Выдала дочь за Овечкина и умерла: что не так с мужем-изменником Веры Глаголевой после ее смерти? И какую тайну хранит памятник на могиле за 12 млн
Феномен «кающихся вдовцов» хорошо известен светской хронике: после смерти жен состоятельные мужчины возводят роскошные мемориалы стоимостью в миллионы. Ярким примером стала история Веры Глаголевой и Кирилла Шубского, потратившего 12 миллионов рублей на памятник. В чем, по мнению близких, кроется истинная причина трагедии и что на самом деле стоит за щедрым жестом вдовца — читайте в материале «Радио 1».
«Хамская ложь» или правда: секретная жизнь Кирилла ШубскогоСо стороны супруги выглядели безупречной парой. Изысканная звезда советского кинематографа и преуспевающий представитель делового мира. Однако за стенами их роскошного особняка разворачивалась настоящая драма, достойная сценария тяжёлого психологического триллера. В начале 2000-х годов в обществе начали упорно появляться слухи о тайном романе Кирилла Шубского с прославленной гимнасткой Светланой Хоркиной. Поначалу это были лишь досужие пересуды. Звезда фильма «Выйти замуж за капитана», сохраняя достоинство настоящей леди, стойко защищала супруга от нападок журналистов. Она публично называла газетные публикации «хамской ложью» и уверяла, что их знакомство с Хоркиной произошло исключительно в рамках деятельности Олимпийского комитета. Однако в 2008 году королева брусьев выпустила автобиографическую книгу, где откровенно описала историю своих многолетних отношений с предпринимателем и их общего сына.
Казалось, после такого неминуем громкий развод, публичный скандал и делёж имущества. Однако Вера выбрала совершенно иной путь, не стала выносить семейные проблемы на всеобщее обозрение и не подала на расторжение брака. По словам близкого окружения Глаголева настояла на том, чтобы супруг официально признал своего внебрачного сына.
Трагедия, которую выдержала душа, но не вынесло телоДрузья Веры Глаголевой уверены: смертельная болезнь не была случайностью. Рак желудка актрисе диагностировали именно в тот период, когда двойная жизнь Шубского перестала быть тайной. Режиссёр и близкий друг семьи Аким Салбиев не раз говорил: катализатором онкологии послужила изматывающая личная драма, полная предательства и боли. Годы скрытого напряжения и необходимость сохранять видимость благополучия в конце концов подкосили здоровье.
Десять лет Вера Глаголева мужественно боролась со смертельным недугом. Актриса предпочла скрыть свой диагноз от широкой публики. Она продолжала снимать фильмы, посещать светские мероприятия и заботиться о дочерях. И лишь самые близкие люди знали, через какой ад проходила эта хрупкая женщина. Стоит признать, что в этот непростой период Кирилл Шубский поддерживал жену. Мужчина не жалел средств на лечение в ведущих немецких клиниках и консультировался с лучшими мировыми врачами. Он пытался спасти жизнь матери своего ребёнка, но болезнь оказалась сильнее. Последним ярким событием в жизни народной артистки России стала свадьба младшей дочери Анастасии и знаменитого хоккеиста Александра Овечкина, которая прошла летом 2017 года.
Вера Глаголева танцевала, радовалась и благословляла молодожёнов. Она выглядела великолепно, и никто из присутствующих даже не догадывался, что ей отведены считанные недели. Актриса подарила наследнице незабываемый праздник, скрыв за улыбкой свои невыносимые страдания.
«Я боюсь, что ты умрёшь, мам»: страшный рисунок дочери и отношения с Луисом. В чем Лерчек впервые призналась на интервью Надежде Стрелец
А уже 16 августа 2017 года в одной из немецких клиник сердце коренной москвички перестало биться.
Шёпот у гроба и попытки облегчить душуСмерть Веры Глаголевой стала настоящим потрясением для всей страны. Знаменитая актриса Инна Чурикова охарактеризовала это событие как «взрыв». Публика просто не могла смириться с мыслью, что женщины, которая совсем недавно блистала на свадьбе своей дочери, больше нет в живых. На церемонии прощания поведение вдовца вызвало противоречивые отклики — от сочувствия до пересудов. Шубский вёл себя сдержанно, находясь возле гроба супруги. Это и вызвало неоднозначную реакцию. Спустя два года «русский Онассис» установил роскошный памятник стоимостью 12 миллионов рублей, который одни считают проявлением любви, а другие — попыткой загладить вину за измену и годы унижений жены. Автором проекта выступила средняя дочь Народной артистки РФ — Мария Нахапетова.
В кругах шоу-бизнеса ансамбль памяти быстро прозвали «миллионами за тишину совести». Проводить актрису в последний путь тогда пришли тысячи людей, среди них известные актёры: Вера Васильева, Валерий Гаркалин, Лариса Лужина, Татьяна Друбич, Евгений Герасимов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Александр Буйнов, режиссер Юлий Гусман, Иосиф Кобзон и другие. Похоронили Глаголеву на Троекуровском кладбище.