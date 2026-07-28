«Вы кого родили вообще?»: звезда «Дома 2» обвинила в изнасиловании Александра Серова. Драка в эфире шоу Андрея Малахова и скандальная правда о деле

28 июля 2026, 21:21

Александр Серов и Дарья Друзьяк (Фото: кадр из программы «Прямой эфир»)

Она — бывшая участница «Дома-2», мечтавшая о карьере певицы. Он — народный артист, автор легендарных хитов. Их знакомство, по словам Дарьи Друзьяк, обернулось кошмаром: изнасилование и беременность. Александр Серов назвал всё ложью и пришёл на ток-шоу, чтобы оправдаться. В студии разразилась драка, а детектор лжи поставил точку. Что на самом деле произошло между моделью и артистом, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История Дарьи Друзьяк и Александра Серова Как Серов объяснил свой отказ помогать Дарье и что сказал о её обвинениях Почему в студии Малахова завязалась драка и кто пытался остановить Серова? Что показал детектор лжи в деле Друзьяк и Серова

История Дарьи Друзьяк и Александра Серова



Александр Серов и Саша Рэй (Фото: кадр из программы «Прямой эфир»)

«Она звонила, писала нам, спрашивала, что ей делать дальше, куда двигаться. Я говорю: «Ну Даша, у меня есть знакомый, народный артист, я могу тебя с ним познакомить, он может тебя прослушать, он точно скажет, куда тебе двигаться». Мне очень стыдно за Дашу», — отметила вокалистка.

Как Серов объяснил свой отказ помогать Дарье и что сказал о её обвинениях

«Это полная чушь. Всё неправда. Пришёл человек для того, чтобы попробовать себя в качестве певицы. Оказалось, что как певица она не в форме еще, она сырая, она не годится еще в пение. Я ей сказал: «Ты можешь жить, раз жилья нет, раз Саша попросила, живи у меня». Я приходил к ней, но приходил без бутылки вина. Она придумала всё. Никакого изнасилования не было», — рассказал композитор.

Почему в студии Малахова завязалась драка и кто пытался остановить Серова?



Егор Суриков (Фото: кадр из программы «Прямой эфир»)

«Мы сказали: пусть живёт, пока не найдёт квартиру. Это потом мы получили информацию, что она ночью пешком пошла, потому что мы ее выгнали», — отметил Серов в эфире.

«Мы вызвали машину, загрузили вещи, отвезли ее по новому адресу, где она сейчас снимает квартиру», — рассказал молодой человек.

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«Я не давал указаний. Она сама решила уехать. Я попросил ребят, чтобы сделали все хорошо», — отметил Александр Николаевич.

«Вы вообще знаете, кто такой я? Мою закулисную жизнь? Знаете, скольким людям я помогаю? Почему вы ее защищаете?» — на эмоциях продолжил Серов.

«Вы кого родили вообще? Как она может такое говорить?» — обратился он к матери девушки.



Андрей Малахов, Егор Суриков, сотрудник площадки и Дарья Друзьяк (Фото: кадр из программы «Прямой эфир»)

«Подойти и бросить беременную женщину! Мужчина не должен так делать! Вы считаете, это нормально?» — доказывал Никита.

Что показал детектор лжи в деле Друзьяк и Серова

«На вопрос: «Была ли у неё корысть по отношению к Александру Серову?» — она ответила: «Да», «Был ли секс между ними?» — она говорит правду: был. Но изнасилования никакого не было, он её не избивал. Это было обоюдное согласие, после этого он ей дал денег», — рассказал эксперт.



Дарья Друзьяк и полиграфолог Игорь Володин (Фото: кадр из программы «Прямой эфир»)

«А что сказать-то? Я добавлю только, что тяжёлая была у меня последняя неделя. Нервы на пределе. Было много вранья с ее стороны. Я сделал все, чтобы не было этого скандала», — облегчённо выдохнул певец.

«У меня есть эти записи. Доказательства», — настаивала девушка.