась дочь Анастасия. Актриса долго скрывала беременность и рождение ребенка от широкой общественности. Сама Пескова с юмором рассказывала, как ей это удалось.
«Доченька молодец — долго сидела тихо и не выдавала маму. Будучи на большом сроке, я посетила одно светское мероприятие, где состоялась фотосессия для журналистов, и потом очень удивлялась, что никто ничего не заподозрил. Вот я и решила не признаваться до последнего», — цитирует звезду KP.ru.
Как сейчас живет Анна ПесковаАнна Пескова сейчас живет активной профессиональной жизнью, совмещая материнство с карьерой актрисы и продюсера. Она является совладельцем крупной кинокомпании и активно занимается продюсерской деятельностью, а также продолжает сниматься в кино. Актриса уделяет много внимания воспитанию дочери, находя баланс между семьей и работой. В настоящее время с участием Песковой в производстве находятся картины «Большая волна» и «Несвятая Валентина».
Пескова говорит, что материнство вдохновляет ее, но требует четкой организации времени:
«Воспитывать ребенка и совмещать это с съемками — всегда вызов, но для меня это естественный ритм жизни, который дает силы и эмоции для творчества».