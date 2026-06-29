29 июня 2026, 15:40

Анастасия Немоляева (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

Актрисе, известной зрителям по роли бунтарки Кати в культовом фильме «Курьер», медсестры Ляльки в скандальной «Интердевочке» и десяткам других ярких ролей, Анастасии Немоляевой 30 июня исполняется 57 лет. Эта представительница знаменитой кинематографической династии прошла долгий путь. От раннего дебюта в 11 лет на экране она достигла статуса одной из самых узнаваемых актрис перестройки. Однако ее судьба — это не только триумфы, но и отчаянная борьба с жизненными обстоятельствами, смена профессии и болезненные кризисы. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Творческая семья Работа в кино Личная жизнь Трудные времена и смена профессии Скандал вокруг «Интердевочки»



Творческая семья

Работа в кино

Анастасия Немоляева (Фото: Instagram*@ anastasia_nemolyaeva)



Личная жизнь

Анастасия Немоляева и Вениамин Скальник (Фото: Instagram*@ anastasia_nemolyaeva)



Трудные времена и смена профессии

Анастасия Немоляева (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

Скандал вокруг «Интердевочки»

«Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС в 1989 году вышел фильм "Интердевочка". Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — говорил Володин.

«Я думаю, что это частное мнение спикера нашей Госдумы. У нас свобода мнений пока что, по-моему. Пусть говорит, что хочет. Я не согласна с таким мнением», — подчеркнула актриса в беседе с Life.ru.