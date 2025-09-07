07 сентября 2025, 14:56

Олег Штефанко (Фото: Instagram* @ stefanko_oleg)

7 сентября свой 66-й день рождения отмечает актёр с уникальной творческой судьбой, Заслуженный артист России Олег Штефанко. Его карьера стала примером профессиональной стойкости и преданности искусству. Дебютировав в кино ещё в 1980 году в фильме «Контрольная полоса», он прошёл путь от малозаметных ролей до признания в России и за рубежом. В сложные 90-е годы Штефанко, как и многие артисты его поколения, был вынужден уехать в США, где сумел не только адаптироваться, но и добиться успеха на американской сцене и в кинематографе. Однако, в отличие от многих эмигрантов, он принял решение вернуться на родину и продолжить служение отечественному зрителю. О непростом пути, творческих достижениях и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Трудные времена и эмиграция в США Возвращение в российский кинематограф Личная жизнь



Олег Штефанко (Фото: Instagram* @ stefanko_oleg)



Олег Штефанко (Фото: Instagram* @ stefanko_oleg)



Олег Штефанко с детьми Джоном и Кристиной (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



«Чем больше я здесь находился, тем больше мы отдалялись. Расстояние людей разлучает, к сожалению. Я находился в России сначала по три месяца, потом по семь. Расстояние играет злую шутку», — цитирует артиста издание novochag.ru.