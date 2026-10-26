26 октября 2026, 12:30

Слава Марлоу (Фото: Instagram** @ slavamarlow)

Слава Марлоу — феномен российского шоу-бизнеса, который из скромного парня из Новосибирска превратился в одного из самых востребованных и высокооплачиваемых саунд-продюсеров и битмейкеров страны. 27 октября ему исполняется 27 лет. О том, как видеоблогер пришел к успеху и как живет сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марлоу Взлёт популярности и сотрудничество с Моргенштерном* Невероятный финансовый успех Сольная карьера и новые проекты За кулисами «трэп-дома»: почему Слава не уехал с Моргенштерном* Возвращение к музыке и жизнь вне сцены



Биография Марлоу

Взлёт популярности и сотрудничество с Моргенштерном*

Невероятный финансовый успех

Слава Марлоу (Фото: Telegram @ slavamarlow)

Сольная карьера и новые проекты

Слава Марлоу (Фото: скриншот клипа «Снова Я Напиваюсь»)

«Через год я буду самостоятельным, интересным артистом с большим количеством хитов в багаже».

За кулисами «трэп-дома»: почему Слава не уехал с Моргенштерном*

Слава Марлоу (Фото: Telegram @fuckgotlib)

«Просыпаешься от громких звуков в полпятого и видишь шабаш. Все бухие. Спать бывало тяжело», — делился Слава в интервью YouTube-шоу «Вписка».

Возвращение к музыке и жизнь вне сцены

Слава Марлоу (Фото: Telegram @ slavamarlow)

«Я думал, что сейчас просто у них модно развести, поржать, думал, что издевательство. Ну и я так сначала молчал, потом довели меня и я кого-то послал», — рассказал Зверев в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.