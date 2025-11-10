10 ноября 2025, 13:40

Анна Пескова (Фото: Telegram @annapeskova)

Анна Пескова 11 ноября отмечает сорокалетие. Актриса с богатой фильмографией, она долгое время оставалась загадкой для публики. Сегодня Пескова — востребованная звезда, счастливая жена и мама, которая почти два года скрывала рождение дочери. О том, как ей это удалось и в чём секрет её семейного счастья, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь и яркие роли Личная жизнь Анны Песковой Как сейчас живет Анна Пескова



Творческий путь и яркие роли

Личная жизнь Анны Песковой

«Я просто уехала на восемь месяцев, а вернулась уже к разбитому корыту. Он не выдержал этого», — намекала на измену партнера актриса.



«Мы успели только назвать друг другу свои имена. Но пары минут, взгляда глаза в глаза, рукопожатия нам хватило. Через год мы поженились», — цитирует Пескову Starhit.ru.

«Доченька молодец — долго сидела тихо и не выдавала маму. Будучи на большом сроке, я посетила одно светское мероприятие, где состоялась фотосессия для журналистов, и потом очень удивлялась, что никто ничего не заподозрил. Вот я и решила не признаваться до последнего», — цитирует звезду KP.ru.

Как сейчас живет Анна Пескова

«Воспитывать ребенка и совмещать это с съемками — всегда вызов, но для меня это естественный ритм жизни, который дает силы и эмоции для творчества».