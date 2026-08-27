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В восемь лет осталась без мамы, переехала в США и родила сына в 35 лет: почему экс-первая ракетка мира Мария Шарапова так и не вышла замуж?

Мария Шарапова (фото: Instagram* / mariasharapova)

В 2020 году Мария Шарапова завершила профессиональную теннисную карьеру. Для многих поклонников это решение стало неожиданным: спортсменка пришла в большой теннис совсем юной, в 17 лет выиграла Уимблдон, затем стала первой ракеткой мира и собрала полный комплект побед на турнирах Большого шлема. Казалось, что с такой карьерой она сможет выступать еще много лет. Однако Шарапова решила начать новый этап жизни. В том же 2020 году она объявила о помолвке с британским предпринимателем Александром Гилксом. После этого поклонники ожидали скорой свадьбы. Но время шло: прошел год, затем второй, а у пары появился ребенок — но официальной регистрации брака по-прежнему нет. Почему Мария Шарапова и Александр Гилкс не сыграли свадьбу и как сейчас складывается их семейная жизнь — в материале «Радио 1».



Мария Шарапова: детство, родители и переезд в США

Мария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в Нягани — небольшом городе в Сибири. Ее родители, Юрий и Елена, были родом из Гомеля, однако после аварии на Чернобыльской АЭС перебрались в Нягань. Позже семья снова переехала — на этот раз в Сочи.

Именно там четырехлетняя Мария впервые взяла в руки теннисную ракетку. Поначалу это выглядело как обычное детское увлечение, однако вскоре судьба Шараповой резко изменилась.

В Сочи приехала легендарная теннисистка Мартина Навратилова, которая проводила мастер-класс. Маленькая Маша вышла на корт и сыграла с чемпионкой показательный матч. Навратилова обратила внимание на способности девочки и посоветовала ее отцу не откладывать развитие дочери. По ее мнению, Марии стоило отправиться в США и продолжить тренировки в академии Ника Боллетьери.

Мария Шарапова с папой (фото: Instagram* / mariasharapova)
Юрий Шарапов прислушался к совету. Когда девочке исполнилось восемь лет, она вместе с отцом уехала в Соединенные Штаты. Ее мать осталась в России: ей не дали американскую визу, из-за чего она не смогла отправиться вместе с дочерью. Семья смогла воссоединиться в США только через два года.

Разлука продолжалась несколько лет и серьезно повлияла на характер будущей чемпионки. Позднее Шарапова не раз рассказывала, что отсутствие матери рядом стало для нее тяжелым, но важным жизненным опытом. В раннем возрасте ей пришлось привыкать к самостоятельности, дисциплине и постоянной работе.

Рядом с девочкой в США оставался только отец, а главным делом ее жизни становился теннис. Детство Шараповой проходило без привычных поблажек: тренировки, соревнования и необходимость постоянно доказывать собственную состоятельность закалили ее характер.

Карьера Марии Шараповой: победа на Уимблдоне и первая ракетка мира

Профессиональную карьеру Шарапова начала очень рано. Уже в 2001 году она выступала на взрослом уровне, а в 16 лет сумела обыграть опытных соперниц мирового класса. Одной из таких побед стал матч против Елены Дементьевой, которая в тот момент занимала восьмую позицию в мировом рейтинге.

Мария Шарапова (фото: Instagram* / mariasharapova)
Однако настоящий прорыв в карьере Марии Шараповой произошел в 2004 году на Уимблдоне. 17-летняя российская теннисистка дошла до финала одного из самых престижных турниров мира и встретилась с Сереной Уильямс. Американку тогда считали одной из самых сильных и практически непобедимых спортсменок женского тенниса.

Шарапова неожиданно для многих полностью контролировала финальный матч и победила со счетом 6:1, 6:4. Эта победа мгновенно превратила молодую спортсменку в мировую звезду.

После финала произошло еще одно эмоциональное событие, которое запомнилось поклонникам не меньше самого матча. Сразу после окончания игры Мария не стала долго позировать перед камерами с кубком. Она направилась к трибунам, где находился ее отец.

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Шарапова пробиралась через ряды зрителей, едва сдерживая слезы. Юрий Шарапов, который долгие годы сопровождал дочь в ее спортивном пути, также не смог скрыть эмоций. Отец и дочь встретились после главной на тот момент победы в карьере Марии, и оба плакали от счастья.

Триумф на Уимблдоне стремительно поднял Шарапову в мировом рейтинге. Вскоре после турнира она заняла восьмое место, а примерно через полгода, после итогового чемпионата, вошла в число лучших теннисисток мира и поднялась уже на четвертую строчку.

При этом успех Шараповой не ограничивался спортивными результатами. Высокая блондинка с модельной внешностью быстро стала одной из самых узнаваемых спортсменок в США и приобрела огромную популярность далеко за пределами теннисного корта.

Мария Шарапова (фото: Instagram* / mariasharapova)
В 2005 году Forbes включил Марию Шарапову в список наиболее влиятельных знаменитостей. Ее популярность приносила не только спортивные призовые, но и многомиллионные рекламные контракты.

Состояние Марии Шараповой и ее бизнес

Большую часть доходов Марии Шараповой составляли не только призовые за победы на теннисных турнирах. Спортсменка превратила собственное имя в сильный международный бренд. Шарапова сотрудничала с такими крупными компаниями, как Nike, Porsche, Tiffany & Co, Canon и Samsung. Благодаря рекламным контрактам она стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Кроме того, Мария создала собственный бизнес. Она основала бренд, который выпускает леденцы и жевательные конфеты. Продукция в основном продавалась в США и Европе. Для Шараповой этот проект стал не просто развлечением или небольшим предпринимательским экспериментом. Она создала полноценную компанию, которая приносила доход во время ее профессиональной спортивной карьеры и продолжает работать после ухода теннисистки из спорта.

Недвижимость Марии Шараповой: дома во Флориде и Калифорнии

Успешная спортивная и предпринимательская карьера позволила Марии Шараповой приобрести дорогую недвижимость в США. Еще в 2004 году, вскоре после победы на Уимблдоне, спортсменка купила родителям дом во Флориде, в Брейдентоне. Этот город находился рядом с академией Боллетьери, где Мария тренировалась с юных лет.

Мария Шарапова (фото: Instagram* / mariasharapova)
Площадь дома превышала 600 квадратных метров. В 2004 году Шарапова заплатила за него около 300 тысяч долларов (около 8 643 000 рубей). В интерьере дома сочетались антикварная мебель, картины, семейные фотографии и камин. Большие окна открывали вид на сад.

В 2020 году Шарапова приобрела собственный трехэтажный особняк в пригороде Лос-Анджелеса. Дом расположен недалеко от океана и разделен на две основные зоны: одну часть занимают гостевые помещения, а другую — личное пространство спортсменки.

На втором этаже находится спальня с видом на океан и Малибу. Первый этаж занимают кухня, гостиная и столовая. Интерьер особняка сочетает современные элементы, хай-тек и лофт с винтажной мебелью начала XX века и предметами итальянских дизайнеров.

Кроме того, у Шараповой есть ранчо в предгорьях Санта-Барбары, в долине Санта-Инес. Это престижный район, где живут состоятельные люди и знаменитости. Среди соседей Марии называли миллиардера Райли Бектела.

Территория ранчо занимает большую площадь. Здесь растут сады, бамбук, ели, жасмин, розы и лаванда. На участке находятся три здания, оформленные в балийском стиле: деревянные элементы, высокие потолки, спокойные коричнево-бежевые оттенки и статуи Будды в комнатах.

Мария Шарапова (фото: Instagram* / mariasharapova)
На территории также оборудованы конюшня на пять лошадей и загон. Кроме того, у ранчо есть собственный колодец объемом около 57 тысяч литров. Для Калифорнии наличие собственного источника воды имеет особое значение из-за регулярных проблем с водоснабжением и засухами. Общая стоимость этого загородного хозяйства составила почти 11 миллионов долларов (927 102 000 рублей).

Личная жизнь Марии Шараповой: романы и помолвки

Из-за постоянных тренировок, перелетов и участия в международных турнирах у Марии Шараповой практически не оставалось свободного времени для личной жизни. Тем не менее у теннисистки были несколько известных романов.

Одним из первых ее публичных бойфрендов стал американский теннисист Энди Роддик. Их отношения начались в 2005 году. Мужчина был старше Марии примерно на пять лет и сам занимал заметное место в мировом теннисе.

Позже Шарапова встречалась с телепродюсером Чарли Эберсолом. Его отец занимал высокое положение в американской телевизионной индустрии. Оба происходили из обеспеченных семей и могли позволить себе насыщенную жизнь, однако этот роман не завершился свадьбой.

Мария Шарапова и Дэвид Бэкхам (фото: Instagram* / mariasharapova)
Наиболее серьезными до Александра Гилкса стали отношения Марии с баскетболистом из Словении Сашей Вуячичем. Они познакомились и довольно быстро сблизились. Примерно через год Вуячич сделал Шараповой предложение. Осенью 2010 года он подарил ей помолвочное кольцо. Пара планировала свадьбу, однако торжество несколько раз откладывали. В итоге отношения завершились расставанием.

С 2013 по 2015 год Мария Шарапова встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Их отношения привлекали большое внимание поклонников, поскольку оба занимались профессиональным теннисом и прекрасно понимали специфику жизни спортсменов. Однако и этот роман закончился расставанием.

Александр Гилкс и Мария Шарапова: помолвка в 2020 году


В 2018 году в жизни Марии Шараповой появился Александр Гилкс — британский предприниматель и коллекционер искусства. Гилкс начинал карьеру в крупном аукционном доме Phillips. Позже он основал собственную компанию Paddle8, которая занималась онлайн-торговлей произведениями искусства. Обороты бизнеса оценивали в миллиарды долларов.

Отношения Марии и Александра развивались постепенно. В 2020 году пара объявила о помолвке. На безымянном пальце Шараповой появилось дорогое кольцо, а поклонники начали ждать свадьбу. Однако именно тогда в мире началась пандемия коронавируса. Свадебные планы пришлось отложить.

Мария Шарапова и Александр Гилкс (фото: Instagram* / mariasharapova)
Время шло, но отложенная свадьба так и не состоялась. При этом отношения пары не закончились. Напротив, Мария и Александр продолжили жить вместе и вскоре стали родителями. В 2022 году у Марии и Александра родился сын Теодор. На тот момент Шараповой было 35 лет.

После рождения мальчика теннисистка рассказывала о том, насколько сильно материнство изменило ее жизнь. По ее словам, раньше она представляла этот опыт совершенно иначе. После появления ребенка привычный мир тренировок, соревнований и путешествий сменился постоянными заботами и переживаниями за сына.

Мария Шарапова после родов и материнство


Восстановление после рождения ребенка оказалось для Шараповой непростым. Когда врачи разрешили ей возвращаться к физическим нагрузкам, спортсменка практически сразу начала тренироваться. Однако оказалось, что даже привычные для профессиональной спортсменки упражнения после родов даются значительно тяжелее, чем раньше.

Мария Шарапова и Александр Гилкс (фото: Instagram* / mariasharapova)
При этом бывшая первая ракетка мира продолжила заниматься бизнесом, уделять внимание семье и появляться на публике значительно реже, чем во времена своей спортивной карьеры.

Мария Шарапова сейчас

В конце августа 2025 года состоялось официальное включение Марии в Международный зал теннисной славы в Нью-Порте. На торжественной церемонии присутствовал её отец Юрий Шарапов, которому она посвятила трогательную речь, а давняя соперница Серена Уильямс публично признала величие российской спортсменки.

Весной Шарапова презентовала свой новый авторский медиапроект — шоу-подкаст «Pretty Tough». Проект посвящён женским амбициям, стремлению к совершенству и историям успеха выдающихся женщин в разных сферах.

Летом 2026 года пара отметила 4-й день рождения своего сына Теодора. Несмотря на то, что официальную свадьбу влюблённые пока не сыграли, они счастливы вместе и часто путешествуют. В конце июля Мария также поделилась редкими фотографиями с Александром Гилксом. Пара отдыхала в Греции и гуляла по одному из живописных городков с видом на Эгейское море.

Мария часто посещает престижные модные показы, благотворительные мероприятия (например, научную премию Breakthrough Prizes) и крупные теннисные турниры вроде Уимблдона и Ролан Гаррос в качестве почётного гостя. Она также внимательно следит за успехами нового поколения российских игроков и публично поддерживает их.

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