Достижения.рф

Вышла замуж за молодого и родила после 40: каким вырос поздний ребенок Алёны Свиридовой от 20-летнего манекенщика и в чем признался на камеру

Алёна Свиридова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ей было за сорок, когда она влюбилась в мужчину вдвое младше. Родила от него сына, а спустя время их союз распался — типичный сюжет для глянца. Но мальчик, появившийся на свет в этом скандальном браке, давно вырос. И теперь он не «сын знаменитости», а самостоятельная фигура, за которой интересно наблюдать. Кем стал младший наследник Алёны Свиридовой, расскажет «Радио 1».



Отец — ровесник старшего брата, сын — тайный абитуриент: семейные парадоксы Свиридовой

Григорий Мирошниченко родился 4 января 2004 года. Его мать — певица Алёна Свиридова, отец — Дмитрий Мирошниченко, манекенщик, который был младше возлюбленной на 20 лет и являлся ровесником её старшего сына Василия. Повзрослев, Григорий окончил Первый Московский кадетский корпус.

Алёна Свиридова с сыном Григорием (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
После военного училища юноша решил поступить в ГИТИС под фамилией отца, не афишируя родство с матерью. С первого раза стать студентом престижного вуза не получилось. Готовясь к новой попытке, выпускник кузницы офицеров подрабатывал официантом. Попасть в театральный институт удалось лишь со второго раза.

Однокурсники долго не догадывались, что он — сын Алёны Свиридовой. Сама певица узнала о месте учёбы наследника не сразу, а спустя время.

«Я никогда не был «сыночкой-корзиночкой», — говорил он в интервью «7 Дней».

Что связывает Алёну Свиридову и девушку её сына

Сейчас Григорию 22 года. Молодой человек продолжает обучение в ГИТИСе, живёт отдельно и обеспечивает себя сам. Состоит в отношениях с сокурсницей Ариной. Она долгое время не знала о родстве Григория с Алёной Свиридовой — парень рассказал избраннице об этом уже после того, как они начали жить вместе и завели собаку. По словам Мирошниченко, его девушка и знаменитая «Фламинго» прекрасно поладили.

«У мамы два сына и, мне кажется, подсознательно она хотела дочку. И, возможно, в Арине она её увидела. Они ходят на шопинг, обмениваются одеждой», — рассказывал кадет изданию «7 Дней».

Кадет, который не ждал поблажек: как закалялся сын знаменитой матери

Свиридова никогда не пыталась продвигать сына и не использовала свои связи ради карьеры наследника. Сам Григорий признавался, что раньше это его задевало.

Григорий (Фото: Инстаграм* @alenasviridova)
«В подростковом возрасте я обижался, говорил: «Мама, ну ты же можешь узнать про меня? Меня могут посмотреть?». Она говорила: «Нет, ты мужчина, ты должен пройти этот путь сам», — вспоминал он.
И у него получилось. В 2023 году воспитанник кадетского корпуса вместе с матерью появился в шоу «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале, где дуэт занял второе место. Летом 2026 года они снова выступили дуэтом — на фестивале «Алые паруса» исполнили песню «Будет так всегда». Зрители приняли номер восторженно. Самого Григория в соцсетях уже называют «главным крашем 2026 года» и «настоящим Аполлоном».

«Стирается грань»: о чём рассказал сын знаменитости после «Выживалити»

Григорий Мирошниченко принял участие во втором сезоне экстремального шоу «Выживалити. Наследники» на «Пятнице!». Суть проекта — дети знаменитостей оказываются в жёстких условиях и должны бороться за победу без родительской поддержки. К съёмкам Григорий подошёл настолько серьёзно, что сбросил 15 килограммов. Арина потом признавалась: после шоу она не сразу его узнала.
Ел плесень и плясал на тумбе для Пугачёвой, пока жена водила в спальню других мужчин: как сейчас живёт 55-летний Стас Костюшкин из «Чая вдвоём»
Ел плесень и плясал на тумбе для Пугачёвой, пока жена водила в спальню других мужчин: как сейчас живёт 55-летний Стас Костюшкин из «Чая вдвоём»
«Когда ты долго находишься на подобных проектах, у тебя стирается грань того, что такое хорошо и что такое плохо. Реалити-шоу требует, чтобы ты был более прямолинейным и жёстким. Но мне хочется верить, что во мне осталось это человеческое. Судить зрителям», — рассказал Григорий Мирошниченко в интервью Woman.ru.

Как живёт Алёна Свиридова сегодня

Алёна Свиридова остаётся одной из самых элегантных и самодостаточных фигур отечественной сцены. Сейчас певица счастлива с бизнесменом Давидом Варданяном. Пара вместе уже восемь лет. Избранник младше звезды на 14 лет. Официально они не расписаны, хотя, по слухам, Давид не раз предлагал узаконить отношения. Сама «Розовый фламинго» говорит: «Замуж я не собираюсь. Мы с Давидом очень дружно и весело живём». Есть у неё и старший сын — Василий от первого брака, живёт в Канаде и работает программистом. Публичной жизни избегает, с прессой не общается.
Арсений Орлов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0