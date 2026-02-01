Достижения.рф

В тени знаменитой фамилии: балет, ГИТИС и роли в сериалах. Как строит карьеру сын Анжелики Вольской Рэй Буртяк?

Актеру Рэю Буртяку, известному зрителям по роли Тимура, бывшего парня Дины Емельяновой в сериале «Молодежка», 2 февраля 2026 года исполняется 35 лет. Этот разносторонне одаренный артист с уникальным именем является восходящей звездой отечественного кино. О творческом пути артиста читайте в материале «Радио 1».




Биография актера

Андрей Сергеевич Рублёв, также известный под псевдонимом Рэй Буртяк, родился 2 февраля 1991 года в Одессе в семье, глубоко погруженной в творческую среду. Его отец — Сергей Буртяк — писатель, сценарист и актёр, а мать — Анжелика Вольская — известная российская актриса театра и кино. В 1997 году семья переехала в Москву, где судьба будущего актёра была во многом предопределена. С детства он погружался в мир искусства, обучался в балетной школе, а позднее окончил Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства по специальности «эстрадно-джазовый вокал». Фундаментальное актёрское образование он получил в РАТИ-ГИТИСе, который окончил в 2017 году в мастерской Валерия Гаркалина.

В кинематограф Андрей Рублёв пришёл ещё в подростковом возрасте. Его дебют состоялся в 2005 году с эпизодической роли в популярном комедийном сериале «Солдаты». С тех пор его фильмография неуклонно росла, насчитывая уже более 15 разноплановых работ в кино и на телевидении. Свои первые заметные шаги он делал под фамилией отца — Буртяк, а позже выбрал для сцены имя Андрей Рублёв, что, безусловно, накладывает особый отпечаток и создаёт неизбежные ассоциации.

Карьера и яркие роли

После ранних работ в конце 2010-х годов к нему пришла новая волна внимания. В 2017 году он сыграл Михаила (Миха) в детективной драме «Неизвестный», а годом позже появился в образе мажора Эдика Герасимова в мелодраме «Музыка моей души». Именно в 2018 году многие зрители впервые запомнили его как Тимура, харизматичного бывшего парня главной героини Дины Емельяновой, в популярном спортивном сериале «Молодежка». Эта роль, хоть и не была главной, позволила ему проявить себя в масштабном проекте.

В последующие годы Андрей Рублёв продолжил демонстрировать диапазон, выбирая проекты разных жанров. Он воплотил на экране образ загадочного Грегора в детективе «Женская версия. Романтик из СССР» (2019), сыграл Артема в драме «Идеалист» (2021) и Шульгина в мелодраме «Красота небесная» (2021). Одной из его свежих и значимых работ стали роли Петра Воронкова в детективном сериале «Персональный ассистент» и Бейрама в картине «На разных берегах». Эти роли показали его взросление как артиста, способного на сложные психологические образы.

Личная жизнь и творческое настоящее

В отличие от многих коллег по цеху, Андрей Рублёв предпочитает не выносить подробности личной жизни на публику. Известно, что на текущий момент он не женат. Его основное внимание сконцентрировано на профессиональном развитии. Обладая солидным ростом в 185 сантиметров и разносторонней подготовкой (балет, вокал, драматическое искусство), он продолжает оставаться востребованным артистом.


