Тайный первый брак, разрушенная семья Безрукова и венчание после скандала: как Анна Матисон приняла внебрачных детей супруга?
Известный российский кинорежиссёр, сценарист и драматург Анна Матисон 8 июля отмечает свой 43-й день рождения. Для одних она — талантливый автор глубоких документальных лент и новаторских фильмов, для других — счастливая супруга Сергея Безрукова и мать троих его детей, а для третьих — роковая женщина, разрушившая, по мнению публики, один из самых крепких браков российского шоу-бизнеса. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Биография Анны МатисонАнна Матисон появилась на свет 8 июля 1983 года в Иркутске в семье известной журналистки. С ранних лет девушка впитала любовь к слову, но её амбиции простирались далеко за пределы газетных полос. Окончив с отличием школу и международный факультет Иркутского государственного университета, она стремительно ворвалась в медийную среду. Мало кто знает, что в 21 год она уже стала самым молодым продюсером России, а её путь от внештатного корреспондента до главного продюсера местного телеканала был стремительным, как взлёт истребителя.
В 2004 году, ещё до московского периода, она основала студию REC.production, которая закрепила её репутацию серьёзного игрока на рынке видео- и рекламного производства. Поговаривали, что столь быстрому взлёту способствовал некий «влиятельный покровитель», однако сама Анна всегда связывала свои успехи исключительно с трудолюбием и семейной поддержкой.
Переломным моментом в творческой биографии стал 2008 год: переезд в столицу и поступление во ВГИК на сценарный факультет, который она впоследствии окончила с красным дипломом. Однако настоящий дебют в большом кино случился благодаря сотрудничеству с Евгением Гришковцом. Их совместная работа над короткометражкой «Настроение улучшилось» переросла в полноценный фильм «Сатисфакция» (2010), получивший призы на фестивалях «Московская премьера» и «Меридианы Тихого».
Успех закрепила работа сценаристом в популярной франшизе «Ёлки», что доказало её коммерческую хватку. Но Матисон всегда стремилась к сложным, нестандартным формам: её документальные работы о Денисе Мацуеве и Валерии Гергиеве, а также новаторские фильмы-оперы для Мариинского театра («Левша», «Троянцы») моментально выделили её из ряда обычных постановщиков.
Личная жизньДо знакомства с Сергеем Безруковым Анна Матисон тщательно оберегала свою личную жизнь от публичного внимания. Как стало известно из интервью её бабушки, режиссёр до встречи с известным актёром уже состояла в браке, но эти отношения закончились разводом. Детали первого замужества, имя супруга, его род деятельности и причины расставания никогда не разглашались, поскольку сама Анна принципиально избегает обсуждения этой темы в медиа.
До 2015 года Матисон вела закрытый образ жизни, избегая светских мероприятий и внимания прессы. Всё изменилось после знакомства с Сергеем Безруковым на съёмках фильма «Млечный путь». Их роман, начавшийся, когда актёр ещё состоял в браке с Ириной Безруковой, мгновенно стал достоянием общественности.
Узнав об измене Безрукова, Ирина, которая прожила с ним в браке 15 лет, подала на развод. Она символически передала бывшему мужу «чистый лист», но при этом сохранила с ним рабочие отношения в Московском Губернском театре.
Публика активно обсуждала новый союз, обращая внимание на 10-летнюю разницу в возрасте между Матисон и Безруковым, а также стремительное развитие их отношений. Уже в марте 2016 года пара официально оформила брак, а в июле того же года у них родилась дочь Мария. Многие тогда осуждали Матисон, обвиняя её в разрушении семьи, Безруков неоднократно подчёркивал, что к моменту их встречи прежний брак уже фактически распался.
Особую остроту ситуации придало признание Безруковым в этот период двоих внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой. Однако, как утверждает сам актёр, Анна проявила понимание, и сегодня все дети поддерживают между собой хорошие отношения.
«У меня нижегородское воспитание — когда жена и много детей. Это мой образ. Ответственности с себя не снимаю, но сейчас я наконец-то дождался того, чего хотел всю свою жизнь», — говорил он во время беседы для канала «Света вокруг света».Со временем скандал утих, чему способствовали как венчание пары в 2023 году, так и рождение их троих общих детей. Сегодня Безруков и Матисон предпочитают не афишировать свою личную жизнь, сосредоточившись на воспитании наследников и совместной творческой работе.