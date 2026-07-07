07 июля 2026, 14:30

Анна Матисон (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Известный российский кинорежиссёр, сценарист и драматург Анна Матисон 8 июля отмечает свой 43-й день рождения. Для одних она — талантливый автор глубоких документальных лент и новаторских фильмов, для других — счастливая супруга Сергея Безрукова и мать троих его детей, а для третьих — роковая женщина, разрушившая, по мнению публики, один из самых крепких браков российского шоу-бизнеса. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анны Матисон Личная жизнь Новые творческие успехи режиссера



Биография Анны Матисон

Анна Матисон (Фото: Instagram*@s_bezrukov)

Личная жизнь

Сергей Безруков и Анна Матисон (Фото: Instagram*@s_bezrukov)



Сергей Безруков и Анна Матисон (Фото: Instagram*@s_bezrukov)

«У меня нижегородское воспитание — когда жена и много детей. Это мой образ. Ответственности с себя не снимаю, но сейчас я наконец-то дождался того, чего хотел всю свою жизнь», — говорил он во время беседы для канала «Света вокруг света».

Новые творческие успехи режиссера