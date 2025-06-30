30 июня 2025, 12:40

Анастасия Немоляева (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

30 июня свой день рождения отмечает звезда фильма «Курьер» Анастасия Немоляева. Ей исполняется 56 лет. Сейчас некогда восходящая звезда отечественного кинематографа почти не снимается в кино и не ведет публичный образ жизни. Куда пропала актриса и как сложилась ее судьба, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческая семья Работа в кино Личная жизнь Трудные времена и смена профессии Скандал вокруг «Интердевочки»





Творческая семья

Работа в кино

Анастасия Немоляева (Фото: Instagram*@ anastasia_nemolyaeva)



Личная жизнь

Анастасия Немоляева и Вениамин Скальник (Фото: Instagram*@ anastasia_nemolyaeva)



Трудные времена и смена профессии

Анастасия Немоляева (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)



Скандал вокруг «Интердевочки»



«Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС в 1989 году вышел фильм "Интердевочка". Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — говорил Володин.

«Я думаю, что это частное мнение спикера нашей Госдумы. У нас свобода мнений пока что, по-моему. Пусть говорит, что хочет. Я не согласна с таким мнением», — подчеркнула актриса в беседе с Life.ru.

