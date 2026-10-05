Увела Резо Гигинеишвили из семьи, а потом бросила? Тайная свадьба с чиновником и рождение дочери. Почему Надежда Михалкова скрывает нового супруга
В личной жизни Надежды Михалковой произошли кардинальные перемены. Она вышла замуж и во второй раз стала мамой. Её избранником оказался 47-летний губернатор. У пары родилась наследница. Как младшая дочь Никиты Михалкова справилась с личной драмой после разрыва с бывшим и что известно о её тайном браке — читайте в материале «Радио 1».
Биография Надежды МихалковойНадежда Михалкова родилась 27 сентября 1986 года в Москве в семье режиссёра Никиты Михалкова и модели Татьяны Соловьёвой. Её отец в это время находился на съёмках фильма «Очи чёрные» — советско-итальянской картины, вышедшей на экраны в 1987 году. Узнав о рождении младшей дочери, он решил увековечить это прямо в кадре. В одной из сцен на клумбе из цветов появилась цифра «27».
Первое появление Надежды в кино связано с документальным проектом её отца «Анна: от 6 до 18», который снимался с 1980 по 1993 год и был посвящён взрослению старшей дочери режиссёра — Анны Михалковой. Надежда, как младшая сестра, также попала в объектив в процессе работы над этим фильмом-экспериментом. В 1994 году на экраны вышла драма «Утомлённые солнцем», в которой восьмилетняя Надежда исполнила роль Нади Котовой — дочери комдива. Картина получила премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Дочь присутствовала на церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе вместе со знаменитым отцом.
Зачем Никита Михалков выдержал паузу между «Утомлёнными солнцем»Первой самостоятельной работой Надежды Михалковой в кино стала комедия Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка» (1999), в которой 13-летняя актриса исполнила двойную роль разлучённых в детстве близняшек. Её партнёром по фильму стал Олег Табаков, сыгравший роль главы государства. В школьные годы она увлекалась дизайном и создала собственную марку одежды «Надин», представив авторскую коллекцию. После окончания школы наследница знаменитой четы приняла решение не поступать в театральный вуз, а выбрать другую профессию.
Надя стала студенткой факультета международной журналистики МГИМО, который успешно окончила в 2008 году. Возвращение Михалковой в кино произошло уже во взрослом возрасте — молодая женщина снялась в продолжении отцовской трилогии «Утомлённые солнцем 2» (2010), вновь исполнив роль Нади Котовой.
Кинорежиссёр сознательно выдержал временной интервал между фильмами, чтобы актёры, включая собственных детей, органично выглядели в соответствии с хронологией сюжета. Одной из заметных драматических ролей актрисы стал образ Светланы Аллилуевой — дочери Иосифа Сталина — в многосерийном фильме «Сын отца народов» (2013), посвящённом судьбе отпрыска вождя Василия.
Выбор вопреки воле знаменитого отцаНадежда росла в строгости: в семье Михалкова была жёсткая дисциплина, и о личной жизни в юности приходилось только мечтать. До определённого возраста у актрисы не было серьёзных романтических отношений. Первое знакомство девушки с грузинским режиссёром Резо Гигинеишвили произошло на съёмочной площадке проекта «9 месяцев», в котором также участвовала её старшая сестра Анна. На тот момент Гигинеишвили, известный как режиссёр фильма «Жара» (2006) и автор музыкальных клипов, состоял в браке с певицей Анастасией Кочетковой, участницей проекта «Фабрика звёзд-4». В 2006 году у пары родилась дочь Мария. Союз постановщика и экс-солистки группы «Банда» распался в 2009 году после четырёх лет совместной жизни. Отношения между Надеждой и «грузинским сердцеедом» начались после его развода. Никита Сергеевич не одобрял выбор дочери, считая, что недавно разведённый сценарист с ребёнком не подходит для младшей наследницы.
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Вопреки воле отца, она приняла самостоятельное решение, и в апреле 2010 года пара официально зарегистрировала брак в одном из московских ЗАГСов. 29 октября 2011 года состоялось венчание в женском Бодбийском монастыре в Сигнаги (Грузия), а свадебное торжество прошло в исторической местности Цинандали. Никита Михалков присутствовал на церемонии венчания.
Навязчивая мысль у коляскиВ браке Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили родились двое детей: дочь Нина (21 мая 2011 года) и сын Иван (21 мая 2013 года). Оба ребёнка появились на свет в один и тот же день с разницей в два года. После рождения дочери у актрисы началась послеродовая депрессия, о которой женщина впоследствии рассказывала в интервью.
«Когда мне принесли Нину, я была рада, но у меня отвалился зуб… Я села и подумала, что всё, меня больше не будет, я просто превращусь в маму без маникюра, с непокрашенной головой, в джинсах и майке, которая только ухаживает за ребёнком… Потом стало ещё хуже, потому что нужно было бесконечно кормить ребёнка, никуда нельзя было уйти», — цитирует кинодиву «ЭГ».Михалкова описывала отсутствие эмоциональной связи с малышкой, постоянную тревогу и апатию. В одном из эпизодов во время прогулки с коляской у пруда она поймала себя на навязчивой мысли, что заставило её осознать серьёзность своего состояния.
«Когда была в Москве, я везла коляску вокруг прудов и подумала... А что, если её туда отпустить? Причём я этого не хотела, это была просто мысль за долю секунды. Потом подумала: «Блин, это же ненормальные мысли!» — приводит слова звезды издание.Поддержку в этот период оказала старшая сестра Анна, которая помогала младшей родственнице справляться с депрессивным состоянием.
В последние годы брака Гигинеишвили начал отношения с журналисткой и светской персоной Надеждой Оболенцевой. О романе впервые заговорили летом 2017 года — пара вместе появилась на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Михалкова и Гигинеишвили развелись в октябре этого же года. Инициатором разрыва стала сама супруга.
Новая глава жизни дочери «Барина»После развода Надежда Михалкова сосредоточилась на режиссуре. В 2018 году состоялся её дебют — молодёжный фильм ужасов «Проигранное место». В январе 2021 года картина сценаристки «One Mango, Please» была удостоена национальной кинопремии «Золотой орёл» в категории «Лучший короткометражный фильм».
В 2022 году Михалкова представила авторский сериал «Номинация», в котором выступила одновременно как режиссёр, сценарист и исполнительница одной из главных ролей. Параллельно актриса продолжает сниматься в популярных кинофраншизах и сериалах. Она воплотила образ Веры в комедийном проекте «Беспринципные» и его ответвлении «Беспринципные в Питере», премьера которого состоялась в 2025 году. Также Михалкова приняла участие в сиквеле комедии «Батя 2. Дед». В 2026 году актриса снялась в анимационно-игровом фильме «Смешарики. Сквозь вселенные», где сыграла одного из персонажей в игровых эпизодах, сочетающихся с 2D-анимацией.