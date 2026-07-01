Выдала дочь за Овечкина и умерла: что не так с мужем-изменником Веры Глаголевой после ее смерти? И какую тайну хранит памятник на могиле за 12 млн

01 июля 2026, 09:31

Вера Глаголева (Фото: Инстаграм* @nastyashubskaya)

Феномен «кающихся вдовцов» хорошо известен светской хронике: после смерти жен состоятельные мужчины возводят роскошные мемориалы стоимостью в миллионы. Ярким примером стала история Веры Глаголевой и Кирилла Шубского, потратившего 12 миллионов рублей на памятник. В чем, по мнению близких, кроется истинная причина трагедии и что на самом деле стоит за щедрым жестом вдовца — читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Хамская ложь» или правда: секретная жизнь Кирилла Шубского Трагедия, которую выдержала душа, но не вынесло тело Шёпот у гроба и попытки облегчить душу

«Хамская ложь» или правда: секретная жизнь Кирилла Шубского



Светлана Хоркина (Фото: Инстаграм* @khorkinasvetlana)

Трагедия, которую выдержала душа, но не вынесло тело



Дочь Анастасия и Александр Овечкин (Фото: Инстаграм* @nastyashubskaya)

«Я боюсь, что ты умрёшь, мам»: страшный рисунок дочери и отношения с Луисом. В чем Лерчек впервые призналась на интервью Надежде Стрелец

Шёпот у гроба и попытки облегчить душу