Вышла замуж за молодого и родила после 40: каким вырос поздний ребенок Алёны Свиридовой от 20-летнего манекенщика и в чем признался на камеру

26 августа 2026, 19:23

Алёна Свиридова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ей было за сорок, когда она влюбилась в мужчину вдвое младше. Родила от него сына, а спустя время их союз распался — типичный сюжет для глянца. Но мальчик, появившийся на свет в этом скандальном браке, давно вырос. И теперь он не «сын знаменитости», а самостоятельная фигура, за которой интересно наблюдать. Кем стал младший наследник Алёны Свиридовой, расскажет «Радио 1».





Содержание Отец — ровесник старшего брата, сын — тайный абитуриент: семейные парадоксы Свиридовой Что связывает Алёну Свиридову и девушку её сына Кадет, который не ждал поблажек: как закалялся сын знаменитой матери «Стирается грань»: о чём рассказал сын знаменитости после «Выживалити» Как живёт Алёна Свиридова сегодня

Отец — ровесник старшего брата, сын — тайный абитуриент: семейные парадоксы Свиридовой



Алёна Свиридова с сыном Григорием (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Я никогда не был «сыночкой-корзиночкой», — говорил он в интервью «7 Дней».

Что связывает Алёну Свиридову и девушку её сына

«У мамы два сына и, мне кажется, подсознательно она хотела дочку. И, возможно, в Арине она её увидела. Они ходят на шопинг, обмениваются одеждой», — рассказывал кадет изданию «7 Дней».

Кадет, который не ждал поблажек: как закалялся сын знаменитой матери



Григорий (Фото: Инстаграм* @alenasviridova)

«В подростковом возрасте я обижался, говорил: «Мама, ну ты же можешь узнать про меня? Меня могут посмотреть?». Она говорила: «Нет, ты мужчина, ты должен пройти этот путь сам», — вспоминал он.

«Стирается грань»: о чём рассказал сын знаменитости после «Выживалити»

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«Когда ты долго находишься на подобных проектах, у тебя стирается грань того, что такое хорошо и что такое плохо. Реалити-шоу требует, чтобы ты был более прямолинейным и жёстким. Но мне хочется верить, что во мне осталось это человеческое. Судить зрителям», — рассказал Григорий Мирошниченко в интервью Woman.ru.

Как живёт Алёна Свиридова сегодня