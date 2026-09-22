22 сентября 2026, 17:38

Иван Краско (Фото: РИА Новости/ Александр Гальперин)

Иван Краско — человек, которому удалось всё. Морской офицер, променявший штурвал на театральные подмостки. Народный артист России, впервые получивший это звание в новейшей истории страны. Голос Святогора из «Алёши Поповича» и Гэндальфа из телесказки о хоббите. И, пожалуй, самый обсуждаемый жених Северной столицы, чья личная жизнь в последние годы волновала публику куда больше, чем театральные премьеры. 23 сентября исполняется 96 лет со дня великого мастера. О творческой и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ивана Краско Личная жизнь Краско Последние годы артиста Война за наследство



Биография Ивана Краско

Иван Краско (Фото: скриншот т/п «Прощание» ТК «ТВЦ»)

Личная жизнь Краско

«Я выходила за него замуж, твёрдо зная, что скоро разведусь… Я не любила его».

Иван Краско и Наталья Шевель (Фото: скриншот т/п «Прощание» ТК «ТВЦ»)

«Все эти истории про личную жизнь Ивана Краско были просто частью шоу. Мы писали сценарий, потом ездили на съёмки. Всё придумывал директор Ивана Ивановича Вячеслав. Он говорил, что надо деньги зарабатывать», — цитирует Пашкову Spb.kp.ru.

Последние годы артиста

(Фото: скриншот т/п «Прощание» ТК «ТВЦ»)

Война за наследство

«Дача не является наследством. Она давно принадлежит Юлии, дочери Ивана Ивановича».