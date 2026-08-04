Вдова сменила фамилию детям, а теща последняя, кто его видел: Евгения Кунгурова убили? Страшные детали в деле о смерти певца и судьба пропавших ценностей

04 августа 2026, 17:39

Евгений Кунгуров (Фото: Кадр из программы «Судьба человека»)

Спустя два года после гибели оперного певца Евгения Кунгурова, изначально признанной суицидом, Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства. Отец артиста настаивает на версии убийства, указывая на многочисленные нестыковки в материалах дела. Тем временем охранник здания, где 8 апреля 2024 года нашли тело певца, заявил, что в день трагедии камеры видеонаблюдения не работали. Что заставило пересмотреть дело и почему камеры видеонаблюдения в день трагедии не работали, расскажет «Радио 1».





Содержание Отец-десантник не верит в самоубийство: что не так в деле певца? Почему вдова Кунгурова сменила детям фамилию и запретила им общаться с родственниками отца? «Такого я не слышал даже в армии»: друг Кунгурова — о семейной жизни певца Каким был Евгений Кунгуров за кулисами славы «Убийство группой лиц»: адвокат отца Кунгурова называет новую версию

Отец-десантник не верит в самоубийство: что не так в деле певца?

«Вот эта камера сейчас не работает, установленная снаружи. Старая проводка… А в день гибели певца обе камеры, закрывающие входную группу, не работали», — цитирует слова мужчины «Комсомольская правда».



Евгений Кунгуров (Фото: Кадр с праздничного концерта «Ах ты, степь широкая»

«Мы даже не знали, что там есть камера. Я не знаю, у кого там осталась эта запись. Просто у меня там девчонка работает, она пришла и мне показала этот момент», — добавил мужчина.

«Он с сумками в такси жену и тёщу посадил и заходил в подъезд такой убитый… грустный… Они приехали, получается, утром к нему, пробыли какое-то время, и он их отправил, а потом поднялся наверх», — рассказывал собеседник RT.

«Никого не было. Я же всех спрашиваю, куда кто пришёл», — утверждал администратор.

«Телефоны сфотографированы, изъяты. Но этого недостаточно. Нужно было упаковать, направить на экспертизу: есть ли там отпечатки пальцев Кунгурова или других лиц? Куда теперь делись эти телефоны — неизвестно», — заявил правозащитник.

«Квартира должна быть опечатана — не опечатали. Почему?» — недоумевает правовед.

Почему вдова Кунгурова сменила детям фамилию и запретила им общаться с родственниками отца?

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«Когда родился сын, она постоянно говорила: «Я у тебя детей заберу, они будут на моей фамилии». Её тётка при рождении ребёнка заявила: «Ты своё дело сделал, дальше мы будем воспитывать сами», — с грустью вспоминает отец в интервью.

«Такого я не слышал даже в армии»: друг Кунгурова — о семейной жизни певца

«В 2020 году он переболел очень тяжело. Начались проблемы с голосом, сосудами. Ему казалось, что с голосом что-то не так. Голос — его инструмент, его хлеб. Для него это был столп, за который он держался. Он не представлял себя без сцены. Уход из профессии для него был катастрофой», — приводит слова товарища RT.



Евгений Кунгуров (Фото: Кадр с праздничного концерта «Ах ты, степь широкая»

«Мы привыкли — Женя всегда звонил: «Я к тебе приеду». А тут человек был очень уставшим. Это были фантомные боли, неврологические проблемы. Сейчас многие это связывают с последствиями ковида: кто-то до сих пор обоняние не восстановил, а у него началась схожая симптоматика. Ему прописывали препараты, отменяли, снова назначали — такие качели», — резюмирует собеседник RT.

«Когда он физически не смог выступить в Кронштадте... Я сам его привёз, вывел на сцену. Он не смог петь. На обратном пути Женя позвонил жене, сказал: «Извини, не смог». И такая волна оскорблений, таких слов — я за все годы службы в армии не слышал», — вспоминает Сергей.

Каким был Евгений Кунгуров за кулисами славы

«Мы познакомились в 1998 году, учились вместе в музыкальной школе: он — по классу аккордеона, я — фортепиано. У него всегда были наушники в ушах: когда кто-то из ребят просил послушать, он нервничал: «Верните, я без музыки не могу». И с тех пор все эти годы мы общались, он никогда не забывал звонить», — поделилась молодая женщина.



Евгений Кунгуров (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

«Не помню, чтобы я видел его в унынии. На людях он не показывал грусть, хотя внутри, конечно, всё переживал. Зазнайства не было ни капли. Любой прохожий мог подойти, попросить сфотографироваться — он никогда не отказывал», — сообщил респондент RT.

«Убийство группой лиц»: адвокат отца Кунгурова называет новую версию

«Виктор Кунгуров снова обратился за помощью, на этот раз к генеральному прокурору. Выступил с требованием провести переквалификацию и возбудить уголовное дело по статье „Убийство группой лиц“. Почему? Потому что, как мы предполагаем, имеются доказательства того, что было совершено убийство», — пояснил юрист.