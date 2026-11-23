23 ноября 2026, 09:55

Юлия Мешина (Фото: кадр из программы «Сегодня вечером»)

Вдова Александра Абдулова впервые за долгие годы вышла в свет. До встречи с легендарным актёром она успела побывать замужем трижды. История их любви началась в 2005 году в самолёте до Камчатки и оборвалась через четыре месяца после рождения дочери. Спустя 15 лет Юлия Мешина снова счастлива. Что изменилось в жизни женщины и кто её новый избранник, расскажет «Радио 1».





Содержание Три брака до Абдулова Самолёт до Камчатки и судьбоносная встреча, изменившая всё Четыре месяца борьбы и 800 тысяч за квартиру «Второго такого не будет»: крест на отношениях «Копия отца» и повторяющийся сценарий матери: какой выросла дочь Александра Абдулова

Три брака до Абдулова



Сергей Трофимов (Фото: Инстаграм* @zvezdatrof)

Самолёт до Камчатки и судьбоносная встреча, изменившая всё



Ирина Алфёрова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Четыре месяца борьбы и 800 тысяч за квартиру



Александр Абдулов и Юлия Мешина с дочкой (Фото: кадр из программы «Сегодня вечером»)

«Второго такого не будет»: крест на отношениях

Травля Утёсова, связь с Сенчиной и тюрьма. Почему сбежал в лесную глушь и как провел последние годы Сергей Захаров



Юлия Мешина (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

«Повернула время вспять! Просто красотка», — писали комментаторы.

«Копия отца» и повторяющийся сценарий матери: какой выросла дочь Александра Абдулова