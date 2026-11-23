Увела Трофимова из семьи, делила миллионы покойного мужа, а 19-летняя дочь связалась с мужчиной на 14 лет старше: как живет вдова Абдулова
Вдова Александра Абдулова впервые за долгие годы вышла в свет. До встречи с легендарным актёром она успела побывать замужем трижды. История их любви началась в 2005 году в самолёте до Камчатки и оборвалась через четыре месяца после рождения дочери. Спустя 15 лет Юлия Мешина снова счастлива. Что изменилось в жизни женщины и кто её новый избранник, расскажет «Радио 1».
Три брака до АбдуловаЮлия Милославская (Мешина) родилась 30 июля 1975 года в Нефтегорске на Сахалине, выросла в Николаеве в обеспеченной семье управленца. Отучилась на юриста в Ухте и уехала в Москву, где устроилась офис-менеджером к бизнесмену и меценату Шабтаю Калмановичу.
Первый раз она вышла замуж совсем юной, в 17 лет, ещё до переезда в столицу. Юношеская влюблённость быстро разбилась о быт, и брак тихо распался. Следующий роман был громким: в Москве Юлия сошлась с певцом Сергеем Трофимовым, который ради неё ушёл из семьи, где росла дочь. Пара съехалась, все ждали свадьбы, но кольца возлюбленная так и не дождалась. Музыкант вёл беспорядочную богемную жизнь, и это ей в конце концов надоело — решение о разрыве она приняла сама. В 2002 году Мешина снова пошла в ЗАГС. На этот раз под венец её повёл сын влиятельного медиаменеджера и госдеятеля Виталия Игнатенко, состоятельный бизнесмен Алексей Игнатенко. Жили красиво и богато, но без страсти. О бывшем муже Юлия всегда отзывалась с теплотой: умный, красивый, интеллигентный.
Самолёт до Камчатки и судьбоносная встреча, изменившая всёВ 2005 году Мешина, тогда ещё замужняя офис-менеджер, оказалась в одном самолёте с Александром Абдуловым. Актёр летел на Камчатку с друзьями, ему было 52, и он больше десяти лет оставался холостяком после развода с Ириной Алфёровой. Юлия фанаткой не была — от него сходила с ума её подруга, а сама она относилась к артисту спокойно. Но во время полёта они разговорились, и между ними возникла взаимная симпатия. Ради Абдулова Юлия решилась на развод с бизнесменом Алексеем Игнатенко. Родители выбор дочери поначалу не оценили. Расписались они в 2006 году, свадьбу сыграли в Центральном доме литераторов, позвали только самых близких — поэтому ни одного снимка с церемонии в прессу так и не попало. Друзья актёра говорили, что с Юлией он изменился: стал серьёзнее и много времени проводил в загородном доме во Внуково. А 21 марта 2007 года у них родилась дочь Евгения — первый родной ребёнок 53-летнего артиста.
Четыре месяца борьбы и 800 тысяч за квартируСемейное счастье оборвалось через несколько месяцев после появления малышки. На съёмках в Балаклаве у Абдулова открылась прободная язва, его срочно прооперировали в Севастополе. Потом начались проблемы с сердцем. Обследование в израильской клинике «Ихилов» выявило страшный диагноз, в который никто не хотел верить: рак лёгких, четвертая стадия. Для 32-летней Юлии всё перевернулось. С грудной дочкой на руках она возила мужа на химиотерапию, поднимала на ноги лучших врачей, сутками не отходила от постели супруга. Борьба длилась чуть больше четырёх месяцев. 3 января 2008 года Александра Абдулова не стало. Ему было 54 года.Завещания «Ланцелот» не оставил. По закону имущество — трёхкомнатная квартира на Гиляровского, дом во Внуково, машины и деньги — делилось между вдовой, маленькой Женей, матерью Абдулова Людмилой Александровной и его братом Робертом. Юлия не хотела дробить квартиру, где жила с дочерью, и в итоге выплатила родне мужа солидную компенсацию. По данным СМИ, речь шла о 800 тысячах долларов, собрать которые помогли друзья актёра. После этого общаться с семьёй покойного супруга она перестала.
«Второго такого не будет»: крест на отношенияхПосле похорон Юлия полностью исчезла из публичного пространства. Ни слёзных интервью, ни ток-шоу, ни разговоров про громкую фамилию. Она занималась дочкой и хранила память о муже. В одном из редких откровений признавалась: «Такого мужчину, как Саша, встретить невозможно, второго подобного у меня не будет».
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Больше 15 лет о её личной жизни ничего не было слышно. Казалось, вдова поставила на отношениях крест. Но время взяло своё. Несколько лет назад у Юлии появился мужчина, о котором она долго молчала. В июле прошлого года женщина отметила 50-летие. Именно на этом празднике она впервые показала близким своего избранника — бизнесмена Александра, которому больше 60 лет. К кино и театру он отношения не имеет. Возлюбленные живут вместе, однако официально брак регистрировать не спешат, хотя на руке Юлии замечали кольцо, похожее на обручальное.
В сентябре 2026 года Юлия сделала ещё одно исключение — вышла в свет на 71-летие Ларисы Долиной. Поклонники сразу отметили, как свежо и счастливо она выглядит.
«Повернула время вспять! Просто красотка», — писали комментаторы.
«Копия отца» и повторяющийся сценарий матери: какой выросла дочь Александра АбдуловаЕвгения выросла копией отца: сходство проявилось и в чертах лица, и в темпераменте. Наследница пошла по стопам знаменитого родственника: поступила на бюджет режиссёрского факультета ВГИКа и уже успела сняться в кино. А в личной жизни 19-летняя девушка, похоже, повторяет сценарий матери: её избранником стал однокурсник, 33-летний режиссёр и клипмейкер Алексей Федорцов, известный в индустрии как Alexey Good. Разница в 14 лет пару не смущает.
Молодой мужчина снимал клипы для Анны Асти, Serebro, Наргиз, работал с продюсерским центром Максима Фадеева. Во ВГИК он пришёл за вторым высшим — сменить вектор с клипмейкинга на большое кино. Впервые вместе пара засветилась весной на премьере «Батя 2. Дед», а летом уже не таясь вышла на красную дорожку премьеры сериала «Открытый брак. Второй акт» — возлюбленные держались за руки, перешёптывались и светились от счастья.