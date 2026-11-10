Измена радиоведущего, роман с женатым главой Росимущества и дебют дочери в кино: что скрывает звезда «Теста на беременность» Анна Пескова?
Анна Пескова 11 ноября отмечает свой 41-й день рождения. Актриса с богатой фильмографией, она долгое время оставалась загадкой для публики. Сегодня Пескова — востребованная звезда, счастливая жена и мама, которая почти два года скрывала рождение дочери. О том, как ей это удалось и в чём секрет её семейного счастья, читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь и яркие ролиАнна Пескова родилась 11 ноября 1985 года в Челябинске. С детства проявляла творческие способности: занималась танцами и музыкой, училась играть на фортепиано в музыкальной школе. Еще в 13 лет она дебютировала на сцене Челябинского государственного драматического камерного театра в спектакле «Маленькая метла». В 2003 году Пескова поступила в Челябинскую государственную академию культуры и искусств на факультет театра, кино и телевидения, которую окончила в 2008 году.Параллельно с учебой Анна работала на телевидении ведущей на канале «СТС-Челябинск» и в 2007 году получила награду как «Лучшая телеведущая». Ее кинодебют состоялся в 2008 году с роли в телесериале «Литейный». С тех пор она сыграла более 65 ролей в кино.
Среди многих работ в фильмографии актрисы можно выделить несколько заметных проектов. Это роль Оксаны в драме «Донбасс. Окраина», Ольги Гончаровой в военной драме «Летчик», а также роли в комедиях «Английский русский» и «Любовь-морковь: Восстание машин». Кроме того, она снималась в популярных сериалах «Тест на беременность» и «Военная разведка: Северный фронт».
Личная жизнь Анны ПесковойАнна Пескова всегда отличалась сдержанностью, когда речь заходила о её романтических отношениях. Однако в беседе с Аллой Довлатовой в рамках «Вечернего шоу» актриса сделала редкое исключение, приоткрыв завесу тайны над своим прошлым. Она рассказала, что её сердце в юности принадлежало радиоведущему Алексею Сигаеву. Их связывали восьмилетние отношения, которые начались ещё в челябинский период её жизни и продолжились после переезда пары в Санкт-Петербург. Но отношения не выдержали разлуки, когда карьера актрисы пошла в гору.
«Я просто уехала на восемь месяцев, а вернулась уже к разбитому корыту. Он не выдержал этого», — намекала на измену партнера актриса.Сегодня Пескова замужем за Дмитрием Пристансковым, бывшим главой Росимущества и замминистра экономического развития, который старше ее на 9 лет. Они познакомились у общих друзей и буквально с первого взгляда поняли, что это судьба.
«Мы успели только назвать друг другу свои имена. Но пары минут, взгляда глаза в глаза, рукопожатия нам хватило. Через год мы поженились», — цитирует Пескову Starhit.ru.Дмитрий до этого был в браке 10 лет и растил дочь, да и Анна оказалась не свободна. После недолгих раздумий Третьякова приняла решение о разводе, и отношения Дмитрия подошли к концу. Они поженились в 2016 году, а в декабре 2017 года у них родилась дочь Анастасия. Актриса долго скрывала беременность и рождение ребенка от широкой общественности. Сама Пескова с юмором рассказывала, как ей это удалось.
«Доченька молодец — долго сидела тихо и не выдавала маму. Будучи на большом сроке, я посетила одно светское мероприятие, где состоялась фотосессия для журналистов, и потом очень удивлялась, что никто ничего не заподозрил. Вот я и решила не признаваться до последнего», — цитирует звезду KP.ru.
Как сейчас живет Анна ПесковаАнна Пескова сейчас живет активной профессиональной жизнью, совмещая материнство с карьерой актрисы и продюсера. Она является совладельцем крупной кинокомпании и активно занимается продюсерской деятельностью, а также продолжает сниматься в кино. В 2025 году она появилась в семейной комедии «Денискины рассказы», премьера которой состоялась в апреле, а также снялась в романтической комедии «Несвятая Валентина», вышедшей в феврале в 2026 года. Одной из самых заметных работ последнего времени стала шпионская драма «Берлинская жара», где Пескова сыграла сотрудницу германского МИД Дори, вынужденную сотрудничать с гестапо ради спасения семьи.
«Я долго ждала подобной роли в своей актерской биографии. История моей героини очень непроста, и это настоящий подарок для актера», — рассказывала она о своей героине.Для образа Дори актриса привнесла личные детали, включая гранатовые серьги прабабушки и шелковый палантин, найденный матерью на французском броканте, который стал метафорой в фильме.
Особый поворот в истории — участие в «Берлинской жаре» ее дочери Насти, для которой эта роль стала дебютом. По словам Песковой, она случайно взяла дочь на деловую встречу, где кастинг-директор искал девочку на роль, и Настя прошла пробы.
«Я была весьма удивлена тем, как Настя сказала, что пойдет на грим сама, сказав: „Я пойду на грим и костюм, а ты, пожалуйста, занимайся своими делами“», — рассказала актриса в эфире Первого канала в феврале 2026 года.