В тени знаменитой фамилии: балет, ГИТИС и роли в сериалах. Как строит карьеру сын Анжелики Вольской Рэй Буртяк?
Актеру Рэю Буртяку, известному зрителям по роли Тимура, бывшего парня Дины Емельяновой в сериале «Молодежка», 2 февраля 2026 года исполняется 35 лет. Этот разносторонне одаренный артист с уникальным именем является восходящей звездой отечественного кино. О творческом пути артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография актераАндрей Сергеевич Рублёв, также известный под псевдонимом Рэй Буртяк, родился 2 февраля 1991 года в Одессе в семье, глубоко погруженной в творческую среду. Его отец — Сергей Буртяк — писатель, сценарист и актёр, а мать — Анжелика Вольская — известная российская актриса театра и кино. В 1997 году семья переехала в Москву, где судьба будущего актёра была во многом предопределена. С детства он погружался в мир искусства, обучался в балетной школе, а позднее окончил Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства по специальности «эстрадно-джазовый вокал». Фундаментальное актёрское образование он получил в РАТИ-ГИТИСе, который окончил в 2017 году в мастерской Валерия Гаркалина.
В кинематограф Андрей Рублёв пришёл ещё в подростковом возрасте. Его дебют состоялся в 2005 году с эпизодической роли в популярном комедийном сериале «Солдаты». С тех пор его фильмография неуклонно росла, насчитывая уже более 15 разноплановых работ в кино и на телевидении. Свои первые заметные шаги он делал под фамилией отца — Буртяк, а позже выбрал для сцены имя Андрей Рублёв, что, безусловно, накладывает особый отпечаток и создаёт неизбежные ассоциации.
Карьера и яркие ролиПосле ранних работ в конце 2010-х годов к нему пришла новая волна внимания. В 2017 году он сыграл Михаила (Миха) в детективной драме «Неизвестный», а годом позже появился в образе мажора Эдика Герасимова в мелодраме «Музыка моей души». Именно в 2018 году многие зрители впервые запомнили его как Тимура, харизматичного бывшего парня главной героини Дины Емельяновой, в популярном спортивном сериале «Молодежка». Эта роль, хоть и не была главной, позволила ему проявить себя в масштабном проекте.
В последующие годы Андрей Рублёв продолжил демонстрировать диапазон, выбирая проекты разных жанров. Он воплотил на экране образ загадочного Грегора в детективе «Женская версия. Романтик из СССР» (2019), сыграл Артема в драме «Идеалист» (2021) и Шульгина в мелодраме «Красота небесная» (2021). Одной из его свежих и значимых работ стали роли Петра Воронкова в детективном сериале «Персональный ассистент» и Бейрама в картине «На разных берегах». Эти роли показали его взросление как артиста, способного на сложные психологические образы.