Внебрачный сын, эзотерические приемы и насилие: что скрывает экс-участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин?
Имя Никиты Турчина стало широко известно после его участия в шоу «Выживалити». Однако часть публики узнала его раньше — по скандальному «Дому-2» и съемках в «Битве экстрасенсов». Что известно о молодом эзотерике — в материале «Радио 1»
Скандальное отцовство, о котором умолчалиНикита Турчин родился 13 мая 2000 года в Уфе. В подростковом возрасте он увлекся журналистикой и актерским мастерством, окончил детскую школу телевидения и работал внештатным корреспондентом.
В 2023 году официантка Юлия Иванова публично заявила, что родила ребенка от Никиты Турчина. По её словам, они познакомились в одном из московских ночных клубов и провели вместе ночь, после чего Турчин уехал за границу, заблокировав все контакты. Спустя несколько месяцев Юлия узнала о беременности и, не сумев связаться с отцом ребенка, была вынуждена воспитывать сына в одиночку.
История получила краткое освещение в СМИ, однако в «Выживалити» о ней не упомянули. Позже Турчин признал отцовство, но участия в жизни ребёнка не проявил. Девушка продолжает самостоятельно обеспечивать сына. В отличие от других героев скандальных отцовских историй, этот случай остался вне внимания популярных ток-шоу.
Эксцентричность на проекте «Дом-2»В 2018 году Турчин попытался проявить себя на «Доме-2», где вступил в отношения с участницей проекта Оксаной Ряской, старше его на 11 лет. По её словам, Никита не имел опыта в отношениях с женщинами и вел себя странно: однажды он попытался провести «магический ритуал» с участием живой курицы и ножа прямо в их общем жилище.
Ряска отказалась участвовать, а вскоре после этого Турчин покинул шоу, объяснив уход другим предложением. Впоследствии возникли предположения, что его участие было лишь PR-ходом.
Агрессия и преследованиеТурчин неоднократно становился жертвой нападений. В 2018 году на одной из станций московского метро на него набросился неизвестный мужчина. Пострадавший получил травмы, обратился за медицинской помощью и опубликовал фото в соцсетях. Позже в том же году он сообщил о навязчивом преследовании в интернете: некий пользователь, получив отказ во внимании, переключился на девушку Турчина, что усугубило ситуацию.
В июле 2020 года произошел ещё один инцидент: неизвестные напали на Турчина, избили и оставили на земле. Только благодаря оперативной реакции подруги, которой он успел отправить геолокацию, пострадавшему была оказана медицинская помощь. Турчин проходил восстановление в стационаре и обратился к психологам.