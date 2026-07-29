Внебрачные дети, молодая жена и многомиллионные долги: громкие романы создателя фильма «Турецкий гамбит» Джаника Файзиева
Джахонгир Хабибуллаевич Файзиев — советский, российский и узбекский актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Широкой публике Джаник Файзиев известен как создатель кассовых кинопроектов «Турецкий гамбит» и «Август. Восьмого», а также продюсер популярных сериалов, среди которых особое место занимает «Эпидемия». 30 июля режиссер отмечает 65-летие. О творческом пути, самых известных работах и громких романах Джаника Файзиева — в материале «Радио 1».
Биография Джаника Файзиева: детство и начало творческого путиДжахонгир Файзиев появился на свет 30 июля 1961 года в Ташкенте. Его отец Хабиб Файзиев работал режиссером, а мать Светлана Норбаева добилась успеха как актриса театра и кино. Атмосфера творчества окружала мальчика с раннего детства, поэтому впервые на съемочной площадке он оказался еще ребенком. Тогда юный артист исполнил заметные роли в советских картинах «Ждем тебя, парень» и «Человек уходит за птицами».
В 1983 году Файзиев окончил актерский факультет ВГИКа, где обучался в мастерской Бориса Чиркова. После получения диплома молодой артист начал работать на киностудии «Узбекфильм», совмещая актерскую профессию с обязанностями ассистента режиссера. Одновременно он ставил спектакли в знаменитом ташкентском Молодежном театре «Ильхом».
Со временем Джаник Файзиев решил полностью сосредоточиться на режиссуре и вновь поступил во ВГИК. Сначала он обучался в мастерской Юрия Озерова, а затем продолжил образование под руководством Ираклия Квирикадзе. Режиссерский факультет Файзиев окончил в 1991 году.
Карьера Джаника Файзиева: от телевидения до большого киноВ 1990-е годы Джаник Файзиев переехал в Москву и начал активно работать на российском телевидении. За короткое время он зарекомендовал себя как талантливый телережиссер. Именно он снял культовую новогоднюю музыкальную картину «Старые песни о главном — 2», а также выступил режиссером и продюсером популярных телепроектов «Намедни» и «Властелин вкуса».
В начале 2000-х годов Джаник Файзиев возглавил Дирекцию кинопроизводства Первого канала. Эта должность позволила ему реализовать масштабные проекты и значительно расширить профессиональные возможности.
Настоящим прорывом в карьере режиссера стал исторический блокбастер «Турецкий гамбит», который вышел на экраны в 2005 году. Картина добилась впечатляющего кассового успеха и до сих пор остается одной из самых известных отечественных экранизаций. Позже Файзиев снял военную драму «Август. Восьмого», а затем представил зрителям масштабный фантастический фильм «Вратарь Галактики».
Не менее успешно развивалась и продюсерская деятельность режиссера. Джаник Файзиев занял пост генерального продюсера киностудии КИТ и участвовал в создании десятков популярных фильмов и сериалов. Среди них — «Адмиралъ», «Каникулы строгого режима», «Легенда о Коловрате», «Эпидемия» и «Доктор Лиза». За большой вклад в развитие отечественного кинематографа режиссер получил Государственную премию Российской Федерации.
Личная жизнь Джаника Файзиева
Внебрачная дочь
Еще в 1980-е годы, когда Джаник Файзиев жил в Ташкенте, у него завязался роман, результатом которого стало рождение дочери. Однако отношения между возлюбленными довольно быстро завершились. Несмотря на расставание, режиссер не отказался от ребенка, а его дочь Франгиз впоследствии стала солисткой музыкального коллектива «Давр», а позже решила развиваться в актерской профессии.
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О существовании внебрачной дочери Джаника Файзиева долгие годы знали лишь немногие. К тому времени режиссер уже состоял в браке с Линой Эспли, которая родила ему двоих детей. Однако во время съемок фильма «Турецкий гамбит» в жизни режиссера произошли серьезные перемены.
Роман Джаника Файзиева и Ольги Красько
Работа над «Турецким гамбитом» сблизила Джаника Файзиева и актрису Ольгу Красько. Между ними вспыхнули чувства, а вскоре родилась дочь Олеся. После завершения съемок отношения пары закончились.
На протяжении 12 лет Ольга Красько не раскрывала имя отца своей дочери. По словам актрисы, она сознательно избегала публичности, чтобы не причинить боль людям, которых затрагивала эта история.
«Я боялась сделать кому-то больно. Конечно, я ждала его, но, наверное, не смогла бы себе простить, если бы получилось иначе. Джаник на тот момент был женат. И когда ты становишься мамой, ты начинаешь по-другому смотреть на чужие семьи. Я бы не выдержала, если бы он ушел», — делилась она.Она отмечала, что артист им помогал, а также даже после расставания Джаник Файзиев продолжил участвовать в жизни дочери, которой подарил квартиру. Тем не менее несмотря на желание актрисы сохранить семью режиссера, избежать развода впоследствии не удалось. Однако причиной распада брака стали уже другие отношения Джаника Файзиева.
Светлана Иванова и Джаник Файзиев: история отношений
Во время работы над картиной «Август. Восьмого» между Джаником Файзиевым и актрисой Светланой Ивановой завязался роман. Новость быстро распространилась в светской хронике. Общественность активно обсуждала отношения пары, поскольку оба на тот момент состояли в других отношениях, а разница в возрасте между ними составляла 24 года.
Несмотря на многочисленные слухи, ни режиссер, ни актриса долгое время не подтверждали роман. Однако в 2012 году Светлана Иванова родила дочь Полину. На вопросы журналистов о личности отца девочки актриса предпочитала отвечать уклончиво.
Официально подтвердить отношения пара решила только в 2015 году. Тогда Джаник Файзиев и Светлана Иванова вместе появились на открытии 37-го Московского международного кинофестиваля. Несмотря на публичный выход, Светлана Иванова заявляла, что не стремится менять семейный статус.
«Мне много раз в жизни делали предложение, но я, видимо, умею говорить "нет"! Я счастлива. Живу как хочу и с кем хочу. Делаю что хочу. Вы знаете, какое животное нельзя накормить ничем, кроме того, что оно ест в природе? Это лягушка. Так вот, я — лягушка. Меня невозможно заставить делать что-то, чего я не хочу. Я плыву по течению жизни, и она выносит меня в правильном направлении. И складывается даже лучше, чем я мечтала», — говорила актриса.История отношений режиссера и актрисы вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом активного обсуждения. В 2016 году Джаник Файзиев и Светлана Иванова начали жить вместе в квартире в центре Москвы. Спустя два года у пары родилась вторая дочь, которую назвали Мирой.
После рождения ребенка поклонники ожидали скорой свадьбы, однако официально супругами они стали значительно позже. О регистрации брака стало известно только в 2020 году. При этом, по информации СМИ, церемония состоялась еще в 2019 году в узком кругу, но супруги предпочли не рассказывать о ней публично.
Позднее Светлана Иванова призналась, что никогда не принимала осознанного решения начинать эти отношения — все произошло благодаря сильным чувствам.
«Так бывает. Не я первая, не я последняя. Не было специального решения входить в эти отношения. Были очень сильные чувства… Просто вот так складывалось. Я была очень счастлива, влюблена, любима. Вот и все. Может быть, это наивная позиция, но она иногда оберегает от переживаний, терзаний, которые, наверное, тоже были. Это было уже так давно», — призналась она.Кроме того, весной этого года Иванова объяснила, почему выбрала мужчину, который сильно старше. Она откровенно заявила, что в лице Джаника обрела не просто мужа, а человека, который решил ее проблемы из детства: близких отношений с отцом у Светланы долгое время не было — они практически не общались, и будущей актрисе критически не хватало взрослого мужского внимания, поддержки и родительского одобрения.
«У меня на момент встречи с Джаником и сильно близких друзей не было. Поэтому он мне в каком-то смысле стал вообще всем на свете: другом, любовником, мужем, папой...» — отметила Иванова.
Джаник Файзиев сегодняНа сегодняшний день Джаник Файзиев живёт и работает в Москве, совмещая независимое продюсирование кинопроектов с преподавательской деятельностью.
В мае 2026 года имя режиссёра попало в новостные ленты из-за крупных финансовых разбирательств. Принадлежащая Файзиеву кинокомпания накопила внушительную задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 6,7 миллиона рублей. Из-за этого бизнес-активы продюсера оказались под пристальным вниманием фискальных органов.