«Выпроводил в никуда с животом под самый нос»: брошенная дочь и измены женам. Бурная личная жизнь звезды сериала «Беспринципные» Николая Фоменко
30 апреля свой 64-й день рождения отмечает выдающийся актёр театра и кино Николай Фоменко. Известный актёр, помимо работы в кино, также проявил себя в качестве исполнителя песен и ведущего телевизионных программ. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Николая ФоменкоНиколай Фоменко появился на свет 30 апреля 1962 года в городе Ленинграде. Его отец, Владимир Иванович Фоменко, был выдающимся учёным-метеорологом, который внёс значительный вклад в разработку ракетных технологий. Мать Николая, Галина Николаевна, в юности занималась балетом, но из-за травмы была вынуждена оставить танцы и освоить профессию инженера.
Маленький Николай был весьма активным ребенком, поэтому родители старались максимальное занять сына, чтобы у него не хватало времени на хулиганство. Фоменко занимался в музыкальной школе по классу скрипки, в театральном кружке и серьезно увлекался горными лыжами.
После окончания школы Николай стал студентом Ленинградского театрального института. На одном из мероприятий он встретил Максима Леонидова и Дмитрия Рубина, с которыми они создали группу «Кристина». После завершения учёбы Максим и Николай решили продолжить заниматься музыкой вместе.
Музыкальная карьераГруппа «Кристина» появилась в 1982 году, а через год коллектив был переименован в известную всем группу «Секрет». В период с середины 1980-х до начала 1990-х годов коллектив активно выступал с концертами по всей территории Советского Союза. Фоменко выступал в роли бас-гитариста, вокалиста, а также создателя и автора песен.
В начале 90-х годов коллектив «Секрет» распался, но карьера Фоменко как музыканта не закончилась. По сей день музыкант время от времени выступает и записывает песни с коллективом «Керамика».
Карьера актераВ 1983 году Николая Фоменко пригласили в Александринский театр, где он смог проявить себя разноплановым актером. Несколько позже он начал играть в Ленинградском театре драмы имени А. С. Пушкина, «Сатириконе» и Театре на Литейном.
Дебют Николая Фоменко в кино также состоялся в 1983 году в фильме Дмитрия Светозарова «Скорость», где актёр сыграл эпизодическую роль студента Коли. До своей первой главной роли в фильме 1999 года «Небо в алмазах» Фоменко снялся более чем в десяти картинах.
Сейчас фильмография артиста насчитывает более 80 проектов, среди которых «Ключ от спальни», «Апостол», «Человек с бульвара Капуцинок», «Пизанская башня», «Найти мужа Дарье Климовой», «Беспринципные», «Драйв», «Почка» и «Министерство всего хорошего».
Личная жизнь Николая ФоменкоЛичная жизнь артиста была не менее яркой, чем его профессиональная деятельность. За свою жизнь он четыре раза вступал в брак, и каждый из этих союзов оставил глубокий отпечаток в его жизни.
Первым шагом на пути к семейной жизни для Николая стал союз с Еленой Лебедевой в 1980 году. Их отношения вызывали восхищение среди друзей и знакомых, а в 1981 году у пары родилась дочь Екатерина. Этот брак стал началом его семейной истории, но не сложился из-за стремления Николая к сцене и постоянному отсутствию дома.
Елена, желая продемонстрировать свою решительность, собрала вещи и перебралась к родителям, рассчитывая на то, что Фоменко попытается её вернуть. Однако он заявил, что не возражает против развода.
В 1985 году артист связал свою жизнь с Людмилой Гончарук, солисткой ансамбля армейского танца. Хотя их союз продлился до 1995 года, он оказался непростым. Николай не афишировал эти отношения, девушка долгое время думала, что он ее просто стесняется, но были и другие предположения. Женатому артисту было сложнее крутить романы на стороне.
Пара прожила почти десять лет в браке, не имея детей, а когда Людмила забеременела, артист предложил расстаться. У них родилась дочь Дарина, которая впоследствии взяла фамилию своего отчима. Дочь никогда не общалась с отцом.
«Выпроводил в никуда с животом под самый нос. Я сама подала на развод. Не претендуя ни на что! Я много чего могла бы рассказать о Фоме. Но не стану. Вообще не хочу о нем вспоминать, чтобы не пачкаться!» – цитирует слова Гончарук taini-zvezd.ru.Следующим этапом в личной жизни Фоменко стала его связь с актрисой Марией Голубкиной. Этот брак, который длился с 1995 по 2008 год, стал одним из самых обсуждаемых в актерских кругах. У пары родились двое детей — дочь Анастасия и сын Иван.
Однако со временем их отношения начали разрушаться. Стремление Марии к публичности и карьере вызывало недовольство Николая, что привело к напряженности в семье и изменам. В конечном итоге они объявили о разводе в эфире радиостанции, что стало шокирующим моментом для многих их поклонников.
«Коля два года жил с женщиной до того, как мы с ним развелись. Он мне не говорил. Все друзья знали, я — нет. Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий. С ним договориться невозможно. Моя ситуация была такая, что я могу только уступить и, конечно, с ним не жить. Неважно уже, изменяет или нет. Он самодур. Сегодня одно настроение, завтра — другое. Поздравляю ту женщину, на которой он женился. Горбатого только могила исправит», — рассказывала Голубкина в YouTube-шоу «Лера в большом городе».Четвертой супругой Фоменко стала Наталия Кутобаева, которая работала пресс-секретарем губернатора Санкт-Петербурга и была известна своей активной жизненной позицией. Их отношения начались в 2009 году, когда у них родился сын Василий. Наталия увлекалась виндсерфингом и привнесла в жизнь Николая новую волну энергии и активности.
Николай Фоменко сегодняВ начале 2022 года артист продемонстрировал свою патриотическую позицию, поддержав решение российских властей о начале специальной военной операции. В то же время он публично выразил неодобрение по отношению к словам лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, которые были восприняты как критика в адрес российской армии.
«Он же всегда считался патриотом России, если ты уж тут живешь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я еще в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это всё не одобряю», — прокоментировал Фоменко.В 2024 году произошёл скандал, связанный с запланированным выступлением артиста в недружественной России Юрмале. Российские СМИ припомнили Фоменко его прозападные высказывания еще из 90-х и любовь к иностранщине из 80-х. Негативные комментарии в адрес артиста в интернете стали причиной того, что Николай Фоменко отказался выступать в Латвии.
За неделю до запланированного концерта стало известно, что сам Фоменко не приедет в Латвию «по техническим причинам», о чём сообщила продюсер мероприятия Галина Полторак.
«И Фоменко дрогнул. Концерт отменен – все счастливы», — отметил латвийский репортер Александр Растопчин.В кинокарьере Фоменко сейчас насыщенный период: он снимается в новых проектах «Седьмой игрок» и «Дыра», а также продолжает радовать зрителей ролью генерала Хадякова в продолжении популярного сериала «Беспринципные».