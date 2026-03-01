01 марта 2026, 12:42

Михаил Пореченков (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актеру, известному зрителям по ролям майора Кречетова в «Ликвидации», прапорщика Дыгало в «9 роте» и неподражаемого Алексея Николаева в культовом «Агенте национальной безопасности», 2 марта исполняется 57 лет. Михаил Пореченков давно перешагнул статус просто популярного артиста — он народный любимец, режиссер, телеведущий и президент кинофестиваля «Горький fest». За его плечами десятилетия славы и более полутора сотен ролей. О том, как складывалась судьба одного из самых популярных артистов современности, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Михаила Пореченкова Ошибки прошлого и «семейный тыл» Слухи об изменах Как сейчас живет актер



Биография Михаила Пореченкова

Михаил Пореченков (Фото: скриншот д/ф «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган»)

Ошибки прошлого и «семейный тыл»

Михаил Пореченков и Владимир Любимцев (Фото: скриншот д/ф «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган»)

«Мне очень повезло с женой. Это сегодня мы живем в полном достатке, а было время безденежья. Ни разу в жизни Оля меня не упрекнула за это. И сегодня я благодарен ей, что она дала мне возможность добиться того, что имеем сейчас», — делился артист в интервью s-info.ru.

Слухи об изменах

Михаил Пореченков и Ольга Манешкина (Фото: скриншот д/ф «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган»)

«А был у нас роман или не был… Говорить некрасиво, если даже был роман», — оставляя поклонников гадать.

Как сейчас живет актер