«Выгнал меня ночью на мороз»: встречалась с алкоголиком, увела жениха у беременной и потеряла ребенка. Что стало с Алексой после «Фабрики звезд»?
22 года назад 15-летняя Алекса приехала из Донецка в Москву и стала участницей четвертого сезона «Фабрики звезд». Девушка могла продолжить музыкальную карьеру, однако со временем выбрала другой путь — занялась дизайном украшений, а затем сосредоточилась на семье и бизнесе. Кроме того, многие обвиняли певицу в том, что она разрушила чужую семью. 4 сентября Алексе исполняется 38 лет. Что дала артистке «Фабрика звезд», почему ее музыкальная карьера не сложилась и чем звезда занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Алексы: детство и обеспеченная семьяАлександра Чвикова, известная публике под псевдонимом Алекса, родилась 4 сентября 1988 года в Донецке. Ее отец, донецкий бизнесмен Александр Чвиков, обеспечивал семье высокий уровень достатка, поэтому еще в подростковом возрасте Саша могла позволить себе дорогую одежду и поездки за границу.
При этом материальные возможности семьи не сделали девочку самостоятельной. Напротив, Алекса росла очень домашним ребенком и была сильно привязана к родителям.
«Я была очень замкнутой, ходила везде с мамой и папой. Никуда не могла ездить с друзьями, так как хотела быть только с родителями. Их это настораживало. В моем случае, они хотели, чтобы я что-то умела делать сама и говорить за себя», — рассказывала певица.Творческие способности Александры проявились еще в детстве. Родители поддерживали увлечения дочери и старались дать ей возможность развивать таланты. В 11 лет Саша заинтересовалась музыкой и модельным бизнесом. При этом о большой популярности она тогда не мечтала: девушка просто участвовала в различных конкурсах и фестивалях, а отец активно помогал ей в этом.
С 2001 года музыкальная карьера Александры начала набирать обороты. При финансовой поддержке отца она записала первую песню — «Воздушный поцелуй». Композиция попала в эфир украинских радиостанций, а вскоре на музыкальных телеканалах появился клип с тем же названием. В конце года начинающая певица представила дебютный альбом.
Как Алекса попала на «Фабрику звезд — 4»:В 2004 году 15-летняя Алекса отправилась из Донецка в Москву и стала участницей четвертого сезона «Фабрики звезд». Спустя несколько лет руководитель музыкального проекта Лина Арифулина рассказывала, что на «Фабрике звезд» случались ситуации с так называемым блатом.
Среди наиболее ярких примеров она называла именно Алексу. По словам продюсера, организаторов поставили перед фактом, что девушка должна принять участие в проекте. Арифулина вспоминала, что команде приходилось мириться не только с особенностями характера юной участницы, но и с ее внешним образом.
«Алекса — это, конечно, большое чудо в платьях от Роберто Кавалли. Я боролась с этими платьями, потому что они ужасно выглядели на экране: леопардовый принт в кадре в то время плохо смотрелся. Она выглядела так, как будто только что с вечеринки и зашла просто спеть. Учитывая, что голоса как такового у нее нет. И ощущение, что она — жена олигарха, которая поет», — говорила Лина.Однако у самой Алексы возникли гораздо более серьезные проблемы. В «Звездном доме» домашняя и привыкшая к заботе родителей девушка оказалась практически отрезана от привычной жизни. Десятки камер следили за участниками круглосуточно, а постоянное присутствие чужих людей, нагрузки и жесткая критика педагогов давались 15-летней участнице особенно тяжело.
Алекса часто плакала и несколько раз собиралась покинуть проект. Продюсеры отмечали, что девушке не хватало характера и упорства, необходимых для жизни в шоу-бизнесе. Позже сама певица признавалась, что ей до сих пор непросто вспоминать этот период.
Поддержку юной участнице оказывал Игорь Крутой. Композитор относился к Алексе почти по-отечески, а также написал для нее песню «Где же ты», которая получила популярность и зазвучала на радиостанциях.
Алекса и Тимати: роман на глазах у всей страныЕще одним важным событием «Фабрики звезд — 4» для Алексы стали отношения с Тимати. По словам Лины Арифулиной, именно она помогла молодым людям обратить внимание друг на друга.
Роман быстро превратился в одну из самых обсуждаемых историй проекта. В хите группы «Банды» «Плачут небеса» звучала строчка «Написала "я тебя люблю" лепестками роз», которая для поклонников напрямую ассоциировалась с происходившим между Тимати и Алексой в «Звездном доме». Однако романтическая история не помогла певице выйти в финал проекта.
После окончания четвертого сезона Алекса заключила контракт с Игорем Крутым. Продюсер рассчитывал, что девушка сможет построить успешную музыкальную карьеру, однако сотрудничество вскоре завершилось. Позднее Крутой вспоминал, что был уверен в перспективах Алексы и Тимати. Он отмечал, что для Алексы написал «Где же ты», а Тимати снялся в клипе на эту композицию.
«Я был уверен, что в плане музыкальной карьеры все сложится и у Алексы, и у Тимати, но у Тимати, Ирины Дубцовой, Стаса Пьехи, Анастасии Кочетковой, Доминика Джокера и Юрия Титова получилось (у кого-то больше, у кого-то меньше), а у Алексы — нет. Наверное, не хватило характера, упрямства (в хорошем смысле) в достижении цели, или везения…» — писал композитор.
Почему Алекса не стала звездой после «Фабрики»После окончания проекта Алекса еще некоторое время продолжала заниматься музыкой. В 2007 году она вместе с Тимати выпустила композицию «Когда ты рядом» и сняла на нее клип. Позднее певица заключила контракт с Александром Сельцовым. Она также начала заниматься вокалом у Александра Градского. При поддержке отца Алекса выпустила еще два альбома, однако вернуть прежний уровень популярности ей так и не удалось.
Со временем артистка сама объяснила, почему ее музыкальная карьера не пошла по тому же пути, что у Тимати. Алекса действительно хотела заниматься музыкой, однако одновременно мечтала о спокойной семейной жизни. Ранний возраст, сильная привязанность к родителям и желание находиться рядом с семьей, по словам певицы, помешали ей полностью погрузиться в шоу-бизнес.
Постепенно музыка отошла на второй план. Несколько лет Алекса училась, много читала, посещала выставки, расширяла кругозор и общалась с людьми из разных сфер. В итоге у нее появилась идея создать собственный проект. Так артистка пришла к дизайну украшений.
Алекса открыла собственный бренд и начала заниматься созданием украшений. Она лично выбирала материалы и камни для изделий, ориентируясь прежде всего на собственный вкус. В то время Алекса говорила, что вдохновение для работы черпает в семье и отношениях с любимым человеком.
Личная жизнь Алексы
Алекса и Тимати: почему расстались
В 2005 году отношения Алексы и Тимати окончательно испортились. После очередной ссоры девушка уехала из Москвы в Донецк. Рэпер отправился вслед за ней и уговорил возлюбленную вернуться. Однако примирение не спасло отношения. Вскоре стало окончательно понятно, что молодые люди слишком разные. Сама Алекса позднее отмечала, что Тимати нужна была более взрослая девушка. Расставание далось певице крайне тяжело.
«Мама рассказывала, что я потом два года провела "в темнице". Два года просто спала», — вспоминала артистка.После этого в прессе начали появляться сообщения о новых романах певицы.
Роман с Умаром Джабраиловым и отношения с бизнесменом Артуром
Одним из мужчин, с которыми журналисты связывали Алексу, стал бизнесмен Умар Джабраилов. Поводом для слухов послужила фотография, сделанная на светском мероприятии. Однако сама певица отрицала романтическую связь с предпринимателем.
«Мы познакомились, стали дружить. Я, Умар, его партнеры… Мы просто ужинали и больше ничего. Потом я познакомила его с папой, они вместе как-то работали. У него никаких романтических попыток не было, я — ребенок, он — мужчина. Никогда не было никакого романа», — объясняла Алекса.Затем певица ненадолго увлеклась исполнителем Андреем Поповым. После этого в ее жизни появился бизнесмен Артур. Мужчина поддерживал Алексу в ее ювелирном проекте. Артистка также рассказывала о приятных сюрпризах, завтраках в постель и взаимном влиянии друг на друга. По словам певицы, рядом с ней Артур стал спокойнее и сдержаннее, а сама она благодаря отношениям получила больше опыта в бизнесе.
Влюбленные жили вместе и строили планы на будущее. Поэтому их расставание спустя четыре года стало неожиданностью для поклонников.
Абьюзивные отношения: почему Алекса решила уйти от Артура
Позднее выяснилось, что за красивой картинкой скрывались серьезные проблемы. По словам Алексы, Артур был жестокий и во время ссор мог выгнать ее из дома и вел себя агрессивно. Певица вспоминала, что впервые подобное произошло после концерта Доминика Джокера.
«Я тогда оставила сумку за столиком, где сидели наши друзья. Потанцевала, а когда вернулась, мне в лицо кинули сумку и сказали убираться. Ему не понравилось, что я оставила вещи без присмотра. Он выгнал меня ночью на улицу на мороз. Мне было стыдно звонить друзьям, поэтому позвонила его матери, которая меня приютила. Потом Артур извинился, сказал, что подобное не повторится. Однако это повторялось еще много-много раз», — рассказывала дизайнер.По словам Алексы, бизнесмен также злоупотреблял алкоголем и мог доводить себя до неадекватного состояния. Однажды зимой его нашли на улице в грязи. После звонка из клиники певица окончательно решила, что должна прекратить эти отношения. В этот период важную поддержку ей оказывал фитнес-тренер Вячеслав Дайчев.
Алекса, Вячеслав Дайчев и скандал с беременной Александрой Сивковой
В марте 2020 года Алекса сообщила о расставании с Артуром. Уже в апреле она рассказала подписчикам о новых отношениях: Вячеслав Дайчев переехал к ней. Однако практически сразу вокруг пары разгорелся скандал. На тот момент у Дайчева была другая семья.
Его бывшая невеста, артистка эстрадного балета Филиппа Киркорова Александра Сивкова, ждала ребенка. В мае 2019 года Дайчев сделал ей предложение, а в октябре она забеременела.
«Что мы расходимся, он там пять дней как счастлив… Это повергло меня в шок, в ступор, недоумение. Боль пришла на четвертый день, видимо, когда настигло осознание происходящего. Сейчас я знаю и понимаю только одно, что я никогда не буду несчастна, страдать и жалеть об этих годах. Ведь он пришел в мою жизнь не просто так… У меня родится долгожданный сын», — писала танцовщица.Дайчев объяснял решение тем, что люди не должны оставаться вместе без любви. На Алексу обрушилась волна критики. Многие пользователи обвиняли певицу в том, что она увела мужчину у беременной женщины. Сама артистка отвергала эти обвинения.
В июле 2020 года Александра Сивкова родила сына Тимура. Несмотря на разрыв, Дайчев продолжил общаться с ребенком и принимать участие в его воспитании. По словам тренера, он выплачивал алименты, причем значительно больше установленной судом суммы, и регулярно виделся с сыном.
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В апреле 2021 года Алекса сообщила, что тайно вышла замуж за Дайчева. В том же месяце супруги стали родителями дочери Адрианы.
«У меня до Адрианы была замершая беременность, и я безумно тяжело это переживала. Врачи сказали, что нужно подождать два месяца, после чего можно заводить ребенка. Вот только у нас прошло два месяца, как я снова забеременела. Я считаю, что о таких вещах необходимо говорить, поскольку переживать подобное очень больно», — делилась артистка.Скандал вокруг прошлых отношений Дайчева продолжался еще долго. Сивкова неоднократно высказывалась о ситуации в социальных сетях. Алекса, в свою очередь, заявляла, что не испытывает ненависти к прошлой семье мужа. Она надеялась, что ее дочь Адриана в будущем сможет близко общаться со своим единокровным братом Тимуром.
«У меня это не вызывает внутренних триггеров или чувства неловкости. Да, в тот момент ситуация была сложной для всех, а для нее — особенно. Став мамой, я начала понимать ее гораздо лучше. Не знаю, как бы я повела себя на ее месте, это действительно очень тяжело», — признавалась Алекса.
Новые скандалы в семье Алексы: подозрения в изменеВесной 2023 года в центре внимания вновь оказался Вячеслав Дайчев. В Сети появились фотографии, на которых тренер обнимался в клубе с неизвестной брюнеткой. Однако Дайчев заявил, что две девушки подошли к нему в заведении, приобняли его и сделали фотографии. После этого они якобы начали вымогать у мужчины деньги, угрожая распространить снимки.
Вячеслав Дайчев рассказывал, что сначала он решил подыграть предполагаемым шантажисткам, сделав вид, будто эти снимки имеют для него огромное значение. На следующее утро тренер уже обратился в Следственный комитет, где 14 марта написал заявление с просьбой провести полную проверку.
По словам певицы, она спокойно отнеслась к произошедшему. Ее больше возмутило то, что муж не рассказал ей обо всем сразу.
Скандал с Умаром Джабраиловым и обвинения в хищении денегЕще один громкий скандал с участием супругов произошел после сотрудничества Дайчева с Умаром Джабраиловым. По договоренности с бизнесменом тренер должен был заниматься продвижением книг. Однако Джабраилов позже заявил, что Дайчев вывел с его счета почти 1,5 млн рублей.
Алекса и ее супруг категорически отрицали обвинения в краже. Певица утверждала, что все деньги потратили на реальные расходы, связанные с подготовкой масштабного мероприятия для Джабраилова. Она также связывала эти обвинения с нестабильным психологическим состоянием бизнесмена в тот период.
В марте 2026 года, после трагической смерти Умара Джабраилова, Дайчев опубликовал личное видеосообщение, которое предприниматель прислал ему незадолго до смерти. В ролике Джабраилов извинился перед тренером и признал, что мог слишком резко оценить ситуацию и ошибиться. После этого супруги публично простили предпринимателя и заявили, что больше не хотят возвращаться к этой истории.
Чем Алекса занимается сейчасСегодня Алекса продолжает развивать семейный бизнес вместе с Вячеславом Дайчевым. Супруги занимаются онлайн-фитнесом и продвигают собственные курсы и программы тренировок.
Певица активно рекламирует проект в социальных сетях и использует собственный опыт восстановления после родов как своеобразный пример для потенциальных клиентов. В публикациях Алексы можно увидеть фотографии ее фигуры до и после рождения детей.
При этом к программам супругов возникали вопросы со стороны покупателей. Некоторые клиенты жаловались на условия подписки: стоимость пробного доступа составляла 1 рубль, однако после окончания пробного периода подписка автоматически переходила на тариф стоимостью 990 рублей. Пользователи указывали, что информацию об этом легко было не заметить в условиях соглашения.
Несмотря на возвращение к предпринимательской деятельности, Алекса не забросила музыку окончательно. В августе 2026 года Алекса неожиданно вернулась к выступлениям. Певица снова начала исполнять песни и давать сольные концерты.
Сейчас артистка выступает в московских ресторанах и клубах. Параллельно она продолжает помогать супругу с продвижением фитнес-курсов и онлайн-тренировок.
При этом семейная жизнь Алексы и Дайчева в последние годы далека от спокойной. В 2025–2026 годах певица несколько раз публично заявляла о расставании с мужем и сообщала о намерении оформить развод. Однако каждый раз супруги находили возможность помириться.