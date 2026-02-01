«Это комплекс»: Пластический хирург дала оценку новому облику Максима Галкина*

01 февраля 2026, 15:09

Хирург Балакеримова высказалась об изменениях во внешности Максима Галкина*

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Внешний вид 49-летнего юмориста Максима Галкина* стал предметом обсуждения в начале 2026 года. Пластический хирург Зухра Балакеримова в беседе с «Экспресс газетой» поделилась профессиональной оценкой относительно этих изменений во внешности.





Галкин* часто публикует фото из Куршевеля, но не комментирует интерес к своему внешнему виду. Это породило ряд версий. Поклонники сначала списывали изменения на фильтры, но затем заметили и реальные перемены — новую бороду и стиль. Балакеримова же отметила, что судить по фото сложно из-за фильтров.

«Если же мы отталкиваемся от того, что его новые фотографии не были обработаны, то мы видим комплексный результат. Во-первых, он мог сделать эндоскопическую подтяжку лица. Хирург нашёл идеальный баланс: осталась живая мимика, есть небольшие морщины, но они смотрятся очень гармонично», — заявила Зухра.