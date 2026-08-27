В восемь лет осталась без мамы, переехала в США и родила сына в 35 лет: почему экс-первая ракетка мира Мария Шарапова так и не вышла замуж?
В 2020 году Мария Шарапова завершила профессиональную теннисную карьеру. Для многих поклонников это решение стало неожиданным: спортсменка пришла в большой теннис совсем юной, в 17 лет выиграла Уимблдон, затем стала первой ракеткой мира и собрала полный комплект побед на турнирах Большого шлема. Казалось, что с такой карьерой она сможет выступать еще много лет. Однако Шарапова решила начать новый этап жизни. В том же 2020 году она объявила о помолвке с британским предпринимателем Александром Гилксом. После этого поклонники ожидали скорой свадьбы. Но время шло: прошел год, затем второй, а у пары появился ребенок — но официальной регистрации брака по-прежнему нет. Почему Мария Шарапова и Александр Гилкс не сыграли свадьбу и как сейчас складывается их семейная жизнь — в материале «Радио 1».
Мария Шарапова: детство, родители и переезд в СШАМария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в Нягани — небольшом городе в Сибири. Ее родители, Юрий и Елена, были родом из Гомеля, однако после аварии на Чернобыльской АЭС перебрались в Нягань. Позже семья снова переехала — на этот раз в Сочи.
Именно там четырехлетняя Мария впервые взяла в руки теннисную ракетку. Поначалу это выглядело как обычное детское увлечение, однако вскоре судьба Шараповой резко изменилась.
В Сочи приехала легендарная теннисистка Мартина Навратилова, которая проводила мастер-класс. Маленькая Маша вышла на корт и сыграла с чемпионкой показательный матч. Навратилова обратила внимание на способности девочки и посоветовала ее отцу не откладывать развитие дочери. По ее мнению, Марии стоило отправиться в США и продолжить тренировки в академии Ника Боллетьери.
Юрий Шарапов прислушался к совету. Когда девочке исполнилось восемь лет, она вместе с отцом уехала в Соединенные Штаты. Ее мать осталась в России: ей не дали американскую визу, из-за чего она не смогла отправиться вместе с дочерью. Семья смогла воссоединиться в США только через два года.
Разлука продолжалась несколько лет и серьезно повлияла на характер будущей чемпионки. Позднее Шарапова не раз рассказывала, что отсутствие матери рядом стало для нее тяжелым, но важным жизненным опытом. В раннем возрасте ей пришлось привыкать к самостоятельности, дисциплине и постоянной работе.
Рядом с девочкой в США оставался только отец, а главным делом ее жизни становился теннис. Детство Шараповой проходило без привычных поблажек: тренировки, соревнования и необходимость постоянно доказывать собственную состоятельность закалили ее характер.
Карьера Марии Шараповой: победа на Уимблдоне и первая ракетка мираПрофессиональную карьеру Шарапова начала очень рано. Уже в 2001 году она выступала на взрослом уровне, а в 16 лет сумела обыграть опытных соперниц мирового класса. Одной из таких побед стал матч против Елены Дементьевой, которая в тот момент занимала восьмую позицию в мировом рейтинге.
Однако настоящий прорыв в карьере Марии Шараповой произошел в 2004 году на Уимблдоне. 17-летняя российская теннисистка дошла до финала одного из самых престижных турниров мира и встретилась с Сереной Уильямс. Американку тогда считали одной из самых сильных и практически непобедимых спортсменок женского тенниса.
Шарапова неожиданно для многих полностью контролировала финальный матч и победила со счетом 6:1, 6:4. Эта победа мгновенно превратила молодую спортсменку в мировую звезду.
После финала произошло еще одно эмоциональное событие, которое запомнилось поклонникам не меньше самого матча. Сразу после окончания игры Мария не стала долго позировать перед камерами с кубком. Она направилась к трибунам, где находился ее отец.
Шарапова пробиралась через ряды зрителей, едва сдерживая слезы. Юрий Шарапов, который долгие годы сопровождал дочь в ее спортивном пути, также не смог скрыть эмоций. Отец и дочь встретились после главной на тот момент победы в карьере Марии, и оба плакали от счастья.
Триумф на Уимблдоне стремительно поднял Шарапову в мировом рейтинге. Вскоре после турнира она заняла восьмое место, а примерно через полгода, после итогового чемпионата, вошла в число лучших теннисисток мира и поднялась уже на четвертую строчку.
При этом успех Шараповой не ограничивался спортивными результатами. Высокая блондинка с модельной внешностью быстро стала одной из самых узнаваемых спортсменок в США и приобрела огромную популярность далеко за пределами теннисного корта.
В 2005 году Forbes включил Марию Шарапову в список наиболее влиятельных знаменитостей. Ее популярность приносила не только спортивные призовые, но и многомиллионные рекламные контракты.
Состояние Марии Шараповой и ее бизнесБольшую часть доходов Марии Шараповой составляли не только призовые за победы на теннисных турнирах. Спортсменка превратила собственное имя в сильный международный бренд. Шарапова сотрудничала с такими крупными компаниями, как Nike, Porsche, Tiffany & Co, Canon и Samsung. Благодаря рекламным контрактам она стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок мира.
Кроме того, Мария создала собственный бизнес. Она основала бренд, который выпускает леденцы и жевательные конфеты. Продукция в основном продавалась в США и Европе. Для Шараповой этот проект стал не просто развлечением или небольшим предпринимательским экспериментом. Она создала полноценную компанию, которая приносила доход во время ее профессиональной спортивной карьеры и продолжает работать после ухода теннисистки из спорта.
Недвижимость Марии Шараповой: дома во Флориде и КалифорнииУспешная спортивная и предпринимательская карьера позволила Марии Шараповой приобрести дорогую недвижимость в США. Еще в 2004 году, вскоре после победы на Уимблдоне, спортсменка купила родителям дом во Флориде, в Брейдентоне. Этот город находился рядом с академией Боллетьери, где Мария тренировалась с юных лет.
Площадь дома превышала 600 квадратных метров. В 2004 году Шарапова заплатила за него около 300 тысяч долларов (около 8 643 000 рубей). В интерьере дома сочетались антикварная мебель, картины, семейные фотографии и камин. Большие окна открывали вид на сад.
В 2020 году Шарапова приобрела собственный трехэтажный особняк в пригороде Лос-Анджелеса. Дом расположен недалеко от океана и разделен на две основные зоны: одну часть занимают гостевые помещения, а другую — личное пространство спортсменки.
На втором этаже находится спальня с видом на океан и Малибу. Первый этаж занимают кухня, гостиная и столовая. Интерьер особняка сочетает современные элементы, хай-тек и лофт с винтажной мебелью начала XX века и предметами итальянских дизайнеров.
Кроме того, у Шараповой есть ранчо в предгорьях Санта-Барбары, в долине Санта-Инес. Это престижный район, где живут состоятельные люди и знаменитости. Среди соседей Марии называли миллиардера Райли Бектела.
Территория ранчо занимает большую площадь. Здесь растут сады, бамбук, ели, жасмин, розы и лаванда. На участке находятся три здания, оформленные в балийском стиле: деревянные элементы, высокие потолки, спокойные коричнево-бежевые оттенки и статуи Будды в комнатах.
На территории также оборудованы конюшня на пять лошадей и загон. Кроме того, у ранчо есть собственный колодец объемом около 57 тысяч литров. Для Калифорнии наличие собственного источника воды имеет особое значение из-за регулярных проблем с водоснабжением и засухами. Общая стоимость этого загородного хозяйства составила почти 11 миллионов долларов (927 102 000 рублей).
Личная жизнь Марии Шараповой: романы и помолвкиИз-за постоянных тренировок, перелетов и участия в международных турнирах у Марии Шараповой практически не оставалось свободного времени для личной жизни. Тем не менее у теннисистки были несколько известных романов.
Одним из первых ее публичных бойфрендов стал американский теннисист Энди Роддик. Их отношения начались в 2005 году. Мужчина был старше Марии примерно на пять лет и сам занимал заметное место в мировом теннисе.
Позже Шарапова встречалась с телепродюсером Чарли Эберсолом. Его отец занимал высокое положение в американской телевизионной индустрии. Оба происходили из обеспеченных семей и могли позволить себе насыщенную жизнь, однако этот роман не завершился свадьбой.
Наиболее серьезными до Александра Гилкса стали отношения Марии с баскетболистом из Словении Сашей Вуячичем. Они познакомились и довольно быстро сблизились. Примерно через год Вуячич сделал Шараповой предложение. Осенью 2010 года он подарил ей помолвочное кольцо. Пара планировала свадьбу, однако торжество несколько раз откладывали. В итоге отношения завершились расставанием.
С 2013 по 2015 год Мария Шарапова встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Их отношения привлекали большое внимание поклонников, поскольку оба занимались профессиональным теннисом и прекрасно понимали специфику жизни спортсменов. Однако и этот роман закончился расставанием.
Александр Гилкс и Мария Шарапова: помолвка в 2020 году
В 2018 году в жизни Марии Шараповой появился Александр Гилкс — британский предприниматель и коллекционер искусства. Гилкс начинал карьеру в крупном аукционном доме Phillips. Позже он основал собственную компанию Paddle8, которая занималась онлайн-торговлей произведениями искусства. Обороты бизнеса оценивали в миллиарды долларов.
Отношения Марии и Александра развивались постепенно. В 2020 году пара объявила о помолвке. На безымянном пальце Шараповой появилось дорогое кольцо, а поклонники начали ждать свадьбу. Однако именно тогда в мире началась пандемия коронавируса. Свадебные планы пришлось отложить.
Время шло, но отложенная свадьба так и не состоялась. При этом отношения пары не закончились. Напротив, Мария и Александр продолжили жить вместе и вскоре стали родителями. В 2022 году у Марии и Александра родился сын Теодор. На тот момент Шараповой было 35 лет.
После рождения мальчика теннисистка рассказывала о том, насколько сильно материнство изменило ее жизнь. По ее словам, раньше она представляла этот опыт совершенно иначе. После появления ребенка привычный мир тренировок, соревнований и путешествий сменился постоянными заботами и переживаниями за сына.
Мария Шарапова после родов и материнство
Восстановление после рождения ребенка оказалось для Шараповой непростым. Когда врачи разрешили ей возвращаться к физическим нагрузкам, спортсменка практически сразу начала тренироваться. Однако оказалось, что даже привычные для профессиональной спортсменки упражнения после родов даются значительно тяжелее, чем раньше.
При этом бывшая первая ракетка мира продолжила заниматься бизнесом, уделять внимание семье и появляться на публике значительно реже, чем во времена своей спортивной карьеры.
Мария Шарапова сейчасВ конце августа 2025 года состоялось официальное включение Марии в Международный зал теннисной славы в Нью-Порте. На торжественной церемонии присутствовал её отец Юрий Шарапов, которому она посвятила трогательную речь, а давняя соперница Серена Уильямс публично признала величие российской спортсменки.
Весной Шарапова презентовала свой новый авторский медиапроект — шоу-подкаст «Pretty Tough». Проект посвящён женским амбициям, стремлению к совершенству и историям успеха выдающихся женщин в разных сферах.
Летом 2026 года пара отметила 4-й день рождения своего сына Теодора. Несмотря на то, что официальную свадьбу влюблённые пока не сыграли, они счастливы вместе и часто путешествуют. В конце июля Мария также поделилась редкими фотографиями с Александром Гилксом. Пара отдыхала в Греции и гуляла по одному из живописных городков с видом на Эгейское море.
Мария часто посещает престижные модные показы, благотворительные мероприятия (например, научную премию Breakthrough Prizes) и крупные теннисные турниры вроде Уимблдона и Ролан Гаррос в качестве почётного гостя. Она также внимательно следит за успехами нового поколения российских игроков и публично поддерживает их.