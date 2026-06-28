Увольнение из МХТ, жизнь в бытовке с гастарбайтерами и признание в Каннах: как Максим Стоянов сыскал успех в кино и счастье в личной жизни?
Актеру, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Комбинат "Надежда"», «Гив Ми Либерти», сериалах «Шифр», «Черное солнце» и «Триггер», Максиму Стоянову 29 июня исполняется 39 лет. Этот актер, которого иностранные критики сравнивали с молодым Джеймсом Гандольфини, прошел путь от жизни в нищете в приднестровском городе Бендеры до статуса одного из самых харизматичных актеров нового поколения. Подробнее о жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаМаксим Стоянов родился 29 июня 1987 года в городе Бендеры Молдавской ССР, в семье машиниста локомотивного депо. Детство будущей звезды пришлось на лихие 90-е в Приднестровье, время вооруженного конфликта и страшной бедности. Чтобы семья не умерла с голоду, отец воровал солярку из локомотивов и продавал ее.
«Один год я проходил в рваном ботинке, а когда купили новый — чувствовал себя астронавтом, высадившимся на Луну», — цитирует Стоянова издание KP.ru.Спасением от уличной жизни стал спорт. В 13 лет Стоянов надел боксерские перчатки и добился серьезных успехов, став кандидатом в мастера спорта и проведя около 40 боев. Однако травма плеча перечеркнула спортивную карьеру. После окончания Бендерского политехнического техникума по специальности «техник-строитель» он переехал в Москву, где работал прорабом на стройке и жил в бытовках с гастарбайтерами.
В 2009 году, скопив денег, Стоянов решил круто изменить жизнь и подал документы в Школу-студию МХАТ. Он был уверен, что туда берут либо гениев, либо блатных, но поступил с первого раза в мастерскую Константина Райкина.
«Константин Аркадьевич, спасибо вам огромное за то, что когда-то в далеком 2009 году решили взять этого сомнительного типа на курс», — позже благодарил он своего наставника в соцсетях.В 2013 году, сразу после выпуска, Стоянов был принят в труппу МХТ имени Чехова, а его кинодебют состоялся с главной роли дембеля Шкарупы в драме «Комбинат "Надежда"», которая попала в основной конкурс Роттердамского кинофестиваля. С тех пор фильмография актера насчитывает более 80 ролей в кино и сериалах. Среди них работы у Андрея Звягинцева в «Нелюбви», роль лейтенанта в «Калашникове» и сотрудника МУРа в популярном сериале «Шифр».
Настоящий прорыв случился в 2019 году с фильмом Кирилла Михановского «Гив Ми Либерти». Стоянов сыграл роль русского эмигранта Димы, и его игра произвела фурор на Каннском кинофестивале и «Сандэнсе». Критик The New York Times Манола Даргис заявила, что Стоянов заслуживает номинации на «Оскар», а обозреватель Film Comment назвал его «исполненным прыти под стать эльзасскому щенку» и сравнил с молодым Джеймсом Гандольфини.
В России талант актера также не остался незамеченным: в 2023 году он получил премию фестиваля «Пилот» как лучший актер сериала за главную роль в драме «Черное солнце», а в 2024-м — приз «Окна в Европу» за актерский дуэт в фильме «Филателия».
Роман с однокурсницей и рождение дочериВ отличие от многих коллег, личная жизнь Максима Стоянова лишена громких светских скандалов и интриг. Актер счастлив в браке с актрисой Викторией Корляковой, с которой познакомился еще в стенах Школы-студии МХАТ. Путь к сердцу будущей супруги был долгим и тернистым — брутальный боксер поначалу внушал девушке страх.
«Я же был сомнительный парень со стройки, гакающий, с говором, гонором. Пришлось добиваться», — признавался актер в интервью изданию «Теленеделя».Он заваливал Викторию огромными букетами и сладостями, пока она не сдалась. В 2014 году пара узаконила отношения, а в 2015 году у них родилась дочь Ульяна. Несмотря на частые съемки и разъезды, Стоянов старается проводить с семьей каждую свободную минуту, называя их своим «уголком ринга, где бой остановлен».
Скандальное увольнение из МХТГлавный скандал в карьере Стоянова связан с его уходом из МХТ имени Чехова, который произошел в 2018 году. Актер, прослуживший в театре с 2013 года, столкнулся с непониманием нового руководства после смерти Олега Табакова. Максим заявляет, что его не продлили контракт, и он остался без работы и с маленьким ребенком на руках.
«Я пытался наладить отношения, но контракт не продлили. Грубо говоря, меня уволили», — с горечью вспоминал артист в интервью изданию VOICE.Это стало тяжелым ударом. Артист с женой и дочерью оказался в съемной квартире в Ватутинках, в двух с половиной часах езды от центра, перебиваясь рисом и гречкой. Однако именно этот период стал переломным моментом. Оставшись без театральной сцены, Стоянов полностью погрузился в кино, и, как показало время, это увольнение стало для него «к счастью». Сам актер философски относится к той ситуации, признавая: «Справедливости нет, и я на нее даже не рассчитываю». Но эта несправедливость, помноженная на железный характер, сделала из него ту самую звезду, которой он является сейчас.
Как сейчас живет СтояновПоследние годы выдались для Максима Стоянова невероятно плодотворными. Он стал одним из самых востребованных актеров, его можно увидеть в десятках проектов. В прошлом году стартовали проекты «У самого моря», «Чёрное солнце-2», «Как приручить лису», «Душегубы. 1989» и «Псы и волки» с его участием.
В 2026 году ожидается выход продолжения нашумевшего сериала «Шифр-5», где Стоянов вернется к роли сотрудника МУРа Славы Агарина. В прокат также готовятся фильмы «Пират», «Пропавший», а также «Полураспад», «Отделение» и «Длинный протокол».