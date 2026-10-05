Увела Резо Гигинеишвили из семьи, а потом бросила? Тайная свадьба с чиновником и рождение дочери. Почему Надежда Михалкова скрывает нового супруга

05 октября 2026, 18:43

Никита Михалков с дочерью Надеждой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В личной жизни Надежды Михалковой произошли кардинальные перемены. Она вышла замуж и во второй раз стала мамой. Её избранником оказался 47-летний губернатор. У пары родилась наследница. Как младшая дочь Никиты Михалкова справилась с личной драмой после разрыва с бывшим и что известно о её тайном браке — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Надежды Михалковой Зачем Никита Михалков выдержал паузу между «Утомлёнными солнцем» Выбор вопреки воле знаменитого отца Навязчивая мысль у коляски Новая глава жизни дочери «Барина» Тайная свадьба Надежды Михалковой

Биография Надежды Михалковой



Никита Михалков с женой Татьяной и дочерью Надеждой (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Зачем Никита Михалков выдержал паузу между «Утомлёнными солнцем»



Надежда Михалкова (Фото: кадр из фильма «Президент и его внучка»)

Выбор вопреки воле знаменитого отца



Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

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Навязчивая мысль у коляски

«Когда мне принесли Нину, я была рада, но у меня отвалился зуб… Я села и подумала, что всё, меня больше не будет, я просто превращусь в маму без маникюра, с непокрашенной головой, в джинсах и майке, которая только ухаживает за ребёнком… Потом стало ещё хуже, потому что нужно было бесконечно кормить ребёнка, никуда нельзя было уйти», — цитирует кинодиву «ЭГ».



Надежда Михалкова (Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов)

«Когда была в Москве, я везла коляску вокруг прудов и подумала... А что, если её туда отпустить? Причём я этого не хотела, это была просто мысль за долю секунды. Потом подумала: «Блин, это же ненормальные мысли!» — приводит слова звезды издание.

Новая глава жизни дочери «Барина»

Тайная свадьба Надежды Михалковой