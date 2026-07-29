29 июля 2026, 17:05

Джаник Файзиев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Джахонгир Хабибуллаевич Файзиев — советский, российский и узбекский актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Широкой публике Джаник Файзиев известен как создатель кассовых кинопроектов «Турецкий гамбит» и «Август. Восьмого», а также продюсер популярных сериалов, среди которых особое место занимает «Эпидемия». 30 июля режиссер отмечает 65-летие. О творческом пути, самых известных работах и громких романах Джаника Файзиева — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Джаника Файзиева: детство и начало творческого пути Карьера Джаника Файзиева: от телевидения до большого кино Личная жизнь Джаника Файзиева Джаник Файзиев сегодня

Биография Джаника Файзиева: детство и начало творческого пути

Джаник Файзиев (фото: кадр из фильма «У самого синего неба»)

Карьера Джаника Файзиева: от телевидения до большого кино

Джаник Файзиев (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Личная жизнь Джаника Файзиева

Внебрачная дочь

Константин Ивлев воссоединился с бывшей супругой Валерией

Роман Джаника Файзиева и Ольги Красько

Ольга Красько (фото: Instagram* / olgakrasko_actress)

«Я боялась сделать кому-то больно. Конечно, я ждала его, но, наверное, не смогла бы себе простить, если бы получилось иначе. Джаник на тот момент был женат. И когда ты становишься мамой, ты начинаешь по-другому смотреть на чужие семьи. Я бы не выдержала, если бы он ушел», — делилась она.

Ольга Красько с детьми (фото: Instagram* / olgakrasko_actress)

Светлана Иванова и Джаник Файзиев: история отношений

Джаник Файзиев Светлана Иванова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Мне много раз в жизни делали предложение, но я, видимо, умею говорить "нет"! Я счастлива. Живу как хочу и с кем хочу. Делаю что хочу. Вы знаете, какое животное нельзя накормить ничем, кроме того, что оно ест в природе? Это лягушка. Так вот, я — лягушка. Меня невозможно заставить делать что-то, чего я не хочу. Я плыву по течению жизни, и она выносит меня в правильном направлении. И складывается даже лучше, чем я мечтала», — говорила актриса.

Светлана Иванова с дочками (фото: Instagram* / artistkaivanova)

«Так бывает. Не я первая, не я последняя. Не было специального решения входить в эти отношения. Были очень сильные чувства… Просто вот так складывалось. Я была очень счастлива, влюблена, любима. Вот и все. Может быть, это наивная позиция, но она иногда оберегает от переживаний, терзаний, которые, наверное, тоже были. Это было уже так давно», — призналась она.

«У меня на момент встречи с Джаником и сильно близких друзей не было. Поэтому он мне в каком-то смысле стал вообще всем на свете: другом, любовником, мужем, папой...» — отметила Иванова.

Джаник Файзиев сегодня