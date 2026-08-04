Вдова сменила фамилию детям, а теща последняя, кто его видел: Евгения Кунгурова убили? Страшные детали в деле о смерти певца и судьба пропавших ценностей
Спустя два года после гибели оперного певца Евгения Кунгурова, изначально признанной суицидом, Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства. Отец артиста настаивает на версии убийства, указывая на многочисленные нестыковки в материалах дела. Тем временем охранник здания, где 8 апреля 2024 года нашли тело певца, заявил, что в день трагедии камеры видеонаблюдения не работали. Что заставило пересмотреть дело и почему камеры видеонаблюдения в день трагедии не работали, расскажет «Радио 1».
Отец-десантник не верит в самоубийство: что не так в деле певца?Репортеры пообщались с отцом певца Виктором Кунгуровым, его адвокатом Евгением Черноусовым и друзьями артиста. Охранник жилого комплекса, работавший в роковой день, заявил, что 8 апреля 2024 года обе камеры видеонаблюдения на входе якобы были неисправны.
«Вот эта камера сейчас не работает, установленная снаружи. Старая проводка… А в день гибели певца обе камеры, закрывающие входную группу, не работали», — цитирует слова мужчины «Комсомольская правда».Момент гибели оперного певца зафиксировала лишь одна камера видеонаблюдения, установленная напротив автомойки по соседству с жилым комплексом.
«Мы даже не знали, что там есть камера. Я не знаю, у кого там осталась эта запись. Просто у меня там девчонка работает, она пришла и мне показала этот момент», — добавил мужчина.Охранник вспоминает, что утром в роковой день к певцу заезжали супруга и тёща. Визит оказался недолгим: вокалист проводил женщин и поднялся обратно в квартиру. А вскоре, по словам сотрудника комплекса, началась настоящая суматоха.
«Он с сумками в такси жену и тёщу посадил и заходил в подъезд такой убитый… грустный… Они приехали, получается, утром к нему, пробыли какое-то время, и он их отправил, а потом поднялся наверх», — рассказывал собеседник RT.По словам охранника, других гостей у маэстро в тот день не было, и никто посторонний к нему не приходил.
«Никого не было. Я же всех спрашиваю, куда кто пришёл», — утверждал администратор.Главным поводом для сомнений в версии о самоубийстве для Виктора Кунгурова стала та самая запись с камеры видеонаблюдения. Отец артиста признается: увидев этот ролик, он сразу понял, что такое не укладывается в логику. По его словам, видео длилось всего около полутора секунд, что сразу вызвало у него серьёзные вопросы.
В сентябре 2024 года Виктор Кунгуров прилетел в Москву и разыскал следователя, который вёл дело о гибели его сына. Как рассказал Кунгуров-старший, сотрудник правоохранительных органов признался, что и сам сомневается в версии суицида.
Вместе с адвокатом Евгением Черноусовым, ранее служившим в МВД, Виктор Кунгуров рассказал RT и о других странностях в материалах дела. Юрист отметил, что совокупность этих фактов наводит на мысль об убийстве. Кроме того, защитник указал на серьёзные нарушения: до сих пор неизвестна судьба двух мобильных телефонов певца. Следствие сфотографировало их и изъяло из спальни, но куда они делись потом — загадка.
«Телефоны сфотографированы, изъяты. Но этого недостаточно. Нужно было упаковать, направить на экспертизу: есть ли там отпечатки пальцев Кунгурова или других лиц? Куда теперь делись эти телефоны — неизвестно», — заявил правозащитник.Адвокат Евгений Черноусов обратил внимание на еще одну тревожную деталь: после возбуждения уголовного дела квартиру на Зоологической улице так и не опечатали. В результате 9 апреля вдова артиста вместе с двумя мужчинами смогла беспрепятственно туда войти. Эту картину дополняют показания охранника жилого комплекса, опрошенного журналистами RT. По его словам, прямо в день трагедии в съемное жильё наведывался сын хозяйки, а уже на следующий день там побывала и сама собственница квартиры.
«Квартира должна быть опечатана — не опечатали. Почему?» — недоумевает правовед.
Почему вдова Кунгурова сменила детям фамилию и запретила им общаться с родственниками отца?По словам отца Евгения Кунгурова, незадолго до трагедии оперный певец переживал глубокий семейный кризис. С супругой Ириной сын уже несколько месяцев жил раздельно. Как утверждает мужчина в беседе с RT, жена намеревалась забрать у артиста детей, что лишь усугубляло их конфликт.
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«Когда родился сын, она постоянно говорила: «Я у тебя детей заберу, они будут на моей фамилии». Её тётка при рождении ребёнка заявила: «Ты своё дело сделал, дальше мы будем воспитывать сами», — с грустью вспоминает отец в интервью.Ко всему прочему Виктор Кунгуров с тяжёлым сердцем признался, что после смерти сына вдова полностью прервала общение с его родственниками. Более того, женщина сменила детям фамилию на ту, что носил её первый муж, и теперь категорически не позволяет Кунгуровым видеться с внуками.
«Такого я не слышал даже в армии»: друг Кунгурова — о семейной жизни певцаНесмотря на подозрения отца и его адвоката, что смерть Евгения могла носить насильственный характер, и сам Виктор Кунгуров, и друзья певца подтверждают, что перед смертью мужчина переживал очень тяжёлый период. Так, оперный певец за несколько месяцев до гибели попросил отца приехать к нему, говорил, что находится в очень подавленном состоянии. По словам друга детства Сергея, проблемы со здоровьем и психикой мучили артиста ещё со времён пандемии.
«В 2020 году он переболел очень тяжело. Начались проблемы с голосом, сосудами. Ему казалось, что с голосом что-то не так. Голос — его инструмент, его хлеб. Для него это был столп, за который он держался. Он не представлял себя без сцены. Уход из профессии для него был катастрофой», — приводит слова товарища RT.По словам Сергея, в последние полгода приятель постоянно жаловался на самочувствие: говорил, что голос пропал, концерты один за другим отменяют, а сил не хватает даже на обычные разговоры.
«Мы привыкли — Женя всегда звонил: «Я к тебе приеду». А тут человек был очень уставшим. Это были фантомные боли, неврологические проблемы. Сейчас многие это связывают с последствиями ковида: кто-то до сих пор обоняние не восстановил, а у него началась схожая симптоматика. Ему прописывали препараты, отменяли, снова назначали — такие качели», — резюмирует собеседник RT.Сергей особо подчёркивает: Евгений не пил, не курил и строго следил за здоровьем. Любые слухи об обратном — откровенная ложь, настаивает друг артиста. Зато семейная жизнь исполнителя романсов, по его словам, действительно переживала не лучшие времена. Отношения с женой особенно обострились после того, как из-за отмены концертов финансовые доходы семьи заметно сократились.
«Когда он физически не смог выступить в Кронштадте... Я сам его привёз, вывел на сцену. Он не смог петь. На обратном пути Женя позвонил жене, сказал: «Извини, не смог». И такая волна оскорблений, таких слов — я за все годы службы в армии не слышал», — вспоминает Сергей.
Каким был Евгений Кунгуров за кулисами славыВ беседе с RT знакомые певца вспоминают его как невероятно талантливого, трудолюбивого и светлого человека. Его давняя подруга Ксения Горбунова, знавшая Евгения ещё с конца 90-х годов, рассказала, что при любой занятости певец всегда находил время поздравить всех с праздниками. В последний раз они созванивались 8 марта 2024 года, а в следующий раз Ксения увидела Евгения уже на церемонии прощания.
«Мы познакомились в 1998 году, учились вместе в музыкальной школе: он — по классу аккордеона, я — фортепиано. У него всегда были наушники в ушах: когда кто-то из ребят просил послушать, он нервничал: «Верните, я без музыки не могу». И с тех пор все эти годы мы общались, он никогда не забывал звонить», — поделилась молодая женщина.Как вспоминает Сергей, верный товарищ артиста, Евгений всегда был душой компании. Привычка задавать тон и быть главным заводилой сформировалась у вокалиста ещё в школьные годы.
«Не помню, чтобы я видел его в унынии. На людях он не показывал грусть, хотя внутри, конечно, всё переживал. Зазнайства не было ни капли. Любой прохожий мог подойти, попросить сфотографироваться — он никогда не отказывал», — сообщил респондент RT.Евгений Кунгуров носил почётное звание заслуженного артиста России и был ведущим солистом Калининградского музыкального театра. За плечами звезды эстрады — множество отечественных и международных наград, а также яркие выступления в популярных телевизионных шоу. А в апреле 2019 года он выступил во Владивостоке перед лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, исполнив для него романс «Очи чёрные».
«Убийство группой лиц»: адвокат отца Кунгурова называет новую версиюСпустя два года после смерти оперного певца Евгения Кунгурова расследование его гибели возобновилось. Адвокат отца артиста Черноусов сообщил ТАСС, что рассматривает версию об убийстве с последующей инсценировкой суицида.
«Виктор Кунгуров снова обратился за помощью, на этот раз к генеральному прокурору. Выступил с требованием провести переквалификацию и возбудить уголовное дело по статье „Убийство группой лиц“. Почему? Потому что, как мы предполагаем, имеются доказательства того, что было совершено убийство», — пояснил юрист.Ранее правозащитник уточнял важную деталь: у певца была обнаружена черепно-мозговая травма. Она физически не могла появиться при обстоятельствах, которые следствие считает причиной смерти. Кроме того, юрист отметил, что из квартиры артиста бесследно исчезли награды, элитные часы и дорогие костюмы. Пропали и оба мобильных телефона — по всей видимости, их забрали намеренно, чтобы уничтожить улики и скрыть важную информацию. В связи с этим отец погибшего добивается возбуждения уголовного дела.