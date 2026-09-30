«В нашем браке секса не было»: за что юная жена бросила 94-летнего Ивана Краско и почему на самом деле он женился на молодых
Ему было 84, ей — 24. Народный артист и бывшая студентка. Их свадьба прогремела на всю страну, а через три года Иван Краско вернулся к третьей жене, с которой когда-то развёлся. Легендарный актёр всю жизнь шёл против правил: бросил флот ради сцены, четырежды вступал в брак и до последних дней оставался в центре внимания. Что сам Краско говорил о своих громких романах и почему выбрал именно такой путь, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и начало пути Ивана КраскоИван Иванович Бахвалов (Краско) родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. Его отец, Иван Афанасьевич Бахвалов, и мать, Анастасия Ивановна Краско, прожили вместе недолго: женщина умерла, когда Ивану было всего десять месяцев. После смерти супруги отец будущего актёра начал злоупотреблять алкоголем и не смог обеспечить сыну должного внимания. Воспитанием мальчика занималась бабушка, а после Великой Отечественной войны его усыновил родной брат матери — Иван Иванович Краско, вернувшийся с фронта. Дядя дал племяннику свою фамилию и сыграл большую роль в его развитии.
По настоянию родственника юноша поступил в 1-е Балтийское высшее военно-морское училище. В 1953 году окончил его с отличием и был назначен командиром десантного корабля речной флотилии. В течение полутора лет выпускник «мореходки» служил офицером на Дунае и получил звание капитан-лейтенанта. В 1954 году, после сокращений на флоте, Краско был отправлен в отставку. Несмотря на успешную военную карьеру и перспективы, молодой мужчина принял решение сменить профессию. В 1957 году Иван поступил в Ленинградский театральный институт.
Семейная жизнь Ивана Краско: 40 лет счастья и оглушительный ударПервый брак актёра с Екатериной Ивановой был заключён в 1951 году, когда он ещё был курсантом военного училища. В этом союзе родилась дочь Галина. Пара распалась через несколько лет, отчасти из-за того, что супруга не одобряла решение Ивана уйти из военной профессии и посвятить себя театру. Второй женой артиста стала учительница Кира Васильевна Петрова. Их брак продлился более 40 лет — с 1950-х годов до её смерти в 1997 году. По воспоминаниям коллег, «она была его тихой гаванью. Кира растила детей, мирилась с его съёмками и романами со зрительницами». В этом союзе появились сын Андрей в 1957 году и в 1966 году — дочь Юлия. Однако семью ждало новое горе: наследник ушёл из жизни в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности. Его смерть стала тяжёлым ударом для отца. В программе «Судьба человека» Иван Краско признавался, что связывает смерть сына с его зависимостью.
«Больно об этом говорить, но в смерти моего сына мне винить некого. До могилы его довёл алкоголь», — говорил он.В третий раз артист женился на Наталье Вяль, которая работала художником по костюмам в Театре имени Комиссаржевской. Разница в возрасте между супругами составляла 48 лет. Офицер запаса повёл под венец свою избранницу в 2009 году. В семье родились два сына — Иван и Фёдор. Прожили они под одной крышей несколько лет, после чего расстались.
«Я выходила за него замуж, твёрдо зная, что скоро разведусь. Странным образом наш брак продлился 10 лет. Я не любила его. И во всех интервью это говорила... Когда девушке 24, а дяденьке 71, можно любить его, только если он твой родной дедушка. Я ужасно хотела ребёнка. Это первое», — приводит слова бывшей жены «АиФ».Причины развода назывались разные, в том числе постоянная занятость артиста. «Он жил театром, а я хотела семью», — цитирует Наталью издание. Следующий брак артиста оказался ещё более необычным.
Три года с молодой женой и возвращение в родную гавань9 сентября 2015 года 84-летний Иван Иванович связал себя узами Гименея со своей бывшей студенткой Натальей Шевель. Эта женитьба вызвала широкий общественный резонанс в связи со значительной разницей в возрасте супругов. Молодая жена была младше мужа на 60 лет. Спустя три года, в 2018 году, союз распался. В интервью Краско объяснял причины развода, в частности, заявив в эфире программы «Пусть говорят», что она «увиливает» от своих обязанностей.
«Я хотел, чтобы жена была женой, а в нашем браке секса не было, потому что её страх забеременеть был превыше всего», — заявил «Дядя Ваня».Сама Шевель объяснила свой страх материнства нежеланием воспитывать детей одной после смерти мужа.
«Я не хочу стирать пелёнки своему ребёнку по три раза в день. Не хочу становиться матерью-одиночкой, дети — это ответственность, а у нас даже нет своего угла», — парировала она.После развода артист вернулся жить к третьей жене Наталье, с которой у актёра есть общие дети. Вопреки распространённым слухам, женщина приняла его обратно.
«А у меня удобно, я ему отдельную комнату выделила», — цитирует Вяль «КП».Народный артист отмечал в беседе с журналистами, что 15 лет назад обвенчался с ней, поэтому «перед церковью» они всё ещё женаты, и отметил, что всё у него нормально.
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«У меня всё хорошо. Я живу с детьми и Натальей Николаевной», — сказал Краско репортёрам телеканала «78».
Эпилог: день, который стал последним для народного артистаВ начале августа 2025 года Иван Краско был экстренно госпитализирован в реанимацию после того, как ему стало плохо на загородной даче в Грузино под Санкт-Петербургом.
«На даче Ивану Ивановичу стало плохо, он не смог встать. Перестал чувствовать ногу, речь была нечёткая. Сын вызвал врачей. Приехала областная скорая и увезла его в больницу», — рассказал директор звезды Вячеслав Смородинов «СтарХиту».Народный артист России скончался в больнице 9 августа 2025 года на 95-м году жизни, не дожив нескольких недель до своего юбилея.