«В нашем браке секса не было»: за что юная жена бросила 94-летнего Ивана Краско и почему на самом деле он женился на молодых

30 сентября 2026, 13:32

Иван Краско (Фото: Кадр из фильма «Манна небесная»)

Ему было 84, ей — 24. Народный артист и бывшая студентка. Их свадьба прогремела на всю страну, а через три года Иван Краско вернулся к третьей жене, с которой когда-то развёлся. Легендарный актёр всю жизнь шёл против правил: бросил флот ради сцены, четырежды вступал в брак и до последних дней оставался в центре внимания. Что сам Краско говорил о своих громких романах и почему выбрал именно такой путь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и начало пути Ивана Краско Семейная жизнь Ивана Краско: 40 лет счастья и оглушительный удар Три года с молодой женой и возвращение в родную гавань Эпилог: день, который стал последним для народного артиста

Ранние годы и начало пути Ивана Краско

Семейная жизнь Ивана Краско: 40 лет счастья и оглушительный удар



Кира (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

«Больно об этом говорить, но в смерти моего сына мне винить некого. До могилы его довёл алкоголь», — говорил он.

«Я выходила за него замуж, твёрдо зная, что скоро разведусь. Странным образом наш брак продлился 10 лет. Я не любила его. И во всех интервью это говорила... Когда девушке 24, а дяденьке 71, можно любить его, только если он твой родной дедушка. Я ужасно хотела ребёнка. Это первое», — приводит слова бывшей жены «АиФ».

Три года с молодой женой и возвращение в родную гавань

«Я хотел, чтобы жена была женой, а в нашем браке секса не было, потому что её страх забеременеть был превыше всего», — заявил «Дядя Ваня».



Иван Краско с Натальей Шевель (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)

«Я не хочу стирать пелёнки своему ребёнку по три раза в день. Не хочу становиться матерью-одиночкой, дети — это ответственность, а у нас даже нет своего угла», — парировала она.

«А у меня удобно, я ему отдельную комнату выделила», — цитирует Вяль «КП».

«Мужчине нельзя отказывать»: особняк за 5,5 млрд в подарок от женатого и связь с коллекционером из Петербурга. Что скрывает звезда «Оттепели» Марина Петренко

«У меня всё хорошо. Я живу с детьми и Натальей Николаевной», — сказал Краско репортёрам телеканала «78».

Эпилог: день, который стал последним для народного артиста

«На даче Ивану Ивановичу стало плохо, он не смог встать. Перестал чувствовать ногу, речь была нечёткая. Сын вызвал врачей. Приехала областная скорая и увезла его в больницу», — рассказал директор звезды Вячеслав Смородинов «СтарХиту».