27 августа 2026, 12:32

Мария Шарапова (фото: Instagram* / mariasharapova)

В 2020 году Мария Шарапова завершила профессиональную теннисную карьеру. Для многих поклонников это решение стало неожиданным: спортсменка пришла в большой теннис совсем юной, в 17 лет выиграла Уимблдон, затем стала первой ракеткой мира и собрала полный комплект побед на турнирах Большого шлема. Казалось, что с такой карьерой она сможет выступать еще много лет. Однако Шарапова решила начать новый этап жизни. В том же 2020 году она объявила о помолвке с британским предпринимателем Александром Гилксом. После этого поклонники ожидали скорой свадьбы. Но время шло: прошел год, затем второй, а у пары появился ребенок — но официальной регистрации брака по-прежнему нет. Почему Мария Шарапова и Александр Гилкс не сыграли свадьбу и как сейчас складывается их семейная жизнь — в материале «Радио 1».





Содержание Мария Шарапова: детство, родители и переезд в США Карьера Марии Шараповой: победа на Уимблдоне и первая ракетка мира Состояние Марии Шараповой и ее бизнес Недвижимость Марии Шараповой: дома во Флориде и Калифорнии Личная жизнь Марии Шараповой: романы и помолвки Мария Шарапова сейчас

Мария Шарапова: детство, родители и переезд в США

Мария Шарапова с папой (фото: Instagram* / mariasharapova)

Карьера Марии Шараповой: победа на Уимблдоне и первая ракетка мира

Мария Шарапова (фото: Instagram* / mariasharapova)

«Устроила танцы на костях многодетной матери»: Гордон втянула Блиновскую в войну с Галич

Мария Шарапова (фото: Instagram* / mariasharapova)

Состояние Марии Шараповой и ее бизнес

Недвижимость Марии Шараповой: дома во Флориде и Калифорнии

Мария Шарапова (фото: Instagram* / mariasharapova)

Мария Шарапова (фото: Instagram* / mariasharapova)

Личная жизнь Марии Шараповой: романы и помолвки

Мария Шарапова и Дэвид Бэкхам (фото: Instagram* / mariasharapova)

Александр Гилкс и Мария Шарапова: помолвка в 2020 году

Мария Шарапова и Александр Гилкс (фото: Instagram* / mariasharapova)

Мария Шарапова после родов и материнство

Мария Шарапова и Александр Гилкс (фото: Instagram* / mariasharapova)

Мария Шарапова сейчас