Вернулся на родину ценой личного счастья: Жизнь звезды сериала «Лесник» Олега Штефанко на две страны, успех в США и крах брака
7 сентября свой 66-й день рождения отмечает актёр с уникальной творческой судьбой, Заслуженный артист России Олег Штефанко. Его карьера стала примером профессиональной стойкости и преданности искусству. Дебютировав в кино ещё в 1980 году в фильме «Контрольная полоса», он прошёл путь от малозаметных ролей до признания в России и за рубежом. В сложные 90-е годы Штефанко, как и многие артисты его поколения, был вынужден уехать в США, где сумел не только адаптироваться, но и добиться успеха на американской сцене и в кинематографе. Однако, в отличие от многих эмигрантов, он принял решение вернуться на родину и продолжить служение отечественному зрителю. О непростом пути, творческих достижениях и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».
Ранние годы
Олег Степанович Штефанко родился 7 сентября 1959 года в шахтерском городке Чистяково Донецкой области Украинской ССР. Его отец, словак по происхождению, работал на шахте, а мать, родом из Липецкой области, была медицинским работником. В семье воспитывались два сына — Олег и его брат Стас, который трагически погиб в 90-е годы.
Детство будущего актера было похоже на жизнь многих мальчишек того времени — дворовые игры, хулиганские проделки и постоянные приключения. Интерес к актерской профессии появился у Олега благодаря новой однокласснице, которая «заразила» его этой мечтой. Несмотря на то что отец хотел, чтобы сын поступил в политехнический институт, мать поддержала его стремление стать актером и даже сопровождала в Москву для поступления.
В 1976 году Олег Штефанко поступил в театральное училище имени М.С. Щепкина в Москве. Уже на втором курсе он начал выступать на сцене Академического Малого театра, где играл в массовке и постепенно получал более серьезные роли. В 1980 году, после окончания училища, Штефанко был принят в труппу Малого театра.
Кинодебют Олега Штефанко состоялся в 1980 году в фильме «Контрольная полоса», где он сыграл небольшую роль рядового Рудзика. Уже в следующем году он получил одну из главных ролей в комедийной мелодраме «Бедная Маша», где сыграл молодого инженера-дорожника Костю. Настоящая известность пришла к актеру после роли капитана Джона Манглса в приключенческом фильме «В поисках капитана Гранта» (1985), снятого по знаменитому роману Жюля Верна.
Трудные времена и эмиграция в США
Начало 1990-х годов стало сложным периодом для российского кинематографа. Многие актеры остались без работы, и Олег Штефанко не стал исключением. В 1992 году он принял решение эмигрировать в США. Первые годы в Америке были крайне трудными. Приехав без денег и не зная языка, Штефанко был вынужден осваивать новые профессии: работал официантом, таксистом, барменом, автодилером, охранником, продавцом страховых полисов и даже сборщиком мебели. Вспомнив свое увлечение кикбоксингом, он даже участвовал в профессиональных боях за деньги.
Переломный момент наступил, когда во время работы официантом в нью-йоркском ресторане он встретил Савелия Крамарова и Олега Видова. Именно они посоветовали ему переехать в Лос-Анджелес, где было больше возможностей для актерской карьеры. Последовав совету, Штефанко перебрался в Лос-Анджелес в 1994 году. Там он продолжил образование в «L.A. Actors Circle Theater School», получил американское гражданство и изменил фамилию на Oleg Stefan для легкости произношения.
Его приняли в две американские актерские гильдии: SAG (Гильдия актеров кино) и AFTRA (Американская федерация артистов телевидения и радио). Первое время ему доставались лишь эпизодические роли в малобюджетных проектах, но постепенно ситуация менялась к лучшему. Важнейшей встречей для Штефанко стало знакомство с Робертом Де Ниро, который искал актера на роль русского разведчика для фильма «Ложное искушение» (The Good Shepherd, 2006). Хотя проект был отложен на несколько лет, в конечном счете Штефанко получил эту роль и снялся в картине, которая принесла ему известность в Голливуде.
Еще одной значимой работой в американском кино стала роль в фильме «Ничего личного» (Duplicity, 2009), где его партнерами по съемочной площадке были Джулия Робертс и Клайв Оуэн. Штефанко с теплотой вспоминал работу с Робертс, отмечая ее натуральную красоту без косметики и пластических операций.
Возвращение в российский кинематограф
В 2003 году Штефанко впервые после отъезда вернулся в Россию на похороны отца и сразу получил несколько предложений о съемках. С этого момента он начал активно работать в российских проектах, проводя около семи месяцев в году на родине, а остальное время — в Голливуде.
Одной из первых значимых работ после возвращения стала роль в остросюжетном фильме «Родина ждет» (2003). В 2004 году он снялся в сериале «Господа офицеры» в роли Сергея Федотова, за которую получил Гран-при на Международном евроазиатском телефоруме. Но настоящая народная любовь и узнаваемость пришли к Штефанко после роли бывшего спецназовца Леонида Зубова в сериале «Лесник» (2011-2018). Образ сильного, мужественного героя идеально соответствовал фактуре актера.
Личная жизнь
Олег Штефанко был женат дважды. С первой супругой Ларисой он познакомился в Москве, просто подойдя к ней на улице. Лариса по профессии филолог, не имеющая отношения к миру кино. В браке родились двое детей: дочь Кристина и сын Иван (в Америке имя сменили на Джон).
В США семья счастливо жила вместе, но всё изменилось, когда Штефанко возобновил работу на родине. Он проводил по 7 месяцев в году в России, и жена подала на развод. Брак был официально расторгнут в 2013 году, но бывшие супруги сохранили дружеские отношения.
«Чем больше я здесь находился, тем больше мы отдалялись. Расстояние людей разлучает, к сожалению. Я находился в России сначала по три месяца, потом по семь. Расстояние играет злую шутку», — цитирует артиста издание novochag.ru.
Второй спутницей актера стала Анна, юрист по профессии. Они поженились, когда Олегу было уже за пятьдесят. У Анны есть сын от первого брака, с которым у Штефанко сложились хорошие отношения. Дети от первого брака живут с матерью в США, но поддерживают связь с отцом. Штефанко старается проводить с ними время, особенно традиционно собираясь всей семьей на Новый год.