В 70 лет женился на художнице, а в 83 повёл в ЗАГС 24-летнюю студентку: как личная жизнь Ивана Краско стала главным спектаклем его жизни?
Иван Краско — человек, которому удалось всё. Морской офицер, променявший штурвал на театральные подмостки. Народный артист России, впервые получивший это звание в новейшей истории страны. Голос Святогора из «Алёши Поповича» и Гэндальфа из телесказки о хоббите. И, пожалуй, самый обсуждаемый жених Северной столицы, чья личная жизнь в последние годы волновала публику куда больше, чем театральные премьеры. 23 сентября исполняется 96 лет со дня великого мастера. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Биография Ивана КраскоБудущий артист родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. Судьба Ивана Ивановича могла сложиться совершенно иначе, если бы не трагедия, случившаяся в самом раннем детстве. Его мать умерла, когда мальчику не было и года, а в пять лет он остался круглым сиротой. Отец не справился с горем, запил и вскоре тоже скончался. Воспитанием занималась бабушка, а фамилию Краско будущий артист получил от дяди, усыновившего его после войны. Голодное детство в оккупации, поездки в блокадный Ленинград с картошкой на продажу — эти воспоминания Иван Иванович пронёс через всю жизнь.
Казалось, море определит его судьбу: в 1953 году Краско с отличием окончил военно-морское училище, служил офицером-артиллеристом, командовал десантным кораблём. Но флотские сокращения начала оттепели сыграли с ним злую шутку. В 27 лет он круто поменял жизнь и поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского. Сначала был Большой драматический театр под руководством самого Товстоногова, но там Краско за четыре года так и не получил ни одной крупной роли. А вот в Театре имени Комиссаржевской, куда он пришёл в 1966 году, актёр нашёл свой дом на пятьдесят с лишним лет.
В кино Иван Краско дебютировал в 1961 году в фильме «Балтийское небо», сыграв лётчика. Долгие годы ему доставались исключительно эпизоды, пока в 1974-м не случился прорыв — роль майора Григорьева в сериале «Сержант милиции». Настоящая всенародная любовь пришла чуть позже, после роли атамана Соловьёва в приключенческой ленте «Конец императора тайги». Всего же фильмография Ивана Ивановича насчитывает более 200 ролей.
Он снимался у Бортко в «Мастере и Маргарите», играл в «Тарасе Бульбе», а его голосом говорили мультяшные Святогор и король из «Карлика Носа». В 1992 году Краско стал первым в истории России народным артистом — звание ему присвоили через несколько месяцев после распада СССР. А в 2018-м он получил «Золотую маску» за выдающийся вклад в театральное искусство.
Личная жизнь КраскоАмурные дела Ивана Краско — это отдельный роман, в котором страстей было не меньше, чем на сцене. Первой женой стала Екатерина Иванова, с которой он познакомился ещё в родной деревне. Брак продлился четыре года и рухнул, когда супруга поставила ультиматум: «Или я, или театр». Краско выбрал театр, собрал чемодан с книгами и ушёл. Дочь Галина так и не простила отца — они не помирились даже перед его смертью.
Второй брак с учительницей Кирой Петровой оказался самым долгим — более сорока лет. Именно Кира Васильевна подарила ему сына Андрея, ставшего знаменитым актёром, и дочь Юлию. В 1997-м не стало Киры Васильевны, а Андрей Краско умер в 2006 году во время съёмок «Ликвидации». Это был страшный удар для отца.
После смерти супруги 70-летний актёр неожиданно для всех в 2001 году женился на художнице по костюмам Наталии Вяль, которая была младше его на 47 лет. В этом браке родились сыновья Иван и Фёдор. Сама Наталия позже признавалась в интервью изданию «Аргументы и Факты»:
«Я выходила за него замуж, твёрдо зная, что скоро разведусь… Я не любила его».Брак всё же продлился десять лет.
Но настоящий фурор произвела четвёртая женитьба. В 2015 году 83-летний Краско повёл в ЗАГС свою 24-летнюю студентку Наталью Шевель. Разница в возрасте — 60 лет — сделала эту пару главной темой ток-шоу на несколько лет.
Свадьба с Натальей Шевель, скандальные интервью, истории про желание завести ребёнка в 86 лет — всё это казалось верхом абсурда. И лишь после смерти артиста выяснилась шокирующая правда. Оказалось, что большинство «скандалов» были просто частью шоу, срежиссированным для ток-шоу. Сиделка Дарья Пашкова, ухаживавшая за Краско в последние годы, призналась:
«Все эти истории про личную жизнь Ивана Краско были просто частью шоу. Мы писали сценарий, потом ездили на съёмки. Всё придумывал директор Ивана Ивановича Вячеслав. Он говорил, что надо деньги зарабатывать», — цитирует Пашкову Spb.kp.ru.
Последние годы артистаПоследние годы народного артиста были омрачены болезнями и одиночеством. В 2021 году он перенёс инсульт, а позже у него диагностировали онкологическое заболевание желудочно-кишечного тракта. Иван Краско ушёл из жизни 9 августа 2025 года, не дожив чуть больше месяца до своего 95-летия. Прощание прошло в родном Театре имени Комиссаржевской, а похоронили артиста на Комаровском кладбище Санкт-Петербурга, рядом с могилой сына Андрея.
Война за наследствоПосле смерти артиста разгорелась нешуточная борьба за наследство. В наследственную массу вошли квартира на Фонтанке, участок земли в родных Вартемягах с недостроенной баней и знаменитая дача в СНТ «Культура» под Петербургом, которую Краско строил своими руками. Претендентами выступили дети от всех браков — дочери Галина и Юлия, сыновья Иван и Фёдор. Сиделке Дарье Пашковой, по её словам, достались лишь шарф и очки артиста.
Однако, как выяснилось позже, дача не стала яблоком раздора. Третья жена актёра Наталия Вяль раскрыла тайну журналистам aif.ru:
«Дача не является наследством. Она давно принадлежит Юлии, дочери Ивана Ивановича».
Младший сын Фёдор, в свою очередь, отметил, что нотариус ещё не закончил работу, а память об отце для семьи важнее любых материальных вопросов. Спустя год после смерти Краско его могила всё ещё не благоустроена — памятник так и не установлен, что вызывает недовольство среди почитателей и критику в адрес его родных.
Иван Краско прожил огромную жизнь, в которой было всё: сиротство и слава, море и сцена, четыре брака и сотни ролей. Он остался в памяти зрителей как атаман Соловьёв, майор Григорьев и голос мультяшного Гэндальфа. А его человеческая история — с громкими скандалами, поздней любовью и тихим уходом — стала ещё одним доказательством того, что артист и его персонажи далеко не всегда совпадают.