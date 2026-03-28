Скандал с падчерицей, суд из-за алиментов и восемь лет в союзе с футболистом: как Анастасия Костенко строит бизнес на фоне хейта?
Модели, второй вице-мисс России 2014 года и многодетной матери Анастасии Костенко 29 марта исполняется 32 года. Однако сегодня звезда подиумов больше известна публике как жена футболиста Дмитрия Тарасова. Юная красавица смогла очаровать спортсмена-ловеласа и стать ему замечательной женой и матерью четверых детей. О жизни ростовской красавицы читайте в материале «Радио 1».
Детство моделиАнастасия Костенко появилась на свет 29 марта 1994 года в городе Сальск Ростовской области. Мама девочки Виктория Щербакова работала психологом, а отец Ярослав Костенко имел небольшой бизнес. Когда малышке исполнилось пять, родители развелись, мама повторно вышла замуж, и в новой семье у Анастасии появились младшие две сестры и брат.
Костенко с детства была творческой девочкой, занималась танцами и играла на фортепиано. Кроме этого, она посещала модельную школу и активно участвовала в кастингах с 6 лет. Окончив 9 классов, Костенко пошла учиться в Ставропольский колледж искусств на балетное отделение, а после перевелась в Ростовское хореографическое училище. Но её карьера в качестве танцовщицы не сложилась из-за травмы, полученной на одном из занятий. Тогда и было принято решение заниматься модельным бизнесом всерьез.
В 2012 году Костенко стала обладательницей двух престижных титулов — «Мисс очарование» и «Донская красавица». Через год девушка стала победительницей в конкурсе Miss All Nation, который проходил в Монголии.
Анастасия участвовала в проекте «Мисс Россия». Благодаря своей привлекательности и разнообразным способностям, Костенко была удостоена титула «Вторая вице-мисс» и получила право учиться в любом высшем учебном заведении России. В 2014 Анастасия приняла участие в конкурсе «Мисс Мира». До победы она не дошла, но заинтересовала многие популярные модельные агентства. В итоге Анастасия заключила договор с компанией LanYu и отправилась в Китай, чтобы приступить к работе.
По окончанию контракта девушка вернулась в Россию, начала активно вести соцсети и сотрудничать с отечественными компаниями.
Личная жизньАнастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram*@kostenko.94)
О личной жизни Костенко до встречи с Дмитрием Тарасовым мало что известно. Причиной тому может быть ее отсутствие или умение девушки ее хорошо скрывать. Стоит сказать, что и отношения с футболистом парой не афишировались, поскольку Тарасов был в браке с ведущей Ольгой Бузовой.
Когда журналисты засняли пару в столичном ресторане, разразился большой скандал, и Анастасию начали называть разлучницей. Тарасов, пытаясь защитить новую возлюбленную, в 2016 году поделился с журналистами своей личной жизнью с Бузовой и просил не винить Костенко в его уходе от телеведущей.
Многим на тот момент было непонятно, как можно было променять популярную Ольгу на малоизвестную модель. Ответ оказался на поверхности. Бузова часто говорила про семью и про желание быть хорошей матерью, но на самом деле для нее была на первом месте работа. Гастроли, светские вечера, репетиции, а муж дома в одиночестве.
Костенко оказалась полной противоположностью и с самого начала отношений окружила возлюбленного вниманием. Дома царил уют, созданный руками Анастасии, а на столе всегда ждала вкусная домашняя еда. В 2017 году состоялось торжественное бракосочетание двух влюблённых. В 2018 году у них появилась дочь, которую они назвали Милана. В своих интервью Костенко часто говорила о том, что хотела бы иметь большую семью, ведь она сама выросла в многодетной семье.
В 2020 году Анастасия подарила футболисту вторую дочь Еву, а в 2021 и 2024 появились на свет сыновья Алексей и Ярослав. Анастасия стала примерной женой и замечательной мамой.
Несмотря на предысторию, брак оказался на удивление крепким. В начале 2026 года Анастасия и Дмитрий отметили жестяную свадьбу — восемь лет совместной жизни. Модель трогательно обратилась к супругу в социальных сетях:
«8 лет в союзе, в любви, рука в руке, плечом к плечу, преодолевая всё и всех, двигаясь к общим целям и достигая новых высот».
В этот раз пара устроила себе редкий отдых, уехав за город без четверых детей, чтобы побыть наедине. Тарасов подарил жене кольцо с крупным драгоценным камнем.
Хейтеры и скандал с алиментамиАнастасия Костенко давно доказала, что умеет не только блистать на красных дорожках, но и жестко отвечать на нападки. Главная скандальная волна, накрывшая её в начале 2026 года, была связана с реакцией на критику в адрес её отношения к старшей дочери мужа — Ангелине. Всё началось с безобидного, казалось бы, видео, где Костенко дарит щенков породы мальтипу своим дочерям и сестре. Один из подписчиков поинтересовался, почему в посте не упомянута Ангелина. Ответ модели вызвал шок в социальных сетях.
«У дочери вообще-то есть мама, с которой она живет», — отрезала Костенко.
На последовавшие вопросы о том, перестала ли Ангелина считаться старшей дочерью, модель ответила ещё жестче: «Вы свой нос не туда засунули. Знайте свое место», добавив, что «ребенок от первого брака — это ответственность исключительно мужчины и женщины, давшей жизнь», а её ответственность ограничивается её собственными четырьмя детьми. Эти заявления вызвали бурю негодования, и пользователи поспешили напомнить Костенко о её собственной роли в истории с алиментами.
Скандал лишь усилился, когда хейтеры припомнили модели судебный процесс, который она инициировала против мужа. Чтобы уменьшить размер алиментов, выплачиваемых Тарасовым на дочь Ангелину, Костенко подала иск, аргументируя это тем, что доходы футболиста снизились, а у него появилась новая многодетная семья. Эта юридическая тяжба, получившая широкую огласку, добавила масла в огонь и надолго закрепила за Костенко образ женщины, которая любой ценой отстаивает интересы своих детей, не считаясь с мнением окружающих.
Костенко сейчасАнастасия Костенко, Дмитрий Тарасов с детьми: Миланой, Евой, Алексеем и Ярославом (Фото: Instagram*@kostenko.94)
После завершения футбольной карьеры Тарасова Анастасия начала активнее заниматься блогом. На своих страницах в социальных сетях девушка делится секретами материнства, стройности и ухода за собой.
В то время как Костенко делала успехи в модельной карьере, она также училась на филологическом факультете в Университете дружбы народов. Она смогла поступить туда благодаря гранту, который получила на конкурсе красоты. Анастасия получила высшее образование уже будучи матерью и женой.
Несмотря на плотный график воспитания четырёх детей, Анастасия Костенко активно развивает свои проекты. В 2026 году она объявила о запуске собственного бренда одежды «Tarasovy».
«Вскоре вы все узнаете сами. Наберитесь терпения. Бренд Tarasovy появится уже в следующем году», — интриговала подписчиков модель, демонстрируя процесс создания выкроек и выбора тканей вместе с дочерью Миланой.
Это не единственное творческое начинание Костенко. Увлечение шитьём пришло к ней благодаря дочерям, занимающимся художественной гимнастикой. Устав покупать или брать напрокат купальники, Анастасия решила освоить профессию дизайнера с нуля, записавшись на курсы кройки и шитья. «Начинаю обучение в сентябре», — делилась она планами в блоге.