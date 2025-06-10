«Я была вынуждена уйти»: как Антон Батырев разрушил свой четвертый брак и почему на самом деле от него бегут женщины
Звезда сериалов Антон Батырев хорошо известен публике своими работами в картинах «Скорая помощь», «Человек без сердца», «Контуженный» и «Истребители. Битва за Крым». Кроме творческой жизни артиста, публика также следит за амурными делами кумира, которые развиваются у него весьма активно. За плечами актера три не сложившихся брака, и четвертая супруга намекнула публике на развод. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Упорный абитуриент
Антон Батырев родился 10 июня 1981 года в Москве. С ранних лет в нём проявилась творческая жилка: он с удовольствием выступал на детских утренниках, читал стихи и играл в школьных спектаклях. Артистизм и харизма выделяли его среди сверстников, и уже тогда стало ясно, что его путь будет связан со сценой. Однако первые попытки поступить в театральные вузы Москвы в начале 1990-х оказались неудачными — слишком высокая конкуренция не позволила ему пройти отбор. Не сдаваясь, Антон пробовал свои силы и в театральных институтах Санкт-Петербурга, но и там его ждал отказ.
Несмотря на трудности, Батырев не опустил руки. Его упорство привело его в Саратов, где он наконец-то добился успеха: в 2003 году он окончил Саратовский государственный театральный институт. Этот этап стал отправной точкой в его профессиональной карьере, доказав, что настоящий талант и целеустремлённость всегда находят свой путь.
Работа в кино
Антон Батырев дебютировал в кино в возрасте 27 лет. Его первые роли были небольшими и эпизодическими в популярных телевизионных проектах. Зрители могли увидеть его в картинах «Адвокат», «Общая терапия» и «Закон и порядок: Преступный умысел». Настоящий прорыв в карьере Батырева произошел в 2011 году с выходом криминальной драмы «Пятницкий». Исполненная им роль лейтенанта полиции Олега Терещенко принесла актеру первую волну популярности. Как позже признавался сам Батырев, именно после этой работы прохожие стали узнавать его на улицах.
Сейчас фильмография артиста насчитывает более 120 работ, среди которых «Ванька», «Мститель», «Предельная глубина», «Скорая помощь», «Выжить после», «Родная кровь» и «Русские», где он сыграл главные роли.
Личная жизнь
В начале своей карьеры Антон Батырев тщательно оберегал свою личную жизнь от публичного обсуждения. Достоверно известно, что первый брак актера состоялся в порыве чувств, когда ему исполнилось 27 лет. Личность своей избранницы Батырев предпочел оставить в тайне. Известно, что этот семейный союз оказался недолгим: супруги прожили порядка полугода и приняли обоюдное решение о расставании. Подробности этих отношений актер предпочитает не комментировать.
Со второй женой Екатериной Антон познакомился случайно — она не имела отношения к актерской среде. В отличие от первого брака, к официальному оформлению отношений пара подошла более осознанно, зарегистрировав брак только после нескольких лет совместной жизни. В 2013 году у них родился сын Добрыня, что изменило мировоззрение актера, но не спасло их брак от развода. В 2018 году супруги развелись.
«Когда появился Добрынька, я очень много времени в разъездах проводил. Катерина в основном им занималась, за что ей огромное спасибо. Я, наверное, полноценно подключился к его жизни и воспитанию после развода. Сейчас, если я в Москве, провожу с ним половину своего времени, если не больше», — цитирует актера издание news.ru.
В 2019 году Антон Батырев стал появляться на светских мероприятиях в компании новой возлюбленной — актрисы Евгении Лозы, своей коллеги по съёмкам в сериале «На качелях судьбы». 4 июня того же года пара официально оформила отношения, однако их брак оказался недолгим — уже через 11 месяцев, в мае 2020-го, стало известно о разводе. В своём обращении к поклонникам Евгения Лоза отметила, что чувства угасли, но бывшие супруги сохранили дружеские отношения.
Новый роман в жизни актёра начался вскоре после развода — уже через три месяца Батырев был замечен в компании Анны Савельевой, которая младше его на 15 лет. В июле 2023 года он сделал возлюбленной предложение, а в октябре того же года они официально оформили брак. Семейное счастье дополнилось рождением ребёнка спустя два года после свадьбы.
Однако в конце мая 2025 года стало известно, что четвёртая жена актёра ушла от него. В одной из социальных сетей Анна Савельева написала:
«Да, я была вынуждена уйти, и да, с маленьким ребенком. Многие "доброжелатели" оказались правы. Люди не меняются».
Спустя сутки Савельева удалила свой пост, что вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников. Некоторые предположили, что между супругами могло произойти примирение, другие сочли это жестом нежелания выносить личные переживания на всеобщее обозрение. Батырев продолжает хранить молчание относительно ситуации с четвертым разводом, однако примечательно, что из его социальных сетей исчезли все упоминания и фотографии совместной жизни с супругой.