28 июня 2026, 13:05

Максим Стоянов (Фото: Instagram*@maxsim.stoyanov)

Актеру, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Комбинат "Надежда"», «Гив Ми Либерти», сериалах «Шифр», «Черное солнце» и «Триггер», Максиму Стоянову 29 июня исполняется 39 лет. Этот актер, которого иностранные критики сравнивали с молодым Джеймсом Гандольфини, прошел путь от жизни в нищете в приднестровском городе Бендеры до статуса одного из самых харизматичных актеров нового поколения. Подробнее о жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артиста Роман с однокурсницей и рождение дочери Скандальное увольнение из МХТ Как сейчас живет Стоянов

Биография артиста

«Один год я проходил в рваном ботинке, а когда купили новый — чувствовал себя астронавтом, высадившимся на Луну», — цитирует Стоянова издание KP.ru.

Максим Стоянов (Фото: Instagram*@maxsim.stoyanov)

«Константин Аркадьевич, спасибо вам огромное за то, что когда-то в далеком 2009 году решили взять этого сомнительного типа на курс», — позже благодарил он своего наставника в соцсетях.

Роман с однокурсницей и рождение дочери

Максим Стоянов, Виктория Корлякова с дочкой Ульяной (Фото: Instagram* @maxsim.stoyanov)

«Я же был сомнительный парень со стройки, гакающий, с говором, гонором. Пришлось добиваться», — признавался актер в интервью изданию «Теленеделя».

Скандальное увольнение из МХТ

Максим Стоянов (Фото: Instagram*@maxsim.stoyanov)

«Я пытался наладить отношения, но контракт не продлили. Грубо говоря, меня уволили», — с горечью вспоминал артист в интервью изданию VOICE.

Как сейчас живет Стоянов