Вышла замуж за молодого и родила после 40: каким вырос поздний ребенок Алёны Свиридовой от 20-летнего манекенщика и в чем признался на камеру
Ей было за сорок, когда она влюбилась в мужчину вдвое младше. Родила от него сына, а спустя время их союз распался — типичный сюжет для глянца. Но мальчик, появившийся на свет в этом скандальном браке, давно вырос. И теперь он не «сын знаменитости», а самостоятельная фигура, за которой интересно наблюдать. Кем стал младший наследник Алёны Свиридовой, расскажет «Радио 1».
Отец — ровесник старшего брата, сын — тайный абитуриент: семейные парадоксы СвиридовойГригорий Мирошниченко родился 4 января 2004 года. Его мать — певица Алёна Свиридова, отец — Дмитрий Мирошниченко, манекенщик, который был младше возлюбленной на 20 лет и являлся ровесником её старшего сына Василия. Повзрослев, Григорий окончил Первый Московский кадетский корпус. После военного училища юноша решил поступить в ГИТИС под фамилией отца, не афишируя родство с матерью. С первого раза стать студентом престижного вуза не получилось. Готовясь к новой попытке, выпускник кузницы офицеров подрабатывал официантом. Попасть в театральный институт удалось лишь со второго раза.
Однокурсники долго не догадывались, что он — сын Алёны Свиридовой. Сама певица узнала о месте учёбы наследника не сразу, а спустя время.
«Я никогда не был «сыночкой-корзиночкой», — говорил он в интервью «7 Дней».
Что связывает Алёну Свиридову и девушку её сынаСейчас Григорию 22 года. Молодой человек продолжает обучение в ГИТИСе, живёт отдельно и обеспечивает себя сам. Состоит в отношениях с сокурсницей Ариной. Она долгое время не знала о родстве Григория с Алёной Свиридовой — парень рассказал избраннице об этом уже после того, как они начали жить вместе и завели собаку. По словам Мирошниченко, его девушка и знаменитая «Фламинго» прекрасно поладили.
«У мамы два сына и, мне кажется, подсознательно она хотела дочку. И, возможно, в Арине она её увидела. Они ходят на шопинг, обмениваются одеждой», — рассказывал кадет изданию «7 Дней».
Кадет, который не ждал поблажек: как закалялся сын знаменитой материСвиридова никогда не пыталась продвигать сына и не использовала свои связи ради карьеры наследника. Сам Григорий признавался, что раньше это его задевало.
«В подростковом возрасте я обижался, говорил: «Мама, ну ты же можешь узнать про меня? Меня могут посмотреть?». Она говорила: «Нет, ты мужчина, ты должен пройти этот путь сам», — вспоминал он.И у него получилось. В 2023 году воспитанник кадетского корпуса вместе с матерью появился в шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале, где дуэт занял второе место. Летом 2026 года они снова выступили дуэтом — на фестивале «Алые паруса» исполнили песню «Будет так всегда». Зрители приняли номер восторженно. Самого Григория в соцсетях уже называют «главным крашем 2026 года» и «настоящим Аполлоном».
«Стирается грань»: о чём рассказал сын знаменитости после «Выживалити»Григорий Мирошниченко принял участие во втором сезоне экстремального шоу «Выживалити. Наследники» на «Пятнице!». Суть проекта — дети знаменитостей оказываются в жёстких условиях и должны бороться за победу без родительской поддержки. К съёмкам Григорий подошёл настолько серьёзно, что сбросил 15 килограммов. Арина потом признавалась: после шоу она не сразу его узнала.
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«Когда ты долго находишься на подобных проектах, у тебя стирается грань того, что такое хорошо и что такое плохо. Реалити-шоу требует, чтобы ты был более прямолинейным и жёстким. Но мне хочется верить, что во мне осталось это человеческое. Судить зрителям», — рассказал Григорий Мирошниченко в интервью Woman.ru.