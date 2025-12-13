Вышла замуж за молодого актёра, родила дочь и начала работать ещё больше: как живет звезда «Универа» Екатерина Шумакова?
Екатерина Шумакова, известная миллионам зрителей по роли дерзкого видеоблогера Ники в ситкоме «Универ. Новая общага», 14 декабря отмечает свой 34-й день рождения. Из шумной общаги в сердца поклонников, из комедийных перлов в серьезные драмы — ее путь полон неожиданных поворотов. О творческом взлете и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Екатерины ШумаковойЕкатерина Александровна Шумакова родилась в Москве 14 декабря 1991 года. С детства она тяготела к искусству: окончила художественную школу и шесть лет занималась танцами. Решающим стал поход в театр в 12 лет — именно тогда она твердо решила стать актрисой. После школы Шумакова сделала смелый шаг, уехав в Санкт-Петербург, чтобы поступить на факультет актерского мастерства и режиссуры РГИСИ (курс Юрия Красовского).
Ее кинодебют состоялся в 2015 году в ироническом детективе «Декорации убийства». Уже в первой роли проявился ее характер. Шумакова отказалась от дублеров и лично исполнила рискованный трюк, где героиню сбивает машина. Однако оглушительную известность принес ситком «Универ. Новая общага» (2017), где она сыграла Нику Бобр. Несмотря на то что участие в этом проекте могло бы закрепить за актрисой определённое амплуа, этого не произошло. В других проектах Шумакова продемонстрировала свою способность играть разнообразные роли.
Она сыграла сотрудницу МИДа в шпионской драме «Оптимисты» (2017), где тщательно готовилась к роли, изучая эпоху и общаясь с настоящими дипломатами. Ей покорилась и главная роль в российско-британском детективе «Девушка с плеером» (2019), а также работа в военной драме «Крепкая броня». Ее фильмография на сегодня насчитывает более 50 работ, включая картины «Катюша» и «Формула преступления», «Кафе "Куба"», «Ёлки 8», «Дайвер» и «Анонимный детектив».
Личная жизнь актрисыЛичная жизнь Екатерины Шумаковой всегда была тесно связана с её профессиональной средой. Её первый серьёзный роман был с режиссёром Игорем Хониным. Они познакомились в театре «На Моховой» в Санкт-Петербурге, где оба работали после окончания РГИСИ. Пара состояла в отношениях несколько лет, но официально брак не оформляла.
Обстоятельства расставания с Игорем Хониным неизвестны. Однако следующим избранником актрисы снова стал коллега по актёрскому цеху — Кирилл Фролов. Молодой актёр на два года младше Екатерины. Их отношения развивались стремительно и привели к браку. В июле 2024 года пара официально оформила свои отношения. А главным и самым счастливым событием того года для Шумаковой стало рождение дочери. Актриса, которая ранее фокусировалась на карьере, с радостью погрузилась в новую для себя роль матери. Сейчас артистка живёт с мужем и их маленькой дочкой, строя крепкую семейную жизнь.
Шумакова о хейте в сетиСнявшись более чем в пяти десятках фильмов и сериалов, Екатерина Шумакова привыкла к разным аспектам популярности. Известность, пришедшая после роли в «Универе», принесла не только любовь поклонников, но и встречи с агрессией в соцсетях.
«Вообще, я к критике отношусь очень спокойно», — коротко, но емко описывает Шумакова свою философию.
Однако с началом работы в российской адаптации «Постучись в мою дверь в Москве» поток недоброжелательных комментариев только усилился. Российский ремейк турецкого хита «Постучись в мою дверь» с первых же кадров стал одним из самых обсуждаемых и, как следствие, критикуемых проектов 2024 года. Пока зрители разбирали его на части, обвиняя в бездумном копировании и отсутствии «русской души», актриса Екатерина Шумакова, сыгравшая роль Маргариты (Риты), неожиданно вступилась за адаптацию, назвав ее увлекательным «экспериментом».
«Мне кажется, адаптации — это очень интересный формат. Лично мне очень любопытно, как бы та или иная история выглядела, случись она, например, в Москве, в Питере или еще в каком-нибудь городе».
По мнению актрисы, феномен успеха и оригинала, и ремейка кроется в простой и красивой сказке о любви, в которую хочется верить. Она назвала сериал «лёгким, ярким и красивым кино о любви» и «турецкой сказкой в современных реалиях», которая дарит зрителю приятные эмоции и веру в чудеса.
Как сейчас живет актрисаНесмотря на статус молодой мамы, рабочий график Екатерины Шумаковой остается крайне плотным. Ее фильмография говорит о высоком профессиональном спросе. В 2024 году на экраны вышли картины «Министерство всего хорошего», «Новые Жуки», «Нянька для Рогожиных», «Роман с секретом», «Рыжий», «Триггер-3» и «Универ. Молодые». А в 2025 стартовал показ сериалов «Актёрище» и «Постучись в мою дверь в Москве-2».
После родов актриса быстро восстановила форму. Екатерина не из тех, кого нужно заставлять посещать спортзал. Она с удовольствием занимается физическими упражнениями и считает их основным средством для достижения идеального тела. Помимо силовых тренировок и йоги, артистка увлекается верховой ездой. По её словам, конный спорт оказывает уникальную нагрузку на мышцы и приносит истинное удовольствие, наравне с йогой и плаванием.