Слухи об алкогольной зависимости, муж-иностранец и работа с Абрамовичем: почему звезда «Интердевочки» Анастасия Немоляева ушла из кино?
Актрисе, известной зрителям по роли бунтарки Кати в культовом фильме «Курьер», медсестры Ляльки в скандальной «Интердевочке» и десяткам других ярких ролей, Анастасии Немоляевой 30 июня исполняется 57 лет. Эта представительница знаменитой кинематографической династии прошла долгий путь. От раннего дебюта в 11 лет на экране она достигла статуса одной из самых узнаваемых актрис перестройки. Однако ее судьба — это не только триумфы, но и отчаянная борьба с жизненными обстоятельствами, смена профессии и болезненные кризисы. Подробности — в материале «Радио 1».
Творческая семьяАнастасия Немоляева родилась 30 июня 1969 года в Москве в семье, где кино было не просто работой, а семейным делом. Ее отец, Николай Немоляев, работал оператором на «Мосфильме» и участвовал в создании таких фильмов, как «Братья Карамазовы» и «Старики-разбойники». Дедушка, Владимир Немоляев, был режиссером, а бабушка — звукооператором. Особую роль в семье играла тетя — Светлана Немоляева, знаменитая актриса, сыгравшая в «Служебном романе» и «Гараже».
Анастасия и сама с ранних лет демонстрировала склонность к творчеству и художественный талант. Она любила рисовать, вышивать и создавать кукол своими руками. В 12 лет она подарила своей маме на день рождения кухонную доску, расписанную ею самостоятельно. Этот подарок стал первым в серии сувениров, которые она затем дарила своим друзьям и близким.
Работа в киноАнастасия Немоляева начала сниматься в кино еще в школе. В 11 лет она дебютировала в фильме «Старый Новый год» (1980), сыграв Лизу Себейкину. В том же году юная актриса появилась в экранизации чеховских «Трех лет» в роли Сашеньки, а в 13 лет — в эпизоде исторической ленты «Нас венчали не в церкви».
Звездный час наступил в 1986 году с выходом «Курьера» Карена Шахназарова. Роль Кати Кузнецовой — умной и бунтующей профессорской дочки — сделала 17-летнюю Немоляеву культовой актрисой перестройки. Этот успех окончательно определил ее выбор профессии.
Во время учебы в ГИТИСе актриса активно продолжала сниматься. Особенно запомнилась зрителю ее роль медсестры Ляльки в скандальной «Интердевочке» (1989) и главная роль в «Жене для метрдотеля» (1991), где она сыграла расчетливую авантюристку.
В 1990-е Немоляева переключилась на театр, играя на сцене театра на Малой Бронной (1995-1999), а после и вовсе ушла из профессии. В кино она вернулась только в 2000-х, снявшись в «Перегоне» (2006), «Танце живота» (2007) и «Охотниках за бриллиантами» (2011). В 2021 году актриса появилась в блокбастере «Майор Гром: Чумной Доктор» в роли Елены Прокопенко. За свою карьеру Немоляева создала более 25 ярких кинообразов.
Личная жизнь
В молодости Немоляева во многом напоминала свою героиню Катю из «Курьера» — независимая, свободолюбивая, с ярко выраженным бунтарским характером. Сама актриса признавалась, что до встречи с будущим мужем даже не рассматривала возможность создания семьи, полностью сосредоточившись на карьере.
Судьбоносная встреча произошла в 1991 году на съемках российско-японского фильма «Сны о России». 22-летняя актриса познакомилась с переводчиком Вениамином Скальником (Цутому Исидзимой). Их первое общение сложилось забавно — когда Вениамин обратился к Анастасии на чистом русском, та по привычке (из-за многочисленных японцев на площадке) громко переспросила: «Что?», чем сильно удивила молодого человека. Эта случайность стала началом стремительного романа — уже через полгода, в 1992 году, пара официально оформила отношения.
Вениамин Скальник — человек с необычной биографией. Его мать, Ютака Исидзима, победительница олимпиады по русскому языку в Японии, переехала в СССР. Благодаря смешанному происхождению он имеет двойное гражданство и два паспорта. В браке у пары родились три дочери, получившие красивые русские имена — София, Евдокия и Ефросинья, но фамилию отца — Исидзима.
Трудные времена и смена профессии
Первые годы семейной жизни стали для Немоляевой и Скальника настоящим испытанием. Кризис российского кинематографа 1990-х оставил актрису без работы, а ее супруг, несмотря на режиссерское образование, не смог найти себя в профессии — его принципиальность и непримиримость к любым вмешательствам в творческий процесс закрывали многие двери.
В поисках выхода из сложной ситуации Анастасия обратилась к своему детскому хобби — художественной росписи. Начав с восстановления старинной мебели, она постепенно превратила увлечение в прибыльное дело. Знаковым моментом стало сотрудничество с Романом Абрамовичем, для которого супруги создавали эксклюзивные предметы интерьера.
Сегодня бывшая актриса добилась признания в новой профессии — ее дизайнерские работы украшают не только московские галереи, но и частные коллекции в разных странах мира, став свидетельством удивительной творческой трансформации.
Скандал вокруг «Интердевочки»
В октябре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания заявил, что фильм «Интердевочка» стал одним из факторов распада СССР. По его словам, картина Петра Тодоровского, где поднимались табуированные темы (проституция, коррупция, «валютные» отношения), оказала «деструктивное влияние» на советское общество.
«Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС в 1989 году вышел фильм "Интердевочка". Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — говорил Володин.
Анастасия Немоляева не поддержала мнение спикера в этом вопросе.
«Я думаю, что это частное мнение спикера нашей Госдумы. У нас свобода мнений пока что, по-моему. Пусть говорит, что хочет. Я не согласна с таким мнением», — подчеркнула актриса в беседе с Life.ru.