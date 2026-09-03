03 сентября 2026, 14:06

Певица Алекса (фото: Instagram* / aleksa___official)

22 года назад 15-летняя Алекса приехала из Донецка в Москву и стала участницей четвертого сезона «Фабрики звезд». Девушка могла продолжить музыкальную карьеру, однако со временем выбрала другой путь — занялась дизайном украшений, а затем сосредоточилась на семье и бизнесе. Кроме того, многие обвиняли певицу в том, что она разрушила чужую семью. 4 сентября Алексе исполняется 38 лет. Что дала артистке «Фабрика звезд», почему ее музыкальная карьера не сложилась и чем звезда занимается сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Алексы: детство и обеспеченная семья Как Алекса попала на «Фабрику звезд — 4»: Алекса и Тимати: роман на глазах у всей страны Почему Алекса не стала звездой после «Фабрики» Личная жизнь Алексы Новые скандалы в семье Алексы: подозрения в измене Скандал с Умаром Джабраиловым и обвинения в хищении денег Чем Алекса занимается сейчас

Биография Алексы: детство и обеспеченная семья

«Я была очень замкнутой, ходила везде с мамой и папой. Никуда не могла ездить с друзьями, так как хотела быть только с родителями. Их это настораживало. В моем случае, они хотели, чтобы я что-то умела делать сама и говорить за себя», — рассказывала певица.

Певица Алекса с папой (фото: Instagram* / aleksa___official)

Как Алекса попала на «Фабрику звезд — 4»:

«Алекса — это, конечно, большое чудо в платьях от Роберто Кавалли. Я боролась с этими платьями, потому что они ужасно выглядели на экране: леопардовый принт в кадре в то время плохо смотрелся. Она выглядела так, как будто только что с вечеринки и зашла просто спеть. Учитывая, что голоса как такового у нее нет. И ощущение, что она — жена олигарха, которая поет», — говорила Лина.

Певица Алекса (фото: Instagram* / aleksa___official)

Алекса и Тимати: роман на глазах у всей страны

Певица Алекса (фото: Instagram* / aleksa___official)

«Я был уверен, что в плане музыкальной карьеры все сложится и у Алексы, и у Тимати, но у Тимати, Ирины Дубцовой, Стаса Пьехи, Анастасии Кочетковой, Доминика Джокера и Юрия Титова получилось (у кого-то больше, у кого-то меньше), а у Алексы — нет. Наверное, не хватило характера, упрямства (в хорошем смысле) в достижении цели, или везения…» — писал композитор.

Почему Алекса не стала звездой после «Фабрики»

Певица Алекса (фото: Instagram* / aleksa___official)

Личная жизнь Алексы

Алекса и Тимати: почему расстались

«Мама рассказывала, что я потом два года провела "в темнице". Два года просто спала», — вспоминала артистка.

Роман с Умаром Джабраиловым и отношения с бизнесменом Артуром

«Мы познакомились, стали дружить. Я, Умар, его партнеры… Мы просто ужинали и больше ничего. Потом я познакомила его с папой, они вместе как-то работали. У него никаких романтических попыток не было, я — ребенок, он — мужчина. Никогда не было никакого романа», — объясняла Алекса.

Певица Алекса (фото: Instagram* / aleksa___official)

Абьюзивные отношения: почему Алекса решила уйти от Артура

«Я тогда оставила сумку за столиком, где сидели наши друзья. Потанцевала, а когда вернулась, мне в лицо кинули сумку и сказали убираться. Ему не понравилось, что я оставила вещи без присмотра. Он выгнал меня ночью на улицу на мороз. Мне было стыдно звонить друзьям, поэтому позвонила его матери, которая меня приютила. Потом Артур извинился, сказал, что подобное не повторится. Однако это повторялось еще много-много раз», — рассказывала дизайнер.

Алекса, Вячеслав Дайчев и скандал с беременной Александрой Сивковой

Певица Алекса (фото: Instagram* / aleksa___official)

«Что мы расходимся, он там пять дней как счастлив… Это повергло меня в шок, в ступор, недоумение. Боль пришла на четвертый день, видимо, когда настигло осознание происходящего. Сейчас я знаю и понимаю только одно, что я никогда не буду несчастна, страдать и жалеть об этих годах. Ведь он пришел в мою жизнь не просто так… У меня родится долгожданный сын», — писала танцовщица.

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«У меня до Адрианы была замершая беременность, и я безумно тяжело это переживала. Врачи сказали, что нужно подождать два месяца, после чего можно заводить ребенка. Вот только у нас прошло два месяца, как я снова забеременела. Я считаю, что о таких вещах необходимо говорить, поскольку переживать подобное очень больно», — делилась артистка.

Певица Алекса с мужем и дочкой (фото: Instagram* / aleksa___official)

«У меня это не вызывает внутренних триггеров или чувства неловкости. Да, в тот момент ситуация была сложной для всех, а для нее — особенно. Став мамой, я начала понимать ее гораздо лучше. Не знаю, как бы я повела себя на ее месте, это действительно очень тяжело», — признавалась Алекса.

Новые скандалы в семье Алексы: подозрения в измене

Скандал с Умаром Джабраиловым и обвинения в хищении денег

Певица Алекса с мужем (фото: Instagram* / aleksa___official)

Чем Алекса занимается сейчас