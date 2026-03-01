Внебрачный сын, слухи об измене с Анной Ковальчук и роман с Катериной Шпицей: что скрывает примерный семьянин Михаил Пореченков?
Актеру, известному зрителям по ролям майора Кречетова в «Ликвидации», прапорщика Дыгало в «9 роте» и неподражаемого Алексея Николаева в культовом «Агенте национальной безопасности», 2 марта исполняется 57 лет. Михаил Пореченков давно перешагнул статус просто популярного артиста — он народный любимец, режиссер, телеведущий и президент кинофестиваля «Горький fest». За его плечами десятилетия славы и более полутора сотен ролей. О том, как складывалась судьба одного из самых популярных артистов современности, читайте в материале «Радио 1».
Биография Михаила ПореченковаБудущий народный артист появился на свет 2 марта 1969 года в Ленинграде, но детство его прошло далеко от берегов Невы — из-за службы отца-моряка семья надолго обосновалась в Польше, где Михаил учился в школе-интернате при посольстве. Возможно, именно кочевая жизнь и воспитала в нем тот жесткий стержень, который позже так полюбился режиссерам.
Впрочем, путь к сцене оказался тернист и полон парадоксов. Сначала было Таллинское высшее военно-политическое училище, откуда будущего артиста вышвырнули за 10 дней до выпуска с волчьим билетом «по нежеланию учиться». Отдав долг Родине в стройбате, Пореченков штурмовал ВГИК, но и оттуда его отчислили. Лишь в 1991 году он поступил в ЛГИТМиК (ныне РГИСИ), который окончил в уже в 1996-м.
В кино он дебютировал в 1994 году эпизодом в германской драме «Вне времени», но настоящая слава обрушилась на него с сериалом «Агент национальной безопасности» (1999-2004). Образ оперативника Алексея Николаева мгновенно сделал Пореченкова иконой стиля для миллионов телезрителей. Дальше были «Убойная сила», «Спецназ», «Грозовые ворота», оскароносная «9 рота» Фёдора Бондарчука и, конечно, легендарная «Ликвидация», где его майор Кречетов стал не просто фоном для главных героев, а полноправным участником той самой «одесской истории».
Сегодня фильмография актёра насчитывает уже более 140 работ и включает в себя картины «Доктор Тырса», «Поддубный», «Куприн», «Убить Сталина», «Полярный», «Чайки» и «Русский крест».
Ошибки прошлого и «семейный тыл»Первой серьезной любовью актера стала эстонка Ирина Любимцева. Их отношения начались еще во время учебы Пореченкова в Таллинском военно-политическом училище. В 1989 году у пары родился сын Владимир, однако официально отношения так и не были зарегистрированы. Вскоре после окончания училища пути молодых людей разошлись, а в 1995 году случилась трагедия. Ирина погибла при загадочных обстоятельствах — родственники нашли ее мертвой на полу собственной квартиры. Воспитанием маленького Владимира занялись бабушка и тетя. С отцом юноша встретился лишь в 19 лет, когда приехал покорять Москву. Сегодня внебрачный сын Пореченкова тоже стал актером, служит во МХАТе и уже подарил отцу внучку Мирославу.
Официально актер впервые женился на переводчице из Петербурга Екатерине Подвальной. Они познакомились в 1997 году на корпоративе, где у Пореченкова возникли проблемы с костюмом, и очаровательная помощница вызвалась помочь. Роман вспыхнул мгновенно, и уже через пару недель знакомства актер сделал предложение. В 1998 году у пары родилась дочь Варвара, но брак продержался чуть больше года. Причина развода оказалась банальной: оба супруга оказались слишком амбициозными и занятыми карьерой. Сейчас дочь актера живет в Нидерландах, окончила Роттердамский университет и внешне, по словам поклонников, пошла в мать, а не в знаменитого отца.
В 1999 году на съемках своего режиссерского дебюта «День Д» Пореченков встретил художницу Ольгу Манешкину. Существует версия, что именно Ольга проявила настойчивость. Влюбившись в актера, она оставляла ему подарки на вахте театра и даже ездила за ним на гастроли. Через год они поженились и живут вместе уже более четверти века. Ольга родила актеру троих детей: Михаила (2002), Марию (2004) и Петра (2010).
«Мне очень повезло с женой. Это сегодня мы живем в полном достатке, а было время безденежья. Ни разу в жизни Оля меня не упрекнула за это. И сегодня я благодарен ей, что она дала мне возможность добиться того, что имеем сейчас», — делился артист в интервью s-info.ru.
Слухи об изменахНесмотря на идиллию, пресса не раз пыталась разрушить репутацию примерного семьянина. Самый громкий слух об измене связывал Пореченкова с актрисой Анной Ковальчук, его коллегой по Театру Ленсовета. В начале 2000-х театральная среда бурлила: поговаривали, что между двумя звездами, состоявшими на тот момент в браках, вспыхнула страсть. По слухам, Анна сама звонила Михаилу домой, рискуя нарваться на его супругу Ольгу. Ситуация накалилась до того, что, по информации СМИ, Ольга даже обращалась к руководству театра, пытаясь спасти семью. Сам Пореченков на провокационные вопросы отвечал уклончиво:
«А был у нас роман или не был… Говорить некрасиво, если даже был роман», — оставляя поклонников гадать.
Также в прессе фигурировали имена актрис Ольги Литвиновой (ныне жены Константина Хабенского) и Катерины Шпицы, с которой Пореченков снимался в сериале «Полярный». На экране они выглядели настолько убедительной влюбленной парой, что многие до сих пор подозревают их в романе за пределами съемочной площадки. Однако ни один из этих слухов не был официально подтвержден. Сама Ольга Манешкина, по словам инсайдеров, сумела пережить эти кризисы и сохранить семью, доказав, что она — главный «генерал» в этой семье.
Как сейчас живет актерСегодня Михаил Пореченков остается одним из самых востребованных актеров страны. При этом сам народный артист признается, что шумная столичная жизнь его больше не привлекает. Несколько лет назад артист променял столичные пробки на тишину поселка Толстопальцево в 20 километрах от Москвы.
В работе 2025 год выдался для Пореченкова насыщенным. Вышли сериалы «Купцы и дети» и «Однажды в Залесье», а также пятый сезон полюбившегося зрителям ситкома «Полярный». Сейчас в производстве находится сразу несколько громких проектов с его участием, выход которых ожидается в 2026 году.
Прежде всего, это комедийный детектив «Капитан Туман» (рабочее название «Туман») с Зоей Бербер и Азаматом Нигмановым, где Пореченков сыграл главную роль — капитана полиции Туманского. Съемки картины, которая обещает стать хитом онлайн-кинотеатра KION, завершились в конце 2025 года. Кроме того, в производстве находятся комедия «Хоккейные папы — 2», «Полярный-6», «Чайки-2» и «Молодинская битва».