«Вы кого родили вообще?»: звезда «Дома 2» обвинила в изнасиловании Александра Серова. Драка в эфире шоу Андрея Малахова и скандальная правда о деле
Она — бывшая участница «Дома-2», мечтавшая о карьере певицы. Он — народный артист, автор легендарных хитов. Их знакомство, по словам Дарьи Друзьяк, обернулось кошмаром: изнасилование и беременность. Александр Серов назвал всё ложью и пришёл на ток-шоу, чтобы оправдаться. В студии разразилась драка, а детектор лжи поставил точку. Что на самом деле произошло между моделью и артистом, читайте в материале «Радио 1».
История Дарьи Друзьяк и Александра СероваВ эфире программы «Прямой эфир» 29-летняя Дарья Друзьяк, бывшая участница телепроекта «Дом-2», сделала заявление о романтической связи с 64-летним певцом Александром Серовым. По словам модели, на протяжении трёх недель она проживала в квартире артиста. Изначально Серов обещал подопечной содействие в шоу-бизнесе, что вселяло надежды на реализацию мечты о музыкальной карьере.
Но впоследствии, по утверждению Дарьи, поведение певца резко изменилось: исполнитель стал проявлять грубость, а в состоянии алкогольного опьянения якобы совершил в отношении неё насильственные действия. Следствием этих событий, как заявила девушка, стала беременность. Вскоре состоялась трансляция второй части программы, в которой Александр Серов намеревался изложить свою версию произошедшего. Однако перед выступлением звезды 90-х в студии появилась начинающая певица Саша Рэй — именно она когда-то познакомила Друзьяк с артистом. По словам исполнительницы, после ухода из скандального реалити-шоу та отчаянно пыталась пробиться в шоу-бизнес и искала любые возможности для старта карьеры.
«Она звонила, писала нам, спрашивала, что ей делать дальше, куда двигаться. Я говорю: «Ну Даша, у меня есть знакомый, народный артист, я могу тебя с ним познакомить, он может тебя прослушать, он точно скажет, куда тебе двигаться». Мне очень стыдно за Дашу», — отметила вокалистка.
Как Серов объяснил свой отказ помогать Дарье и что сказал о её обвиненияхПо словам Саши, экс-участница «Телестройки» активно выискивала состоятельного покровителя, готового профинансировать её карьеру. Более того, артистка заявила, что в период проживания в квартире Серова девушка продолжала встречаться с бывшим возлюбленным, допустив вероятность того, что беременность наступила именно в результате этих свиданий. Народный артист РФ полностью поддержал версию певицы. Серов подтвердил, что действительно проводил для бывшей героини главной кузницы инста*-звёзд творческое прослушивание, однако не увидел в ней никакого артистического потенциала.
«Это полная чушь. Всё неправда. Пришёл человек для того, чтобы попробовать себя в качестве певицы. Оказалось, что как певица она не в форме еще, она сырая, она не годится еще в пение. Я ей сказал: «Ты можешь жить, раз жилья нет, раз Саша попросила, живи у меня». Я приходил к ней, но приходил без бутылки вина. Она придумала всё. Никакого изнасилования не было», — рассказал композитор.
Почему в студии Малахова завязалась драка и кто пытался остановить Серова?История с выселением обрастает новыми деталями. Певец заверил присутствующих в студии, что бывшая участница бесконечной телесаги проживала в его квартире не 21 день, как утверждает, а всего 12 суток. Кроме того, артист категорически опроверг обвинения в грубом обращении, подчеркнув, что никто насильно не выгонял девушку из дома музыкального продюсера.
«Мы сказали: пусть живёт, пока не найдёт квартиру. Это потом мы получили информацию, что она ночью пешком пошла, потому что мы ее выгнали», — отметил Серов в эфире.В качестве доказательства своих слов аранжировщик продемонстрировал записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде и на территории его дома. На кадрах отчётливо видно, что Дарья заезжала в апартаменты певца и покидала их исключительно по собственной воле, без какого-либо принуждения. Дополнительно эту информацию подтвердил пиар-менеджер артиста Егор Суриков, который лично помогал с переездом и может подтвердить, что она действовала добровольно.
«Мы вызвали машину, загрузили вещи, отвезли ее по новому адресу, где она сейчас снимает квартиру», — рассказал молодой человек.Исполнитель хита «Я люблю тебя до слёз» также решительно опроверг заявления о том, что принудительно выселил Дарью из квартиры в тёмное время суток.
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«Я не давал указаний. Она сама решила уехать. Я попросил ребят, чтобы сделали все хорошо», — отметил Александр Николаевич.Спокойный тон, однако, длился недолго.
«Вы вообще знаете, кто такой я? Мою закулисную жизнь? Знаете, скольким людям я помогаю? Почему вы ее защищаете?» — на эмоциях продолжил Серов.Помимо этого, артист позволил себе довольно резкие и критические высказывания в адрес родителей бывшей обитательницы «Дома-2».
«Вы кого родили вообще? Как она может такое говорить?» — обратился он к матери девушки.Подобные высказывания привели Дарью в ярость. Девушка резко вскочила со своего места, схватила стакан и попыталась выплеснуть его содержимое на артиста. Однако предотвратить скандал удалось Егору Сурикову: подскочив к ней со спины, молодой мужчина сбил девушку с ног, не дав той осуществить задуманное.
Экс-участник «Дома-2» Никита Турчин попытался вступиться за Дарью, возмущённо заявив о недопустимости такого поведения сильного пола по отношению к слабой женщине.
«Подойти и бросить беременную женщину! Мужчина не должен так делать! Вы считаете, это нормально?» — доказывал Никита.В ответ на это Серов резко предупредил, что, если Турчин произнесёт ещё хоть слово, он не сможет сдержать себя. Вскоре после этого в студии завязалась потасовка между молодым человеком и окружением артиста. Разнимать разгорячённых участников пришлось ведущему Андрею Малахову и подоспевшим охранникам. Ситуация продолжала накаляться: в пылу ссоры певец едва не нанёс удар по лицу матери Дарьи, и лишь домработница смогла его остановить, вовремя подбежав к нему со словами: «Не надо, не надо!».
Что показал детектор лжи в деле Друзьяк и СероваПеред записью программы Дарья прошла проверку на детекторе лжи, результаты которой в ходе эфира представил собравшимся эксперт-полиграфолог Игорь Володин.
«На вопрос: «Была ли у неё корысть по отношению к Александру Серову?» — она ответила: «Да», «Был ли секс между ними?» — она говорит правду: был. Но изнасилования никакого не было, он её не избивал. Это было обоюдное согласие, после этого он ей дал денег», — рассказал эксперт.Кроме того, специалист высказал предположение, что девушка, вероятнее всего, не ждёт ребёнка. Эти выводы позднее были полностью подтверждены медицинскими работниками клиники, в которой Дарья проходила обследование. По словам врачей, при осмотре у девушки не было обнаружено никаких физических повреждений, характерных для насильственных действий, а результаты гормонального анализа также не подтвердили факт беременности.
«А что сказать-то? Я добавлю только, что тяжёлая была у меня последняя неделя. Нервы на пределе. Было много вранья с ее стороны. Я сделал все, чтобы не было этого скандала», — облегчённо выдохнул певец.Адвокат Александра Серова пригрозил подать в суд за клевету, но Друзьяк не испугалась угроз. Она не стала отказываться от своих обвинений и сообщила о попытках подкупа со стороны оппонентов.
«У меня есть эти записи. Доказательства», — настаивала девушка.В завершение эфира Дарья бросила певцу вызов, предложив композитору пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою правоту и подтвердить обвинения.