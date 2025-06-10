10 июня 2025, 11:23

Антон Батырев (Фото: Instagram* @ b.a.t.o.n)

Звезда сериалов Антон Батырев хорошо известен публике своими работами в картинах «Скорая помощь», «Человек без сердца», «Контуженный» и «Истребители. Битва за Крым». Кроме творческой жизни артиста, публика также следит за амурными делами кумира, которые развиваются у него весьма активно. За плечами актера три не сложившихся брака, и четвертая супруга намекнула публике на развод. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Упорный абитуриент Работа в кино Личная жизнь



Упорный абитуриент

Антон Батырев (Фото: Instagram* @ b.a.t.o.n)





Работа в кино

Антон Батырев (Фото: Instagram* @ b.a.t.o.n)





Личная жизнь

Антон Батырев (Фото: Instagram* @ b.a.t.o.n)





«Когда появился Добрынька, я очень много времени в разъездах проводил. Катерина в основном им занималась, за что ей огромное спасибо. Я, наверное, полноценно подключился к его жизни и воспитанию после развода. Сейчас, если я в Москве, провожу с ним половину своего времени, если не больше», — цитирует актера издание news.ru.

Евгения Лоза (Фото: Instagram* @ loza_jenya)



«Да, я была вынуждена уйти, и да, с маленьким ребенком. Многие "доброжелатели" оказались правы. Люди не меняются».

